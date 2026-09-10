В России ужесточается система контроля за мигрантами. Фото: Artyom Sobolev/Shutterstock/Fotodom.

Чуть меньше года назад, 15 октября 2025 года была принята новая Концепция миграционной политики. Что сделано за это время, президенту Владимиру Путину сообщил начальник Службы по вопросам гражданства МВД России генерал-полковник полиции Андрей Кикоть. Рассказываем, как прошло совещание в Кремле и что обсудили по теме мигрантов в России.

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- Свой доклад я хотел бы начать с миграционной ситуации, коротко, - сказал первый заместитель министра МВД. - В течение года в Россию приезжает порядка 9 миллионов иностранцев. А в моменте в стране находятся в среднем 6 - 6,5 миллиона мигрантов.

Это:

а) 3 миллиона - трудовые мигранты,

б) 1,7 миллиона - члены их семей,

в) 1 миллион - туристы, студенты, предприниматели и другие категории,

г) 800 тысяч - нарушители миграционного законодательства.

Президент РФ Владимир Путин и начальник Службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть во время встречи. Фото: Михаил Метцель/ТАСС.

Андрей Кикоть заметил - нелегалов МВД тоже учитывает, разыскивает и привлекает к ответственности. Перед полицией, естественно, стояла задача вывести нелегалов из тени. И, благодаря новым законам, за последние полтора года, количество легальных мигрантов реально выросло: с 45 до 50 процентов от всех приезжающих.

- Другой задачей, поставленной Концепцией государственной миграционной политики (принята 15 октября 2025, - ред.), было ограничение нахождения на территории нашей страны неработающих членов семей. Здесь мы добились минус 20 процентов по отношению к 1 миллиону 700 тысячам, - отрапортовал генерал-полковник.

Больше всего на ситуацию, по его словам, повлиял закон, вводящий тесты по русскому языку для зачисления в школы детей иностранцев. Но это не последняя мера.

- Также по нашей инициативе принят Федеральный закон, который вступит в силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны.

Иначе говоря, чем больше мигрант привез семью - тем больше платит.

С 2027 года мигранты будут платить налог за неработающих членов семьи. Фoто: Artyom Sobolev/Shutterstock/Fotodom.

БОРЬБА С МИГРАНТАМИ-НАРУШИТЕЛЯМИ В РОССИИ

С иностранцами, не уважающими российский закон ситуация также коренным образом меняется.

Еще в прошлом году преступность среди мигрантов росла - 41 тысяча правонарушений. Но в 2026-м - резкий спад.

- За полугодие у нас зарегистрировано 14,5 тысячи (преступлений мигрантов), это минус 40 процентов. В связи с чем такая цифра, такая тенденция? По Вашему поручению миграционная служба наделена дополнительными полномочиями в виде работы по борьбе с преступностью.

Миграционная полиция теперь занимается и розыском, и дознанием. И работает не с мелкими преступлениями - наоборот, раскрывает преступные группы, пресекает схемы и каналы незаконной миграции. Вскрывает целые подпольные типографии, печатающие поддельные документы. А еще - все больше становится рейдов по выявлению незаконных мигрантов - плюс 155 тысяч.

- И случаев выдворения в 2,6 раза больше, Вы говорили, в административном порядке?

- Порядка 100 тысяч мы выдворили, и в них принудительно – 75 тысяч, - кивнул Андрей Кикоть.

Кроме того:

1. Ужесточается система контроля: 197 тысячам иностранцев за нарушения закрыт въезд в Россию.

2. Повысилось качество проверки документов, которые подаются при оформлении миграционных документов: регистрации, видов на жительство и т.д. Выявлено в десять раз больше поддельных документов.

3. Совершенствуется работа по выявлению фиктивных браков с мигрантами - эффективность работы полиции здесь также выросла в 10 раз.

4. За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило 321 млрд рублей - рост на 30%.

Чуть меньше года назад, 15 октября 2025 года была принята новая Концепция миграционной политики. Фото: Александр ИВАНОВ.

ПРИЕЗЖАТЬ БУДУТ, УЖЕ ЗНАЯ РУССКИЙ

Андрей Кикоть доложил президенту: совершенствование работы миграционной только началось. Большой вклад сделали 23 пункта миграционного контроля, созданных на погранпереходах (пилотный - в Шереметьево).

- Планируем со следующего года запустить, по Вашему поручению, аналитический центр. Туда будут стекаться все данные: с погранпереходов, миграционных служб, камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, от работодателей и госорганов и так далее. Их будут анализировать с помощью всех новых технологий и искусственного интеллекта - чтобы выявлять еще больше нарушителей.

Есть и другая мера введение целевого набора иностранцев на работу. Если сейчас мигрант сам приезжает и ищет работу, то в новой схеме работодатель будет подавать заявку, а иностранцев, проверенных и с нужной квалификацией, будут набирать миграционные службы.

По словам первого заместителя министра, закон будет вводиться не сразу - в три этапа по два года. А пока его текст дорабатывается в Правительстве.

- Да, это обеспечивает законные права и самого трудового мигранта. Об этом тоже надо думать, - заметил Путин. - Но это цивилизованный способ, который обеспечивает интересы местных граждан, что для нас имеет первостепенное значение.

Президент заметил - сами государства, откуда к нам едут на работу иностранцы, очень заинтересованы в таком подходе: чтобы людей обучали, в том числе русскому языку - а потом они могли с пониманием ехать в Россию.

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