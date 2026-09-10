Направляющий оружие против нашей страны боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

Американская Palantir объявила, что берет себе главного поставщика вычислительных мощностей — компанию Nebius. Проще говоря, все свои расчеты по военному ИИ американцы уводят с арендованных чужих облаков на серверные фермы одного конкретного человека. И это новость не про видеокарты.

БОЕВОЙ ИИ ПАЛАНТИР ДЛЯ ВСУ

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса», который рулил компанией два десятка лет. В 2022 году он попал под санкции Евросоюза и ушел с поста. В 2024-м санкции с него вдруг сняли, российская часть бизнеса ушла нашему консорциуму, а сам Волож с зарубежной половиной бизнеса перебрался в Нидерланды строить серверные фермы под искусственный интеллект. Строит с размахом - под каждую площадку нужно электричества, как небольшому областному центру. Почти 6 млрд долларов кредита на это Волож взял в конце августа.

Интересны, впрочем, не его деньги, а к кому он подключился этими фермами. Palantir — это боевой ИИ, который пятый год воюет против России. Его глава Алекс Карп говорит открытым текстом, что целеуказания ВСУ получают от него. В мае то же самое подтвердил Михаил Фёдоров, тогда ещё министр обороны Украины - ИИ-решения Palantir встроены в планирование ударов по российскому глубокому тылу.

Эта система сводит в одну картинку спутниковые снимки, радиоперехваты, телеметрию сбитых бортов, болтовню в открытых источниках, доносы через мобильные приложения. Может развернуть коммерческие спутники под конкретный вопрос командира: что изменилось вдоль этой железки с полуночи. Но главный её фокус в другом — она запоминает, где и в какую минуту наша ПВО сбила предыдущую волну. И после каждого налёта перерисовывает карту дыр в нашем небе, выдавая следующей волне маршрут через щели.

Теперь понятно, зачем в этой компании Волож. У боевого ИИ три опоры: свежие данные, мощности для счёта и умение быстро гнать удачную поделку в серию.

Данные американцам поставляет фронт. С января на Украине работает Dataroom — закрытое хранилище, куда ВСУ, ГУР и СБУ сливают миллионы часов записей объективного контроля и развединформации. За серию отвечает Фёдоров: 1 сентября он объявил, что открывает собственную оборонную фирму, а первым крупным вкладчиком туда заходит лично Карп. По бумагам - инвестиция, по сути - наем с сохранением приличий. И фирма, судя по всему, под этого вкладчика и создавалась.

Не хватало третьей опоры — своего электричества и серверов, чтобы считать без оглядки на хозяина чужого дата-центра. 8 сентября эту опору подвезли.

Глава Palantir Алекс Карп говорит открытым текстом, что целеуказания ВСУ получают от него. Фото: REUTERS.

ЧЕЛОВЕК С КАРТОЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Но Волож интересен Карпу не только этим. И не столько.

Он и уехавшая с ним из России часть команды когда-то имели доступ и к картам с точностью до подъезда и шлагбаума, и пробкам, то есть живой картине того, как страна ездит и куда, и к такси с историями маршрутов, и к доставке еды и товаров: адреса, объемы, время. Поиск с миллиардами запросов, по которым видно, чем страна живет каждый день.

Это не папка с уязвимостями. Это работающая модель того, как Россия дышит. А знание того, как устроена страна изнутри, долго не устаревает. Дороги за пару лет заново не переложили, дома не перенесли, привычки людей не поменялись. Такое знание и есть сырье для Palantir. Их машина сильна не только картинкой со спутника, а еще и способностью сшить сотню скучных гражданских слоев в один военный. Кто ездит, куда возят, что заказывают у ворот закрытого предприятия и в какие часы туда идут такси.

Заметьте, для этого не нужен ни бэкдор, ни живой доступ к базам. Достаточно людей, которые помнят, как выглядит эта кухня изнутри и что там где лежит.

Nebius — амстердамская контора Аркадия Воложа, основателя «Яндекса». Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Что делать — вопрос не риторический.

Исходить из того, что вынесенное (пусть даже теоретически) уже вынесено, проводить ревизию IT-сектора совместно с его участниками. Они такое же заинтересованное лицо, как и любой гражданин на улице, на которого внезапно может свалиться дрон. Надо признать, что карты, такси, доставка и маркетплейсы — не просто удобный сервис. Данные о том, как страна перемещается, весят сегодня столько же, сколько сведения о железнодорожных узлах в 1941-м. Значит, и хранить их надо соответственно: понятный контур доступа, запрет на вынос за границу, личная ответственность тех, кто внутри этого контура сидит.

А кадры, как известно, решают все. Айтишник, у которого карта страны в голове, — стратегический актив. Такие активы держат не только подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением.

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