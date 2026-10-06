«Коммерс» больше не «поганый»: как за 25 лет изменилось отношение россиян к деньгам

ВЦИОМ сравнил, как за четверть века изменилось отношение россиян к деньгам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Еще в начале века уважать человека, который умеет зарабатывать, было почти неприлично. Сегодня 73% россиян напротив, богачей почитают. ВЦИОМ сравнил, как за четверть века изменилось отношение россиян к деньгам. Уважение к тем, кто умеет их зарабатывать, выросло вдвое. Тех, кто считает деньги символом времени, стало в 2,5 раза больше. А тех, кто уверен: без умения планировать бюджет нормально не прожить, - в 2,3 раза больше (см. «Конкретно»). Разобраться, почему так, KP.RU помог Алексей Муразанов - социолог, психолог, управляющий партнер консалтинговой компании «Психея».

ПОЧЕМУ СПЕКУЛЯНТ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГЕРОЯ

Главная причина - смена поколений. Те, кого опрашивали в 2001-м, еще жили с оглядкой на прежние времена, а предпринимателей в стране открыто не жаловали.

- В 2001-м был еще флер прекрасного социализма, - объясняет Алексей Муразанов. - И бытовало выражение «коммерс поганый». В советское время цеховиков (подпольных предпринимателей) и спекулянтов сажали в тюрьму, давали серьезные сроки. Это было страшно и обидно. Если кто-то выделялся, это вызывало зависть, недоверие и подозрение, что он подворовывает. Если коммерсант, то точно спекулянт и вор.

По словам эксперта, за 25 лет сменилось поколение. Россия перешла в рыночную экономику, а предпринимательство из постыдной категории превратилось в нормальную. Статус и карьерный рост стали измеряться доходом.

РАНЬШЕ ДАВАЛИ, ТЕПЕРЬ ПОКУПАЙ

То, чем раньше обеспечивало государство, теперь лежит на плечах каждого. Есть бюджетное обучение и есть платное. Медицина - по ОМС и ДМС. Жилье, которое можно только снять или купить. Все это - деньги.

- Мы стали зрителями экономики, которые не просто смотрят цифры на экране, а чувствуют их кошельком, - отметил психолог и социолог. - Инфляция, рост цен, курс валют - все влияет на качество нашей жизни. Плюс ипотека, дорогое жилье, налоги. Люди начали планировать бюджет. Отсюда 95% тех, кто считает, что это базовый навык каждого.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

ПОКОЛЕНИЕ «Я ТОЖЕ ТАК ХОЧУ»

По словам эксперта, у молодежи срабатывает простой механизм: увидел, как живут другие, - и сразу захотел так же.

- Это эффект «я тоже так хочу», - говорит Муразанов. - Можно ехать в метро, а можно в роскошной машине. Там комфортно, тепло, весело, музыка звучит.

Свою роль сыграла и смена приоритетов, распределение ролей в семье. Раньше дети были помощниками в хозяйстве, а теперь все иначе.

- Сейчас помощники в хозяйстве не нужны, потому что есть службы доставки, есть маркетплейсы. Можно вообще из дома не выходить, - объясняет психолог. - Сейчас ребенок по большому счету - это большие деньги, инвестиционный проект без дивидендов на 18 лет. Добавьте культуру соцсетей с показной жизнью - и получаем поколение, которое хочет быстро и много.

НЕ В ДЕНЬГАХ ДЕЛО

Каждый день кто-то получает зарплату и радуется. Кто-то считает, сколько осталось выплатить по кредиту и грустит. Наш собеседник убежден, что сам по себе кошелек - ни добро, ни зло.

- Зачем раскрашивать деньги в черное или белое? Деньги - это просто деньги, средство для достижения цели, - рассуждает Алексей Муразанов. - А как мы относимся к ним, это уже идеология. Поэтому важнее, какая у тебя цель. Правда, некоторые путают средства и цели: машина - средство, но можно сделать ее целью и гнаться за более дорогой. Если человеку от этого легче, почему это плохо? А если он этой гонкой изматывает себя и близких, то, наверное, не очень хорошо. Делить мир на черное и белое - упрощение. Жизнь - это «50 оттенков серого».

КОНКРЕТНО

Как изменилось отношение россиян к деньгам за 25 лет:

Утверждение 2001(% ответивших «Да») 2026 (% ответивших «Да»)

Для того чтобы жить нормально, нужно уметь планировать семейный бюджет, «считать деньги» 41 95

Я испытываю уважение к людям, которые умеют «делать деньги» 37 73

Деньги, личное обогащение - символ нашего времени 24 59

Я бы хотел(а) жить в обществе, где нет никаких денег 10 25

Деньги не имеют для меня никакой ценности 7 19

По данным ВЦИОМ.