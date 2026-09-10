«Сообщите шестизначный код»: мошенники крадут аккаунты под видом перерасчета платы за свет

Если у вас просят код, - это мошенники Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Желание быстро уладить вопрос с коммунальными платежами может обернуться потерей денег на счетах и серьезными проблемами для близких. Мошенники придумали схему, в которой под видом сотрудников энергосбытовой компании выманивают у людей коды доступа к аккаунтам. Достаточно один раз отправить «ключ» в чат - и аферисты получают доступ к вашим Госуслугам, банковскому приложению или мессенджеру, а затем опустошают счета, берут кредиты или от вашего имени просят деньги у друзей и родственников. Член «Ассоциации руководителей служб информационной безопасности» Александр Токаренко объяснил, как распознать обман и что делать, чтобы не потерять аккаунт.

КАК ПРИХОДИТ ПРИМАНКА

Аферисты создают закрытую группу, называют ее как-нибудь «перерасчет» или «энергосбыт». На аватарку ставят логотип известной энергосбытовой компании. В группу добавляют жертву и несколько ботов (программ, которые имитируют живых людей). От имени компании пишут: «Уважаемые абоненты! Сообщаем, что проводится корректировка начислений за коммунальные платежи по электроэнергии. Работы должны быть завершены сегодня». Сроки ставят сжатые - сегодня или через час.

- Все немедленно, - обращает внимание Александр Токаренко. - Жертве предлагают проверить свои данные в списках: ФИО, дата рождения. Так создают видимость серьезной работы.

ЧТО ПРОСИТ БОТ НА САМОМ ДЕЛЕ

На втором этапе под видом сотрудников просят перейти в чат-бот, нажать «Старт» и получить «уникальный ключ». «Ключ» нужно отправить обратно в чат. Боты под именами якобы соседей имитируют активность: спрашивают, куда нажать, отправляют коды вроде 056-750. Это создает иллюзию массового подтверждения.

- Это двухфакторная идентификация (способ защиты, когда для входа нужен пароль и код из СМС) в каком-то приложении, - говорит Токаренко. - Это не обязательно для угона аккаунта в Телеграм или другой соцсети, это может быть что угодно, вплоть до личного кабинета врача. Но самое опасное - это Госуслуги и банковский кабинет.

Шестизначный код, который просит бот, - это код авторизации. Получив его, мошенники входят в интересующий их аккаунт.

После взлома аккаунта в соцсети от имени жертвы начинают писать родственникам и друзьям. Просят одолжить денег, скидывают зараженные ссылки на фишинговые (поддельные) сайты. Так крадут деньги и данные. Если же «ключ» был от личного кабинета Госуслуг или банка, то крадут данные и деньги, могут также оформить за вас кредит.

Желание быстро уладить вопрос с коммунальными платежами может обернуться потерей денег на счетах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

КОГДА ПРОСЯТ КОД - ЭТО МАРКЕР ОПАСНОСТИ

- Если у вас просят код, - это мошенники. Немедленно заканчивайте переписку или разговор, - подчеркнул Токаренко. - Если вас просят передать любые цифры, то сразу прекращайте контакт.

Эксперт напомнил: энергосбытовая компания не имеет права запрашивать такие данные:

- У них все уже есть. Если вы переплатили, в следующем месяце перерасчет сделают автоматом, без вашего участия, и вы заплатите меньше. Сотрудники энергокомпаний не выходят на персональную связь с абонентами по своей инициативе. Проверять перерасчет нужно только в официальном приложении, личном кабинете на сайте компании или на горячей линии.

ЛЮБЫЕ ЦИФРЫ - ПРЕКРАЩАЙТЕ КОНТАКТЫ

Чтобы защитить свой аккаунт от подобных атак, специалисты Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России (УБК МВД России) рекомендуют соблюдать простые правила:

1. Никогда и никому не сообщайте шестизначные коды для входа в мессенджер. Никакая «энергосбытовая компания», как и прочие, не имеют права их запрашивать.

2. Проверяйте информацию о перерасчетах только в официальных приложениях, на сайтах компаний или по телефону «горячей линии».

3. Настройте приватность в своих профилях: скройте номер телефона и никнейм, закройте доступ к фото и видео профиля.

4. Отключите возможность добавления вас в неизвестные чаты и группы.

5. Запретите ссылаться на вас при пересылке сообщений.

6. Если вас добавили в подозрительную группу - сразу выйдите из нее, заблокируйте отправителя и пожалуйтесь на чат администрации мессенджера.

7. Если аккаунт уже взломали, необходимо завершить все активные сессии, предупредить людей из списка контактов и обратиться в поддержку мессенджера, а также в полицию.

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