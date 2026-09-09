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Экономика9 сентября 2026 15:12

Страна ждёт снижения ставки рефинансирования: ВЭФ-2026 обозначил главный экономический вопрос осени

Очередное заседание совета директоров Центробанка России состоится 11 сентября
Павел ЧЕРНЫШОВ

Восточный экономический форум во Владивостоке традиционно становится площадкой, где формируется экономическая повестка на ближайшие месяцы. В этом году главным вопросом, который обсуждали и на пленарной сессии, и в кулуарах, стал один: когда и насколько снизится ключевая ставка ЦБ. Страна ждёт смягчения денежно-кредитной политики — бизнес, банки, регионы, простой потребитель. И, что важнее всего, сам президент на ВЭФ дал понять, что снижение идёт и продолжится.

«Ключевая ставка подросла, но она снижается»

Главный посыл прозвучал на пленарной сессии 3 сентября. Владимир Путин, оценивая макроэкономическую ситуацию, назвал высокую ставку «сознательным решением», но тут же подчеркнул, что тренд развернулся: «Мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки. Понимаем, как в этих условиях работает вся экономика. Хочу ещё раз повторить, что это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности».

При этом президент обозначил, что цикл смягчения уже идёт: «Да, ключевая ставка подросла, но она снижается. Условия постепенно нормализуются».

Путин прямо признал, что инвестиции в экономике сократились — и в первую очередь из-за политики ЦБ. Но назвал это осознанной платой за стабильность.

«Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора — Центрального банка и правительства Российской Федерации», - сообщил Владимир Путин.

Главное, по словам президента, — не «забегать вперёд, накачивать денежную массу и рассчитывать, что это вообще никак не повлияет на инфляцию». Это, по его словам, «опаснее».

Инфляция, как отметил глава государства, составляет 6,3% в годовом выражении, и цель по её подавлению достигается. Дефицит бюджета некритичен, а госдолг — один из самых низких в мире.

«Экономика переохлаждена, а не замедлена»

Если Владимир Путин говорил о стабильности, то глава Сбербанка Герман Греф на традиционном брифинге на полях ВЭФ зазвучал куда жёстче.

«Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением», - говорит Герман Греф.

В качестве доказательства Греф привёл конкретные цифры: индикатор бизнес-климата летом 2026 года рухнул до минус 3,6 — рекордно низкого уровня с весны 2022 года. Валовые накопления в экономике в этом году сократились примерно на 3%. Инвестиции в 2026 году могут снизиться на 2–3%, а рост экономики составит около 1%.

Главный тезис Грефа: без нормализации ставки экономического роста не будет.

«Мы не увидим перелома, пока ставки на рынке не будут нормализованы и находиться в диапазоне 10–12%. Задача возврата к таким нормализованным показателям — это, на мой взгляд, сегодня ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста», - сообщил глава Сбера.

Вернулся Греф и к своей ранее упомянутой метафоре: «Ставка — это ключ в замке инвестиционной активности предприятий. Без этого не будет экономического роста».

Что касается прогноза, Сбербанк ожидает ключевую ставку на уровне 13–13,5% к концу 2026 года и 11–11,5% к концу 2027-го.

«Ставка больше повышаться не будет»

Глава ВТБ Андрей Костин на полях ВЭФ-2026 высказался ещё определённее. На вопрос о том, ждёт ли он паузы в снижении ставки на ближайшем заседании ЦБ 11 сентября, он ответил прямо: «Нет, не ожидаю».

«На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно, понемножку спускаться», - добавил глава ВТБ.

Костин признал, что бизнес хотел бы видеть более активные шаги регулятора, но ЦБ осторожен: «Думаю, они будут достаточно осторожными, потому что ЦБ все равно мониторит инфляционные ожидания, он очень осторожно к этому относится».

При этом Костин отметил, что кредитование экономики продолжает расти, и проблем с ликвидностью у банков нет: «На сегодня проблем нет. С точки зрения кредитования мы точно не ограничены».

Снижение ставки вернёт инвестиционные стимулы

Вице-премьер Александр Новак на ВЭФ также высказался в поддержку смягчения ДКП. По его словам, по мере снижения ставки «будут возвращаться инвестиционные стимулы для предприятий и частного сектора для того, чтобы обеспечивать рост инвестиций, который будут давать дополнительный экономический рост».

Участники форума в один голос называли уровень, при котором инвестиционная активность сможет возобновиться. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью на ВЭФ отметил, что постепенное возобновление инвестиционного цикла начнётся лишь при ключевой ставке в 10–12%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях форума заявил, что инвестиции в экономику России вернутся к росту лишь с 2028 года.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдёт 11 сентября. Большинство аналитиков (23 из 30 опрошенных «Ведомостями») ожидают сохранения ставки на уровне 14%. Лишь семеро допускают снижение на 25 б.п. до 13,75%, и один — до 13,5%.

В то же время глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что вероятность снижения на 0,25 п.п. «возросла на фоне текущего замедления инфляции».

По базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в оставшийся период 2026 года составит 13,7–14%, в 2027 году — 10,5–12,5%, а к нейтральному диапазону 7,5–8,5% регулятор вернётся лишь в 2029 году.

Отметим, что ВЭФ-2026 чётко обозначил консенсус: повышения ставки не будет, снижение продолжится — вопрос лишь в темпе. Президент назвал снижение «постепенным», банкиры ждут 13–13,5% к концу года, а бизнес считает комфортным диапазоном 10–12%.

Страна ждёт снижения ставки. ВЭФ показал, что это ожидание разделяют все — от Кремля до банков.