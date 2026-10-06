В Раду Украины внесли неожиданный проект. Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пример депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, заявившего на днях о необходимости «договариваться с Россией везде, где это возможно», оказался заразительным. Бывший верный «ПЕСовец» Гончаренко*, которого, кстати вчера исключили из парламентской фракции Петра Порошенко* и уже успели внести на скандально известный ресур «Миротворец», после этих шагов против него не успокоился. Каких только обвинений не навешали там на Гончаренко*, моментально забыв, каким верным бандеровцем он стал в 2014-м.

- Профессиональный провокатор. Политический популист. Осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению российской агрессии, - написали там про Лешу* «белуюслизь», как его назвали еще в 2014-м. - Системные действия в интересах российско-фашистских захватчиков, направленные на срыв мобилизационных мероприятий в Украине.

Гончаренко* пока еще остался главой временной следственной комиссии Рады и пытается доказать свою правоту. Так, например, на заседании комиссии было заявлено, что первые массовые поставки дронов-перехватчиков придут на Украину не раньше конца ноября, и это в лучшем случае, а до того Украина останется беззащитной перед российскими дронами и ракетами.

Но депутат-зрадник пока еще не погибает, тем более, не сдается (говорят, что он просто реализует одну из комбинаций экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а потому уверен в своей безопасности). И у него появилась неожиданная союзница. Такая же изгнанница из своей бывшей фракции, только из «Слуги народа». Депутат Рады Анна Скороход внесла свой законопроект об изменении конституции страны для закрепления в основном законе нейтрального статуса Украины.

Депутат Верховной раду Украины Анна Скороход. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

- Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны, - приводит предлагаемую Скороход правку издание «Страна».

Напомним, курс Украины на вступление в Евросоюз и НАТО депутаты Верховной рады провозгласили, приняв соответствующие поправки в конституцию, при предшественнике Зеленского на посту президента страны Петре Порошенко*. А потому обычного закона о нейтральном статусе недостаточно, надо именно вносить правку в основной закон страны, причем в той части и в том пункте, где Порошенко* провозглашал евроНАТОвские устремления Незалежной.

При этом, Скороход предлагает оставить курс на вступление в Европейский союз, а убрать только упоминание о Североатлантическом альянсе. С учетом того, что даже пропагандисты киевского режима признают, что многие в украинской элите, причем, не среди оппозиции, которую украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский «выкорчевал на корню». А из числа тех, кто сейчас находится во власти (называют главу Налогового комитета Рады Гетманцева и мэра Харькова Терехова), втихую говорят о необходимости заключить мир, пойдя на российские условия. Второй ручеек Скороход, пробивший «плотину» Зеленского вслед за Гончаренко*, является достаточно значимым явлением. Ведь нейтральный статус Украины является одним из главных требований Москвы, необходимых для заключения мирного соглашения.

Впрочем, стоит признать, что шансов для принятия это поправки Верховной радой у законопроекта Скороход нет никаких. Большинство в украинском парламенте, контролируемое Зеленским и главой «Слуги народа» Давидом Арахамией, скорее всего, не внесут его даже в повестку, Но даже если внесут и поставят на голосование, чтобы продемонстрировать якобы наличие демократии, то провалят при голосовании. Ведь для того, чтобы он прошел, надо получить две трети депутатских голосов «за». Причем, не от присутствующих в зале, а от 450 депутатов.

Однако, какая-никакая, а тенденция. От которой «просрочке» становится все менее уютно на своем посту.

* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов. p>

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