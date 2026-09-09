Дочь набожных Виктории и Антона Макарских выросла красавицей: вот как она выглядит

Виктория и Антон Макарские вымолили детей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Антон и Виктория Макарские считаются одной из самых крепких пар среди российских знаменитостей. Брак артистов проверен временем. Супруги вместе уже 25 лет. Они растят сына Ивана и дочь Марию. 9 сентября девочке исполнилось 14 лет.

Дочь Виктории и Антона Макарских выросла красавицей. Актриса опубликовала в блоге свежую фотографию именинницы с пожеланием.

"С днем рождения, наше сокровище, любимая до невозможности, родная, долгожданная, вымоленная наша девочка! Пусть Господь благословит твой жизненный путь Любовью, Радостью и реализацией всех твоих талантов и Даров в служении Богу и людям!" - написала Вика.

По ее словам, Маша растет доброй и мудрой не по годам. "Расцветай и живи счастливо во славу Божию!" - пожелала наследнице мама.

Внутрь Маше исполнилось 14 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметим, Макарские не скрывают, что их дети были долгожданными. На протяжении многих лет супруги предпринимали самые разные попытки зачать ребенка, но у них не получалось. Лишь когда Виктория и Антон смирились с тем, что будут бездетными, у них все получилось. Батюшка сказал им молиться. Супруги начали ездить по святым местам. Через некоторое время певица действительно забеременела.

В сентябре 2012 года в семье родилась дочь Мария. Сын Иван появился на свет в мае 2015 года. Артистка смогла забеременеть и выносить наследников естественным образом.

При этом перед рождением дочки Вика прибегала к экстракорпоральному оплодотворению. "Два ЭКО чуть ли не закончились для меня смертельно", - заявляла артистка.

Едва не привела к трагическим последствиям именно вторая процедура. Поначалу все шло хорошо, но однажды исполнительнице резко стало плохо. Муж попытался вызвать врача на дом, но ни одна "скорая" не приезжала.

"Антон еле-еле, просто уже в мертвом состоянии, притащил меня в больницу в Москве, где мне делали ЭКО. Оказалось, что у меня случай гиперстимуляции", - уточняла Макарская.

Она находилась на грани жизни и смерти. В клинике ей "наживую прокалывали живот и выкачивали воду". "Лежала в ванной ночью и говорила, что умираю. Меня раздуло, на треть в легких была вода, я дышать не могла, я вообще ничего не могла", - вспоминала певица.