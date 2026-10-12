Новый многосерийный фильм «Спецы» – почти документальная хроника террора против России

Большинство сериалов о спецслужбах погубила фантазийность их сюжетов ради драматургии. Я бы не взялся смотреть «Спецов» просто так, ради дофамина и зрелища, но создатели меня по-хорошему удивили. В «Спецах» попробовали показать, насколько это возможно, реальные операции Центра специального назначения ФСБ за последние 20 лет. И самое поразительное, что почти во всех этих событиях я принимал участие как репортер «Комсомольской правды». Мог попробовать сравнить два взгляда под разными углами. О многих событиях я просто не догадывался из-за секретности работы спецподразделений. Прошло почти 20 лет, гриф «секретно» частично сняли, и у нас появилась возможность увидеть эту невидимую работу «Спецов».

Фильм оказался объемный – целых 16 серий, по две серии на сюжет или миссию. По совокупности «Спецы» воспринимаются как хроника террористической войны против России. Она началась, в других формах, сразу после завершения «горячей фазы» войны в Чечне. Многие уже позабыли почти десятилетнюю войну с бандподпольем, с теми, кто на Кавказе сидел «в зеленом лесу, под зеленым знаменем», мечтал об «Имарате Кавказ» и взрывал невинных людей в мирных городах, не жалея ни своих, ни чужих. Руководили этими процессами пришлые люди, как правило арабы-ваххабиты со своей кровавой проповедью «чистого ислама».

«Правда характеров»

Первый блок «Спецов» (8 серий), начинается с операции под ингушским селом Экажево, где в те годы было натуральное ваххабитское гнездо, а заканчивается подрывом смертника на входе в московский аэропорт. Звенья одной цепи – и рвать ее пришлось парням из ЦСН. Знаю, что создатели «Спецов» достаточно долго общались с реальными бойцами ЦСН – пытались ухватить характеры, поведенческие особенности, вообще стиль общения внутри их группы. Получилось! В 2016 году я почти неделю проработал в горах в Латакии и в сирийской Харасте с группой снайперов из ЦСН. По странному совпадению, в горах Латакии, на противоположном от нас склоне горного ущелья, засели кавказские боевики. В те годы, им стало неуютно в Чечне и Дагестане, и они откочевали в Сирию, где только появился ныне запрещенный в России ИГИЛ. Наши снайперы выявляли огневые точки боевиков, а один из бойцов группы «гасил» их из пулемета «Утес». В ответ по нам из минометов выпустили несколько 20-литровых газовых баллонов, снаряженных взрывчаткой. От них остаются воронки, как от авиабомб! И эта миссия ЦСН не была легкой, «полигонной» прогулкой.

При этом, бойцов даже со спины снимать было нельзя! Но удалось пообщаться вдоволь и характеры изучить. Первое – насмешливое отношение к происходящему вокруг, каким бы кошмарным оно ни было. Но строго до начала работы. Во время работы спецу можно кипящий чайник на спину поставить – он не заметит, я это сам видел. Каждый боец – натуральный «мультиинструменталист». Тоже видел. Отложил в сторону крупнокалиберную снайперскую винтовку и короткой очередью развалил из зенитки вражеский блиндаж. При этом стволы у этой «зушки» были изношены до предела, разброс был просто чудовищный, но он попал! Почти семейные отношения внутри коллектива. Трансляция заботы и надежности в радиусе 20 метров. Все это удалось показать, только на экране бойцы чуть симпатичнее на лица и чуть харизматичнее, но это дань кинематографу.

Правда в деталях

Проект вывозит деталями. Один из бойцов ЦСН с позывным «Мотор» подрывается вместе со смертником на гранате под названием «хаттабка». В те годы их массово делали на Северном Кавказе из выстрелов от подствольных гранатометов. Редкая и точная деталь из ушедшей эпохи. Машины в кадре соответствуют историческому периоду, такие уже и не встретишь на дорогах. Как и камуфляж: от «березки» и брезентовых «горок» к «мультикаму» и кевларовым «броникам». С оружием и снаряжением, как и в реальности, в сериале происходит та же трансформация. Еще один важный момент – реальные локации, не павильоны, не места, условно похожие. Парни работают в Арктике – значит, в кадре Арктика, то же про Крым и про горы.

Еще зацепило на уровне подсознания: в некоторых планах есть явные отсылки к другому легендарному многосерийному фильму – «ТАСС уполномочен заявить». Это показано не явно, но догадаться можно – по построению сцен, по цветовой гамме, по образам героев в кадрах. Есть о чем задуматься. Война против нашей страны не прекращалась ни на секунду, каким бы у нас ни был политический строй, как бы мы ни назывались – СССР или Российская Федерация. И методы террора становятся только изощреннее. Не случайно одна из серий «Спецов» начинается с душераздирающей сцены. История, ставшая, к сожалению, почти привычной. Мальчик под руководством оператора из бандеровского мошеннического колл-центра собирает в квартире родительские деньги и ценные вещи, а потом включает все конфорки газовой плиты и ждет команды, когда нужно будет взорваться. В этот раз у телефонных террористов не получилось. Как заметил в личном разговоре один из реальных коллег героев сериала: «Никто и никогда не считает предотвращенные теракты, и мало кто знает, в какую цену нам это обошлось». Это можно увидеть в «Спецах» максимально приближенно к реалиям.

Фотоматериалы предоставлены РЕН ТВ