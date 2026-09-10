Актер из «Слова пацана» Рузиль Минекаев станет отцом во второй раз

Рузиль Минекаев с женой Азизой Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В семье 27-летнего Рузиля Минекаева ожидается пополнение. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и его жена Азиза готовятся стать родителями во второй раз. О грядущем рождении малыша супруги сообщили в соцсетях, опубликовав совместный ролик, в котором уже заметно округлившийся живот Азизы.

Новость не осталась без внимания коллег артиста. Под публикацией появился Леон Кемстач, сыгравший в «Слове пацана» Андрея Васильева по прозвищу Пальто. Актер с юмором намекнул, что не прочь помочь молодой семье после рождения ребенка. «Готов возить в садик», — написал Кемстач в комментариях.

О грядущем рождении малыша супруги сообщили в соцсетях, опубликовав совместный ролик, в котором уже заметно округлившийся живот Азизы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Рузиль и Азиза познакомились еще во время учебы в театральном училище в 2015 году. К моменту официального оформления отношений они уже несколько лет были вместе. Пышного торжества пара устраивать не стала: супруги провели традиционный мусульманский обряд бракосочетания — никах.

О самой церемонии Азиза публично рассказала лишь в начале 2024 года, разместив фотографии. При этом сам никах состоялся значительно раньше — еще до появления на свет их первого ребенка. В ноябре 2022 года у пары родился сын Рэмиль. Сейчас мальчику три года, а четвертый день рождения он отметит уже через пару месяцев.

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