Страна ждёт снижения ставки рефинансирования: ВЭФ-2026 обозначил главный экономический вопрос осени

Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно становится площадкой, где формируется экономическая повестка на ближайшие месяцы. В этом году главным вопросом, который обсуждали и на пленарной сессии, и в кулуарах, стал один: когда и насколько снизится ключевая ставка ЦБ. Страна ждёт смягчения денежно-кредитной политики — бизнес, банки, регионы, простой потребитель. И, что важнее всего, сам президент на ВЭФ дал понять, что снижение идёт и продолжится.

«Ключевая ставка подросла, но она снижается»

Главный посыл прозвучал на пленарной сессии 3 сентября. Владимир Путин, оценивая макроэкономическую ситуацию, назвал высокую ставку «сознательным решением», но тут же подчеркнул, что тренд развернулся: «Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу ещё раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности».

При этом президент обозначил, что цикл смягчения уже идёт: «Да, ключевая ставка подросла, но она снижается. Условия постепенно нормализуются».

Путин прямо признал, что инвестиции в экономике сократились — и в первую очередь из-за политики ЦБ. Но назвал это осознанной платой за стабильность.

«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора — Центрального банка и правительства Российской Федерации», - сообщил Владимир Путин.

Главное, по словам президента, — не «забегать вперёд, накачивать денежную массу и рассчитывать, что это вообще никак не повлияет на инфляцию». Это, по его словам, «опаснее».

Инфляция, как отметил глава государства, составляет 6,3% в годовом выражении, и цель по её подавлению достигается. Дефицит бюджета некритичен, а госдолг — один из самых низких в мире.

«Экономика переохлаждена, а не замедлена»

Если Владимир Путин говорил о стабильности, то глава Сбербанка Герман Греф на традиционном брифинге на полях ВЭФ зазвучал куда жёстче.

«Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением», - говорит Герман Греф.

В качестве доказательства Греф привёл конкретные цифры: индикатор бизнес-климата летом 2026 года рухнул до минус 3,6 — рекордно низкого уровня с весны 2022 года. Валовые накопления в экономике в этом году сократились примерно на 3%. Инвестиции в 2026 году могут снизиться на 2–3%, а рост экономики составит около 1%.

Главный тезис Грефа: без нормализации ставки экономического роста не будет.

«Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%. Задача возврата к таким нормализованным показателям — это, на мой взгляд, сегодня ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста», - сообщил глава Сбера.

Вернулся Греф и к своей ранее упомянутой метафоре: «Ставка — это ключ в замке инвестиционной активности предприятий. Без этого не будет экономического роста».

Что касается прогноза, Сбербанк ожидает ключевую ставку на уровне 13–13,5% к концу 2026 года и 11–11,5% к концу 2027-го.

«Ставка больше повышаться не будет»

Глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ-2026 высказался ещё определённее. На вопрос о том, ждёт ли он паузы в снижении ставки на ближайшем заседании ЦБ 11 сентября, он ответил прямо: «Нет, не ожидаю».

«На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться», - добавил глава ВТБ.

Костин признал, что бизнес хотел бы видеть более активные шаги регулятора, но ЦБ осторожен: «Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится».

При этом Костин отметил, что кредитование экономики продолжает расти, и проблем с ликвидностью у банков нет: «На сегодня проблем нет. С точки зрения кредитования мы точно не ограничены».

Снижение ставки вернёт инвестиционные стимулы

Вице-премьер Александр Новак на ВЭФ также высказался в поддержку смягчения ДКП. По его словам, по мере снижения ставки «будут возвращаться инвестиционные стимулы для предприятий и частного сектора для того, чтобы обеспечивать рост инвестиций, который будут давать дополнительный экономический рост».

Участники форума в один голос называли уровень, при котором инвестиционная активность сможет возобновиться. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью на ВЭФ отметил, что постепенное возобновление инвестиционного цикла начнётся лишь при ключевой ставке в 10–12%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях форума заявил, что инвестиции в экономику России вернутся к росту лишь с 2028 года.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт 11 сентября. Большинство аналитиков (23 из 30 опрошенных «Ведомостями») ожидают сохранения ставки на уровне 14%. Лишь семеро допускают снижение на 25 б.п. до 13,75%, и один — до 13,5%.

В то же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вероятность снижения на 0,25 п.п. «возросла на фоне текущего замедления инфляции».

По базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в оставшийся период 2026 года составит 13,7–14%, в 2027 году — 10,5–12,5%, а к нейтральному диапазону 7,5–8,5% регулятор вернётся лишь в 2029 году.

Отметим, что ВЭФ-2026 чётко обозначил консенсус: повышения ставки не будет, снижение продолжится — вопрос лишь в темпе. Президент назвал снижение «постепенным», банкиры ждут 13–13,5% к концу года, а бизнес считает комфортным диапазоном 10–12%.

Страна ждёт снижения ставки. ВЭФ показал, что это ожидание разделяют все — от Кремля до банков.