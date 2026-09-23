Кому доверяют подростки: Озвучен топ нейросетей, к которым дети обращаются за помощью

Фото АНО «Диалог Регионы»: модератором сессии выступила Юлия Барановская

Уже 94% российских детей используют нейросети. Больше половины из них, в основном подростки, признают, что им проще задать определенные вопросы искусственному интеллекту, чем взрослому человеку. Такие результаты показало исследование АНО «Диалог Регионы». Его итоги озвучили на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», который прошел 22 сентября в Национальном центре «Россия».

Онлайн-опрос охватил 1400 подростков, 4300 родителей и 2900 учителей. По данным исследования, 65% опрошенных детей, в основном школьники младшего возраста, пользуются «Алисой». Второе место занял ChatGPT (41%), на третьем месте — DeepSeek (35%). Иностранные нейросети предпочитают старшие школьники и студенты среднего профессионального образования.

Фото АНО «Диалог Регионы»

Когда мнение взрослого и ответ ИИ расходятся, лишь 18% детей безусловно доверяют старшим: четверть предпочитает перепроверить информацию, а часть выбирает более убедительный аргумент независимо от источника.

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, самое важное — научить ребёнка пониманию того, что искусственный интеллект может ошибаться:

- У меня есть показательный пример. Мне было лень готовить одну сессию, и я попросила нейросеть придумать спикеров. Сессию согласовали, а потом мне звонят: «Лиза, прекрасная сессия, но двоих из этих людей никогда не существовало, а трое уже умерли». Я просто не проверила этих участников. Поэтому важно всегда проверять ответ нейросети.

Доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Дмитрий Корниенко призвал взрослых тоже осваивать ИИ, чтобы понимать, с чем сталкиваются дети в сети:

- Цифровая среда с ИИ — это не только пространство для детей, но и наша общая реальность. Чем быстрее взрослые освоят эти технологии и поймут, как они работают, тем эффективнее смогут выстраивать диалог с подрастающим поколением. Чтобы понимать, где и с кем проводит время ваш ребёнок, нужно самим начинать пользоваться этими инструментами.

По словам Дмитрия Корниенко, мы находимся в конкуренции за внимание своих детей, и для этого нужно больше усилий.

- Надо разговаривать со своими детьми. Придите вечером домой, отложите гаджеты и начните разговаривать с детьми! Пусть даже по поводу искусственного интеллекта.