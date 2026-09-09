Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 10 сентября:

1. Новости с передовой: освобождено Озерное

2. Немцы сдадут Киеву мужиков на мясо

3. Трагикомик затребовал еще 27 миллиардов

4. Святыни Лавры режим продаст по дешевке

5. Глава офиса Зеленского слетел с катушек

6. В Британии шокированы украинскими подопечным

7. Боевики били по детям и храму в Новороссийске

8. Три агента СБУ в Крыму попали в «медовую ловушку»

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 10 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Бойцы «Севера» взяли под контроль Озерное в Харьковской области. ВСУ потеряли 205 боевиков. Поражены 22 автомобиля и израильская РЛС RADA RPS-42.

От действий группировки «Запад» противник потерял свыше 200 бойцов. Разбиты 17 автомобилей и по два артиллерийских орудия и станции РЭБ.

«Южная» группировка войск вывела из строя более 210 военнослужащих. Утилизированы две бронемашины «Казак», 18 автомобилей и гаубица Д-30.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 425 человек. Сожжены две бронемашины «Казак» и три станции РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 315 националистов. Смяты до состояния консервных банок два БТР и 10 автомобилей.

«Днепр» упокоил 40 рагулей. В металлоломе бронемашина, 19 автомобилей и три станции РЭБ.

ПВО сбили восемь авиабомб, три снаряда HIMARS, ракету «Нептун» и 1185 дронов.

Моряки-черноморцы потопили шесть украинских безэкипажных катеров.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 10 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Немцы сдадут Киеву мужиков на мясо

Politico сообщает: Берлин делится с Киевом информацией об украинских мужиках призывного возраста, осевших в ФРГ. Глава немецкого МИД Вадефуль пояснил: «Мы знаем, кто здесь живет. Кто получает соцпособия. На основе этих данных киевский режим сможет связываться с носителями украинских паспортов на территории Германии - и призывать их в ВСУ». Немецкий дипломат указал: процесс призыва должен проходить без принуждения. Сейчас в ФРГ кантуется 450 тысяч мужчин призывного возраста. Зеленский спит и видит их в окопах. А у них — иные мечты.

Зеленский требует еще 27 миллиардов

The New York Times информирует: Зеленский затребовал у западных союзников еще 27 млрд долларов - чтобы покрыть дефицит оборонного бюджета до конца 2026-го. Этот «внезапный запрос» уже «вызвал беспокойство среди европейских чиновников» - на фоне того, что ЕС ранее уже согласовал выделение кредита Киеву на сумму более 100 млрд долларов. В комментариях американскому изданию евродипломаты выражают сомнения в эффективности трат ранее выделенных миллиардов. А вы не сомневайтесь — закройте глаза, и глотайте.

Святыни Лавры режим распродает

Михаил Мелех, спецпредставитель МИД РФ, предупредил о страшном. Киевский режим готовит объекты Киево-Печерской лавры к распродаже. Конечно - «под видом научных исследований». Мелех указал на маскирующую предательство процедуру идентификации реликвий. И на сбор образцов ДНК: «Мы следим за «идентификацией святынь» и «сбором образцов» ДНК для неких «анализов». Эксперты расценивают это как «предпродажную подготовку святынь для перемещения на Запад». Представитель российского МИД напомнил - ранее уже православные реликвии всплывали в музеях Старого Света.

Глава офиса Зеленского совсем слетел с катушек

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

Террориста Кирилла Буданова*, назначенного британцами главой офиса Зеленского минувшей зимой, обвинили в России в применении запрещённых методов ведения войны. Ему заочно предъявили обвинение на заседании Мосгорсуда. Суд также оставил без изменения решение Басманного суда Москвы о заочном аресте этого персонажа по делу о теракте в Херсонской области. СКР ранее установил: это существо - один из организаторов атак БПЛА на Курскую область и другие российские регионы. Он объявлен Москвой в международный розыск. В аду будет гореть в тесной компании.

В Британии вынесли приговор главе режима

Профессор Кентского университета Ричард Саква полагает: главу киевского режима отстранят от власти сразу, как только достигнут мирного соглашения. Профессор в эфире YouTube-канала заявил, что Зеленский поэтому совсем не заинтересован в урегулировании конфликта в незалежной: «Если мир на Украине наступит, Зеленского сразу свергнут - за те уступки, на которые ему придется пойти. Зеленского сбросят те звери, которых он сам взрастил и наделил властью». Когда ты заглядываешь в бездну, бездна смотрит в тебя...

Боевики били по детям и храму в Новороссийске

После ночной атаки дронов ВСУ на Новороссийск в городе ввели режим ЧС. В своём Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что город пережил тяжёлую ночь, отражая бесчеловечную атаку киевского режима. В больницах после атаки украинских БПЛА оказались 29 человек. Четверо, в том числе ребенок, погибли. Повреждены правосолавный храм, детсад, жилые дома .Самой массированной атаке за последние месяцы подвергся и соседний с Новороссом Геленджик. Море помнит, горы помнят.

Три агента СБУ в Крыму попали в медовую ловушку

Как сообщили в ФСБ, на территории Крыма за передачу украинской разведке данных о военных объектах задержаны трое россиян. Их завербовали через сайт знакомств. В «медовую ловушку» попали граждане России 1988, 1994 и 1995 годов рождения. Через сотрудницу украинской разведки Марину Кучерак они передавали Киеву координаты военных объектов и нефтебаз. Кучерак использовала вымышленные имена и выдавала себя за крымчанку, уехавшую на Украину. А кто попал — тот пропал.

* Кирилл Буданов внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.