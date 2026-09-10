Такие мудрые грустные глаза: рецензия на «Надежду», корейский боевик с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер в ролях инопланетян

Обозреватель KP.RU Денис Корсаков оценил корейский боевик «Надежда» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В российский прокат вышел корейский фантастический боевик «Надежда», весной затесавшийся в официальную конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Рассчитывать на призы жанровой картине там не приходилось, но, надо думать, она произвела освежающее впечатление на жюри, измученное сюжетами про зверства гестапо, женский алкоголизм, онкологические заболевания и безжалостную ювенальную юстицию. В «Надежде»-то все хорошо и бодро: в корейскую деревню на два с половиной часа экранного времени заглядывают пришельцы и начинается кровавый бой ради жизни на Земле. Фильм На Хон Джина рекомендует к просмотру кинообозреватель KP.RU Денис Корсаков.

Московскую премьеру «Надежды» в кинотеатре «Октябрь» организаторы почли нужным сопроводить послесловием от философа Евгения Цуркана. Я на него не остался, а вообще интересно - о чем он рассказывал, какие бездны смог высмотреть в фильме, который кажется прямым как палка и, скорее всего, именно таким и является. Это невероятно энергичное кино про то, как два с половиной часа монстры гоняются за людьми, а люди за монстрами.

«Надежда» (точнее, «Гавань Надежды») - это деревушка в демилитаризованной зоне на границе между Южной и Северной Кореями (там везде висят плакаты типа «Увидишь шпиона - звони 113»). В деревушке заводится какое-то чудовище, отрывающее ноги крупному рогатому скоту. Полицейский, осмотрев туши на приморских окраинах и придя к заключению, что дело пахнет керосином, возвращается в деревню - а там уже взрывы, вопли, выстрелы, трупы: монстр, поначалу ошибочно принятый за тигра, добрался до мест, населенных людьми.

Первые полчаса «Надежды» - это чистый классический саспенс: мы видим разрушения, учиненные чудовищем, велосипеды и машины, которые он со страшной силой отшвыривает от себя, дыры в домах, которые он проделал, когда несся, не разбирая дороги - только не его самого. Наверное, дальше будут спойлеры -

С П О Й Л Е Р Ы ! ! !

- но монстр в итоге окажется человекообразным, четырехметровым, длинноволосым, со страшным лицом. Тощим, но очень мощным.

А потом выяснится, что чудовище в этой истории не одно: леса рядом с Гаванью Надежды не то чтобы кишат ими, но несколько точно есть. Пока коп палил по монстру в деревушке, в лес отправился небольшой отряд охотников, обнаружил там нечто вроде пустой (хотя, как выяснится, не совсем) капсулы с космического корабля, - и троих огромных существ, про которых сразу не поймешь, есть у них лица или нет. Потом выяснится, что есть: это, в частности, лица голливудских звезд Майкла Фассбендера и Алисии Викандер, преображенных более или менее по аватаровской технологии.

Собственно, «Надежда» очень четко делится на три части: 1) гонки с перестрелками по деревне, 2) схватка в лесу, 3) бесконечно долгая погоня на шоссе. (Инопланетяне носятся со сверхъестественной, сверхзвуковой скоростью, но поразительным образом от них все успевают убегать и уноситься на автомобилях; есть в этом что-то от парадокса Ахиллеса и черепахи, надеюсь, философ не забыл о нем упомянуть). В промежутках между актами - интермедии: например, пожилой свидетель нашествия инопланетян в деталях описывает приступ диареи, приключившийся с ним как раз в тот момент, когда он заметил пришельцев. В финале появится огромный пылающий «материнский» космический корабль (это как раз вряд ли спойлер — корабль вытащили на постер фильма, чтобы с ходу продемонстрировать зрителю его масштаб). Еще в финале инопланетяне заговорят на своем инопланетном языке, развернув сюжет на 180 градусов. Вообще, если На Хон Джин и добавляет в «Надежду» какой-то философский фокус, то он заключается в том, что симпатии зрителя в итоге неожиданно оказываются не на стороне землян (отважных, но все-таки слабоумных), а на стороне гуманоидов (как говорила Раиса Захаровна, «знаете, такие мудрые грустные глаза»).

Все это идет два с половиной часа, и ни секунды не скучно, у тебя даже мысли не возникает посмотреть на часы. Более того, «Надежда» (по слухам, самый дорогой корейский фильм в истории) - только первая часть предполагаемой трилогии, так что не удивляйтесь, что она заканчивается на самом интересном месте. Что ж, эти два оставшихся фильма немедленно хочется посмотреть. Другой вопрос, что На Хон Джин снимает крайне редко и медленно (предыдущий его фильм, «Вопль», вышел в 2016-м, а до того было «Желтое море», вышедшее в 2010-м), так что «Надежда-2» может выйти лет через десять. Ну ладно, если мы и не дождемся «Надежды-2» и «Надежды-3», и на том, что есть, спасибо, - вечер удался.

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