Снижение числа киберпреступлений, 4G почти во всех уголках страны и внедрение отечественных моделей ИИ: главные заявления Михаила Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Число киберпреступлений в России за 8 месяцев этого года снизилось на треть. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин, выступая во вторник на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Премьер объяснил снижение уровня цифрового мошенничества изменениями, которые были внесены в законодательство по поручению президента.

При этом в правительстве признают, что россияне в цифровом плане пока недостаточно защищены. Именно поэтому Мишустин поручил Минцифры усилить защиту личных данных пользователей портала «Госуслуг». Премьер отметил, что сервисом пользуются уже 120 млн человек.

— Их данные должны надежно храниться. Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней, — сказал премьер.

Мишустин поручил Минцифры усилить защиту личных данных пользователей портала «Госуслуг» Фото: Евгения ГУСЕВА.

Мишустин также обратил внимание, что мошенники стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы облапошить россиян: ИИ-агенты умеют ловко имитировать голос и даже внешность человека. Именно поэтому ИИ-ликбез ни для кого не будет лишним. Мишустин отметил, что нужно активнее рассказывать россиянам о возможностях ИИ, чтобы человек умел распознавать, общается ли он с реальным человеком, либо с ботом.

По его словам, борьба с киберпреступлениями требуют скоординированных усилий всей отрасли информационной безопасности.

Если же говорить о положительной роли ИИ, то, по словам Мишустина, его роль будет возрастать не только в отдельных компаниях, а в целых отраслях. При этом премьер отметил, что в использовании ИИ Россия не должна попасть в зависимость от западных технологий. Создание собственных ИИ технологий Мишустин назвал вопросом национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета. Он напомнил, что разработчики ИИ по закону могут получить поддержку от государства. Премьер также рассказал, что в «особо чувствительных сферах и критически значимой инфраструктуре» правительство собирается определять, когда возможно использование только отечественных фундаментальных моделей ИИ.

Создание собственных ИИ технологий Мишустин назвал вопросом национальной конкурентоспособности и цифрового суверенитета. Фото: Mahir Asadli/Shutterstock/Fotodom

В целом говоря об отечественной цифровой индустрии, Мишустин назвал ее укрепление стратегической задачей. Осматривая в преддверии форума выставку цифровых достижений, Мишустин отметил, что даже недружественные страны Запада рано или поздно снова будут работать с Россией в сфере технологий. Вот, правда, пустят западников уже далеко не во все сферы нашей экономики. Так, премьер назвал условие развития в России сетей 5G.

— Чтобы новый стандарт связи действовал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и еще в десятках городов, важно ускорить переход на отечественное оборудование, — заявил премьер. Он отметил, что отечественным компаниям «это по силам».

Напомним, связь 5G официально запустили в России в середине сентября. Сейчас она доступна для 10 миллионов жителей 16 городов — всех «миллионников», кроме Воронежа.

Развитие отечественной телекоммуникационной отрасли Мишустин назвал одним из важнейших направлений работы правительства и назвал статистику: за прошлый год рынок услуг связи вырос на 13% — до 2,5 трлн руб., а количество базовых станций достигло почти 1 млн. По словам премьера, проблемы цифрового неравенства в России активно решается: сети 4G уже охватывают практически все уголки страны.

— За 6 лет сервиса мобильного интернета LTE были обеспечены жители 8 тысяч малых населенных пунктов. В этом году к ним добавится еще более полутора тысяч, — сообщил Мишустин.

Сейчас связь 5G доступна для 10 миллионов жителей 16 городов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

— Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет 80–90%. На стадии строительства находятся 42 центра обработки данных с инвестициями, превышающими 280 млрд руб.

— Пробег беспилотных грузовиков по всем маршрутам с 2024 года превысил 18 млн километров. В Москве доступны для заказа 100 беспилотных такси, а число роботов-доставщиков по всей стране превышает 1 тысячу.

— Онлайн-продажи в России по итогам прошлого года превысили 13 трлн руб. Из них 70% приходятся на платформы. Оформлено свыше 8 млрд заказов. Среди 20 крупнейших рынков электронной торговли Россия по темпам роста занимает первое место и удерживает эти позиции пятый год подряд.

— Объем реализации российских ИТ решений в первом полугодии этого года приблизился к 3 трлн рублей. Каждый рубль государственной поддержки, который получают ИТ-компании, позволяет вернуть почти 2,5 рубля в бюджет.

— Не менее 3% от сэкономленных благодаря льготам средств компании направляют на поддержку ИТ-образования.

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