Самые модные оттенки осени-2026: каким цветам отдавать предпочтение

Свитер Calliope и золотые серьги с фианитами

Летом была актуальна нежная пастель, но с приходом осени цвета становятся более насыщенными и глубокими. В тренде: коричневый, синий, фиолетовый, травянистый, терракотовый и серый оттенки. Рассказываем, как с этими тонами составлять эффектные цветовые комбинации.

Зеленый

Этой осенью востребован теплый желто-зеленый оттенок. В список модных тонов попадают оливковый, а также цвета лайма и зеленого чая. В ассортименте брендов уже можно найти зеленые свитеры, юбки, а также верхнюю одежду — замшевые и кожаные куртки.

Особенно эффектно смотрятся куртки и тренчи из лаковой кожи. Теплый зеленый очень красиво сочетается с серым, металликом и голубым.

Куртка Lumiere Magique

С какими еще цветами мы комбинируем этот оттенок? С базовыми — черным, белым, а также с коричневым и фиолетовым тонами.

Фиолетовый

В тренде, как насыщенный темно-фиолетовый, так и более разбавленный сиреневый, близкий к лавандовому. Этот оттенок одинаково пойдет блондинкам, брюнеткам и шатенкам.

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Сиреневые жакеты и пальто мы сочетаем с серыми брюками и джинсами. Можно также поэкспериментировать со змеиным принтом в сером оттенке.

Сумка Palio

Фиолетовый красиво смотрится в комбинации с теплым и холодным зеленым (оливковым и изумрудным), лимонным, белым, коричневым, терракотовым.

Терракотовый

Терракотовый, находящийся на стыке красного, коричневого и оранжевого тонов, стабильно входит в моду каждую осень. И неудивительно, ведь именно такой оттенок приобретают листья деревьев к середине сезона.

Юбка Emka

Этот осенний цвет буквально создан для трикотажа и замши. Красно-оранжевые шарфы, шапки и замшевые сумки удачно дополнят образы с коричневыми куртками и пальто.

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Терракотовый прекрасно «дружит» с зелёным, графитовым, коричневым и сиреневым.

Сумка Marmalato

Коричневый

Куртка с меховой отделкой «Снежная королева»

Разные оттенки коричневого не теряют своей популярности уже который сезон. Сдержанный, благородный и при этом не маркий и практичный шоколадный идеально подходит для верхней одежды.

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Не менее эффектно смотрятся коричневые кожаные жакеты, юбки и брюки, которые мы дополняем сапогами, ботинками и сумками таких же шоколадных оттенков.

Сумка Le-vertige

С какими еще цветами мы комбинируем коричневый для создания наиболее эффектных комбинаций? С белым, голубым, терракотовым, сиреневым, золотым, черным. Также всегда будут уместны анималистичные акценты — например, леопардовая сумка, ремень или перчатки.

Синий

Шуба Malinardi

Еще один актуальный оттенок этой осени — ярко-синий. Но этот цвет надо уметь носить. Я бы отметила искусственные синие шубы, которые мы комбинируем с кожаными брюками и ботинками или же с легинсами и высокими сапогами.

Свитер Aim Clo и Серьги из золота с бриллиантами природными и сапфирами облагороженными

Сочетание ярко-синего и черного можно назвать наиболее выигрышным. Также синий «дружит» с красным, рубиновым и зеленым — например, изумрудном.

Бордовый

Пальто Nume

В моду постепенно возвращается бордовый, который мы повально носили пару лет назад. Благородный винный оттенок идеально бьется с трендовым коричневым.

Жакет All We Need и золотые серьги с гранатами природными

Модники, наверняка, еще помнят любимую всеми комбинацию из трех цветов — бордового, серого и голубого. В этом сезоне можно повторять! Также бордо мы сочетаем с синим, черным, зеленым и золотым оттенками.

Серый

Пальто Love Republic

В список модных цветов попал и серый, который в этом сезоне мы комбинируем с… коричневым. Дуэт не очевидный, но интересный.

Полупальто Zak.li и стальное кольцо с эмалью

Серый, как и шоколадный, идеально подходит для осенней погоды. Также мы носим этот цвет с зеленым, бордовым, чёрным. При желании можно добавить акценты в оттенке металлик.

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