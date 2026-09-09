Андрей Леонов сыграл Сарафанова, которого когда-то играл его великий отец: премьера спектакля «Старший сын, или письма к сыну»

Андрей Леонов сыграл Сарафанова в спектакле «Старший сын, или письма сыну» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

9 и 10 сентября в театре «Ленком» выходит первая премьера сезона — спектакль «Старший сын, или письма сыну» (16+) в постановке художественного руководителя, режиссера Владимира Панкова.

Спектакль посвящен народному артисту СССР Евгению Леонову. 100-летие со дня его рождения отмечали 2 сентября. Евгений Леонов — не просто легенда «Ленкома», он легенда всего отечественного кинотеатрального искусства. Великий русский артист, у которого было много прекрасных ролей. Одна из самых любимых — роль немолодого кларнетиста Сарафанова в фильме Виталия Мельникова «Старший сын».

Андрей Леонов сыграл Сарафанова в спектакле «Старший сын, или письма сыну», которого когда-то играл его великий отец Евгений Леонов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Владимир Панков решился поставить «Старшего сына» по-своему: соединить пьесу Александра Вампилова с мемуарами Евгения Леонова «Письма сыну».

В роли Сарафанова — сын Евгения Павловича — Андрей Леонов. Всё тот же вампиловский сюжет о том, как два подвыпивших студента — Бусыгин и Сильва — опоздали на последнюю электричку и теперь рандомно стучатся в двери, чтобы их пустили согреться и переночевать. Одна дверь им открылась. Случайно брошенная Бусыгиным фраза: «Брат, страждущий, голодный, холодный, стоит у порога…» в этом доме приняли за чистую монету: и уже Бусыгин в роли «найденного» старшего сына Сарафанова, наивного и простодушного человека, неудачливого музыканта, который играет на танцах и похоронах. Но именно его добрый характер парадоксальным образом превращает его из жертвы розыгрыша в человека, обретающего любовь и заботу.

Андрей Леонов в роли Андрея Григорьевича Сарафанова и Александр Фокин в роли Васеньки Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

— В спектакле я использую три письма Евгения Павловича, — рассказал перед спектаклем режиссер Владимир Панков. — Там есть и такие строчки: «Я стану за твоей спиной, как живой лес вместо рисованного задника, как старый дуб раскину руки, как орёл подставлю крылья тебе — ничего не бойся, сынок!». Именно так Евгений Павлович относился к своему сыну Андрею Леонову. Великая отцовская любовь. Почти библейская история. Как в пьесе Вампилова. Я давно ходил вокруг неё, но у меня не было Сарафанова, но когда увидел Андрея Леонова, понял: Сарафанова я нашел…

Илья Халмурзаев сыграл Владимира Бусыгина (слева), Станислав Тикунов исполнил роль Семёна Севостьянова (справа) Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из таких мыслей и режиссерских поисков родился этот спектакль. Честно говорят, перед началом у меня были опасения: зритель всё равно будет сравнивать отца и сына, это во-первых. Во-вторых, у Леонов-младшего есть соблазн повторить отцовские, знакомые всем интонации, его смех, голос. И тогда это будет пародия. К счастью, мои опасения не сбылись. Хотя интонации отца в голосе Андрея Леонова иногда слышались. Но это секундные ощущения. Сарафанов у него совесем другой. Несмотря на сценографию и костюмы к спектаклю, которые стилистически говорят нам о времени действия — конец 60-х-70-е, несмотря на бабушкин ковер на стене и портрет молодого Збруева из серии «Актеры советского кино», это Сарафанов ХХI века, собранный, энергичный, временами даже деловой. Но при этом с такой доверчивой, простодушной душой, наивной и трепетной, способной принять случайного встречного за родного сына. То ли он ископаемое, то ли человек будущего? Хочется верить — второе.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В письмах Евгения Леонова к сыну есть слова, пронзительные до слез: помнишь я тебе говорил, что художнику нужны добрые глаза и доброе отношение к людям, что на добро всегда отвечать добром. Когда Андрей Леонов читал эти строчки со сцены и ещё: «ничего не бойся, сынок», мне показалось, что у него дрожал голос. Это было честно и искренне.

А ещё Евгений Леонов писал сыну, что в «Ленкоме» сейчас все артисты почему-то много поют… Действительно в театре, где актерский вокал всегда ценили, с приходом Владимира Панкова худруком да ещё с его саунд-драмой (в этом направлении режиссер работает) запели, заплясали даже те, кто к этому никогда не был склонен. В спектакле «Старший сын…» (в отличие от предыдущих премьера) вокально-хореографическое сопровождение в меру и по делу. Советские шлягеры из репертуара «Самоцветов» и «Веселых ребят» (в спектакле их исполняют артисты «Ленкома» и ансамбль «Аракс») дают возмоность зрителям и понастольгировать, и зарядиться песенным задором.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В фильме «Старший сын», помимо гениального Евгения Леонова, был прекрасный актерский состав: Караченцов, Боярский, Наталья Егорова, Светлана Крючкова. В новом спектакле «Ленкома» «Старший сын, или письма сыну» не только Леонов-младший, но все исполнители задают темп и динамику действию, особенно великолепная тройка — Алексанрдр Фокин (он играет Васеньку), Илья Халмурзаев (Бусыгин), Станислав Тикунов (Сильва). Так что за два с лишним часа без антракта зритель не заскучает. Спектакль ещё набирает обороты, наращивает мышцу, но уже сегодня можно поздравить «Ленком» с первой удачей… в новом сезоне.

Где: «Ленком».

Когда: 9, 10 сентября, 22 октября.

Цена билетов: 1500 — 20000 руб.

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