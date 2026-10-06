Как Надежде Михалковой удавалось скрывать беременность: младшая дочь режиссера тайно вышла замуж за губернатора

Младшая дочь Никиты Михалкова Надежда вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. Фото: Екатерина ЧЕСНОКОВА/РИА Новости

Новость о том, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда вышла замуж за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука и уже успела родить ему дочь, вчера вызвала панику среди журналистов. Сбились с ног. Как так, пропустили столь важное событие? На днях в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске состоялось крещение новорожденной, которую назвали Екатериной.

Это известие стало сюрпризом не только для СМИ, но и для близкого окружения Никиты Сергеевича, его друзей и соратников. Они тоже узнали об этом из утренних газет.

Предположительно, дочку Надежда родила в июле. 7 июля в Москве в штаб-квартире Союза писателей России открывали мемориальный кабинет Надиного дедушки поэта Сергея Михалкова. На мероприятии были Никита Михалков, его сыновья Степан и Артем, их жены и дети. Но не было двух дочерей Никиты Сергеевича — Надежды и Анны. Журналистам сказали, что они не в Москве. Теперь понимаем: были заняты более важным делом — деторождением или готовились к нему. Но это наше предположение.

Достоверно известно, что Надежде Михалковой 27 сентября исполнилось 40. Руслану Кухаруку — 47 лет. И для него, и для неё это не первый брак. У губернатора ХМАО есть взрослый сын Максим и дочь Татьяна. С прежней женой Анастасией он прожил 20 лет, она работала чиновницей в администрации Тюмени. Развелись, как будто бы, в прошлом году.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук. Фото: Евгений Егоров/пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС

Для Надежды Михалковой это тоже второй брак. От первого — с грузинским режиссером Резо Гигинеишвили — есть дочь Нина и сын Иван. Не секрет, что Никита Михалков был не в восторге от первого зятя. Предрекал дочери развод, так и случилось, хотя Надежда очень переживала.

Нового мужа Надежды — руководителя крупнейшего нефтегазового региона, большого чиновника — папа одобрил. Как в своё время он был доволен выбором старшей дочери Анны, которую выдал замуж за бизнесмена Альберта Бакова.

Надежда Михалкова познакомилась с Русланом Кухаруком в марте прошлого года на кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, где она была членом жюри конкурса. Вспыхнул роман. Пара скрывала свои отношения, но в начале этого года папарацци заметили Михалкову и Кухарука во время совместного отдыха в дорогом отеле Сочи. Официально они оформили отношения после рождения дочери.

Но вопросов пока больше, чем ответов на них. Как Наде удавалось скрывать свою беременность?

С середины августа она регулярно приходила на репетиции спектакля «Васса Железнова» по пьесе Горького. Премьера запланирована на ноябрь в Театре «Мастерская «12» (бывший Театр киноактера на Поварской), которым руководит Никита Михалков. Надежда режиссер этого спектакля, хотя и не имеет профильного образования, закончила МГИМО факультет международной журналистики. И это удивляет даже больше, чем её внезапное замужество.

Хотя мы помним, что с детства она снималась у папы в кино, самую яркую роль сыграла в 7 лет — дочку комдива Котова в оскароносной картине Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Став взрослой, продюсировала, была режиссером фильмов, снималась сама. На этом основании, вероятно, решила: почему бы не попробовать себя режиссером в театре? Вассу будет играть Ирина Розанова. Репетиции проходили в том числе у Розановой дома. Скорее всего, чтобы не привлекать внимание. К кому? К молодой маме Надежде Михалковой, а может, — к Михаилу Ефремову, он будет занят в спектакле. Ещё репетирует в этом спектакле старшая сестра Надежды — Анна Михалкова и её старший сын 26-летний Андрей Баков. У него тоже нет профильного образования, он учился на экономическом факультете МГУ. В спектакле будет занят средний сын Михаила Ефремова, 35-летний Николай (от актрисы Евгении Добровольской). И актриса театра «Современник» Дарья Белоусова, с которой, как говорят, сейчас живет Михаил Ефремов.

Пожелаем Надежде удачи с такой компанией. Согласитесь: репетировать, выпускать премьеру, выходить замуж и рожать ребенка практически одновременно — непростая задача.

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