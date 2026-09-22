Tesla теряет Россию: продажи новых электрокаров сильно упали

Число регистраций электрокаров Tesla в России рухнуло на 60 %. Фото: пресс-служба бренда

За январь–август 2026 года число регистраций новых электромобилей Tesla в России сократилось на 60 процентов. Такие данные в своём Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

По его подсчетам, за восемь месяцев было зарегистрировано всего около сотни машин этой марки. Самым популярным остается Model 3 — 40 автомобилей, на втором месте Model Y — 30 штук, замыкает тройку Cybertruck с 20 единицами. Всего за всю историю в России было продано 4,8 тысячи новых электрокаров Tesla.

В настоящее время Tesla занимает чуть более 1 процента российского рынка электромобилей. При этом летом 2026 года в стране заметно вырос спрос на электрокары и гибриды с пробегом.

Наибольший прирост среди марок продемонстрировал GAC — его автомобили стали популярнее в 3,2 раза. В топ-5 по динамике также вошли Changan, BYD, Tesla и Volkswagen. Сегмент активно пополняется новыми марками и моделями, в том числе китайскими.

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