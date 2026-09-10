На Западе предрекли скорое поражение Украины и конец СВО Фото: REUTERS.

Идущий на политическое дно канцлер Германии Фридрих Мерц вчера в бундестаге опять клялся в верности Украине, которая, по его словам, «защищает и нашу свободу, здесь, в самом сердце нашего европейского континента». Напрасно лидер самой популярной у немцев партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель призывала его к переговорам о мире с Москвой.

Никто из лидеров «евротройки» - ни Мерц, ни президент Франции Макрон, ни британский премьер Бернем – не хочет реальных переговоров с учетом интересов России. Их цель – продолжать накачивать Киев деньгами и оружием, чтобы он продолжал удары по российской территории, добиваясь мифических «сильных переговорных позиций».

Европа готовит Украину не к переговорам, а к зиме

На прошлой неделе во время встречи Зеленского в Киеве с высокопоставленными представителями служб безопасности Великобритании, Германии и Франции, оказывается, основное внимание уделяли вовсе не плану мирного соглашения, который привезли американские переговорщики. Речь шла, как поведал Associated Press украинский чиновник, о том, «как пережить зиму».

Французская Monde в этой связи пишет: «Украина готовится вступить в холодный сезон, который может, по мнению экспертов, стать еще более ужасающим, чем зима 2025 года».

Энергетическая инфраструктура находится в сложном положении. Киев практически исчерпал запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot. Газета признала превосходство российских сил в нанесении ударов, полагая, что ближайшие несколько месяцев могут стать решающими для исхода конфликта.

Никто в Европе не хочет реальных переговоров с учетом интересов России. Их цель – продолжать накачивать Киев деньгами и оружием Фото: REUTERS.

Главная ставка Зеленского

Казалось бы, самое время искать пути к миру, но правящие в Европе элиты не принимают иного варианта, кроме «победы» Украины в войне. Так что придется украинцам мерзнуть грядущей зимой. Потому что Зеленский, подбадриваемый кураторами, «делает главную ставку на то, что продолжение ударов по целям в глубине России окажет достаточное давление на Владимира Путина и заставит его всерьез задуматься о мирных переговорах».

Раскрывая планы Киева, Politico пишет: логика жесткая, но простая – попытаться увеличить экономические и политические издержки для россиян быстрее, чем они увеличиваются для украинцев из-за усиливающихся воздушных атак России. Но тут же вынужденно признает: «Однако пока мало свидетельств того, что это представит какую-либо серьёзную угрозу» для Кремля.

Когда и как закончится СВО: Преимущество России очевидно

Пока европейские опекуны Киева и российские беглые олигархи мечтают о несбыточном, даже проукраинские западные СМИ не могут игнорировать реальность. «Россия опережает украинскую противовоздушную оборону, ежедневно используя новые беспилотники с реактивным двигателем», - признает BBC.

Со ссылкой на украинских военных информагентство сообщает, что количество российских атак с использованием таких дронов выросло с 350 в июне до 1600 в июле и 2800 в августе. По данным Киева, Москва сейчас использует более чем в 15 раз больше беспилотников для каждой атаки, чем четыре года назад.

Так что кто кого принуждает к миру, из этой статистики очевидно. И вряд ли надежды Зеленского и его европейских патронов на то, что «Украина может пережить Россию», имеют под собой какие-то реальные основания. И еще большее накачивание Киева оружием не согреет украинцев зимой.

Самовосхваление как путь к поражению

Эффектные наступательные операции, продвигаемые пропагандой, были пустой тратой ценных сил и средств. Фото: REUTERS.

Интересные данные о совокупной военной помощи НАТО Украине с начала конфликта приводит польский ресурс Defence24.com.

Общее количество переданных основных боевых танков составило 1068, боевых машин пехоты –1350. В совокупности, утверждает издание, НАТО поставило по меньшей мере около 9800 средних и тяжелых боевых бронированных машин, более 8500 легких бронированных машин, 446 буксируемых гаубиц, 1120 самоходных гаубиц и более 120 реактивных систем залпового огня.

Но не помогло. Defence24.com перечисляет основные ошибки Украины при использовании натовского оружия.

Во-первых, это спешка и недостаточное время на подготовку экипажей. Большой проблемой были логистика и «непродуманное использование техники». И вот еще: «Плохо продуманная пропагандистская кампания давала русским возможность понять, где примерно будет начато наступление. Следовательно, у них были и время, и знания, необходимые для подготовки оборонительных рубежей». Но как же Зеленский может без пиара и самовосхваления даже в ущерб интересам своих военных?

Эффектные наступательные операции, продвигаемые пропагандой, считает автор статьи, были пустой тратой ценных сил и средств. В конечном счете «украинская сторона совершила еще одну критическую ошибку: она поверила собственной пропаганде».

Вывод, который делает Defence24.com, прямо противоположен «главной ставке» Зеленского на удары вглубь России: в долгосрочной перспективе позиционная война на истощение приведет только к поражению Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийственная неделя для Зеленского: американцы предрекли скорое поражение ВСУ

«Тигры», превратившиеся в шавок: Латвия запретила ввоз вообще всех книг из России

Политический Сталинград: Мерц признал потрясением итоги выборов в Германии