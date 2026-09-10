Дмитрий Песков: Не способные переломить динамику на фронте, украинцы переходят к террору

На этой неделе ВСУ активизировали свои атаки на Сочи, Геленджик, Новороссийск Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, на прошлой и на этой неделе ВСУ активизировали свои атаки на Сочи, Геленджик, Новороссийск. Обсуждал ли президент с военными эту ситуацию? С чем связывает рост интенсивности атак на курортные города сейчас? Может быть, были какие-то дополнительные указания по защите этих городов?

- Все эти и другие вопросы, связанные со специальной военной операцией, обсуждаются ежедневно президентом с военными, принимаются соответствующие меры, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 10 сентября, на вопросы журналистов. - Дело в том, что, будучи не способными переломить понятную динамику на фронте, украинцы переходят к такой террористической деятельности. Поэтому соответствующие меры принимаются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Турция неоднократно призывала к введению российско-украинского моратория на удары по судам в Черном море. Сергей Лавров на этой неделе назвал неприемлемыми и нереальными попытки возродить «Черноморскую инициативу» через такой мораторий. А какая позиция по данному вопросу в Кремле? Если удары по судам продолжатся, не может ли это негативно отразиться на отношениях России и Турции?

Песков:

- Нет, не может. Во-первых, Россия не была инициатором, вы знаете. Я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ, и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.

Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ Фото: REUTERS.

Вопрос:

- В преддверии саммита БРИКС наши источники сказали о том, что на саммите Индия будет продвигать идею связки цифровых национальных валют стран БРИКС для того, чтобы упростить проведение трансграничных расчетов. Как бы Россия отнеслась к этой инициативе?

Песков:

- В БРИКС многие страны сталкиваются с давлением, с незаконными ограничениями, которые вводятся третьими странами. И, естественно, эти страны ищут варианты обеспечения взаиморасчетов между собой при осуществлении экономического сотрудничества, создание совместных инвестиционных платформ, и так далее, и тому подобное.

Все эти вопросы будут на повестке дня.

Вопрос:

- Латвия заявила о намерении ввести 300-процентную пошлину на российское и белорусское зерно. Как бы вы оценили действия латвийских властей?

Песков:

- Торговые войны продолжаются, они, видимо, вдохновлены, скажем так, заокеанскими методами работы с таможенными пошлинами.

Латвия сама очень много потеряет из-за этого. Потому что эти статьи, скажем так, торговых обменов, эти статьи экспорта приносили выгоду и самим латышам. В данном случае это решение страны.

Мировые рынки гораздо богаче, чем одна Латвия, и всегда есть альтернативные направления.