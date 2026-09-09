Собчак появилась на Венецианском кинофестивале в наряде за 1,2 миллиона рублей

Ксения Собчак в Венеции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ксения Собчак продолжает выгуливать модные обновки на Венецианском кинофестивале. Телеведущая пришла на показ фильма «Бункер», главные роли в котором сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для красной дорожки она выбрала черный костюм и подобрала к нему люксовые аксессуары того же цвета.

Ксения нарядилась в жакет и юбку из новой коллекции Givenchy – такой комплект стоит около 480 тысяч рублей. Образ телеведущей дополнили нейлоновая сумка Prada за 500 тысяч рублей и туфли-мюли Givenchy, украшенные лепестками роз, за 196 тысяч. Кроме того, она надела серьги в форме цветочных бутонов Miu Miu и очки Dolce&Gabbana. Весь образ обошелся звезде экрана в 1,2 миллиона рублей.

Черный костюм Givenchy и люксовые аксессуары обошлись телеведущей в 1,2 млн рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Фильм «Бункер» рассказывает об архитекторе Антонио, получившем необычный заказ - спрооектировать роскошный бункер для известного техномагната. Проект необычный и амбициозный, и Антонио уходит в его разработку с головой. Однако идея строительства убежища на случай катастрофы, рассчитанного на 30 человек и год автономного существования, не нравится его жене Софии. Супруги начинают ссориться, и их некогда счастливый брак летит под откос. Выясняя отношения, муж с женой не замечают, что за ними постоянно кто-то следит…

Ксения Собчак на премьере фильма «Дау». Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Минувшим вечером Собчак посетила еще одну премьеру – фильм «Дау». Ксения нарядилась в жакет, декорированный кисточками, кружевной корсет и белую юбку. Шею телеведущей украсили многоярусные бусы. Ксения практически отказалась от макияжа и сделала свою любимую «мокрую укладку».