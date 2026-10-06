Осенний урожай суперсамолетов и сверхтанков: армия России получила тысячи единиц новейшей техники

Поставки в сентябре включали самолеты Су-57. Фото: EPA/ТАСС

В начале осени в ВС РФ поступило более 10 тысяч единиц вооружений и техники. От самолетов Су-57 до танков Т-90М, а также систем противовоздушной обороны.

ЧТО ПОЛУЧИЛА АРМИЯ?

Заместитель министра обороны, генерал армии Александр Санчик уточнил:

- Поставки в сентябре включали самолеты Су-57 и Су-35С. Поставлены танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. А также средства ПВО и бронеавтомобили. Плюс разведывательные и ударные беспилотники. А также наземные робототехнические комплексы различного назначения. В сентябре спущен на воду строящийся для Северного флота тральщик «Семен Агафонов» проекта 12700.

Может, кому-то покажется мало?

Генерал Санчик добавил:

- В войска направлены свыше миллиона средств поражения. Там широкая номенклатура артиллерийских боеприпасов. А также авиаракеты и бомбы, боевые части к БПЛА, антидроновые патроны к штатному стрелковому вооружению военнослужащих и другие.

Танк Т-90М. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

НАШЕ НЕБО

На приемке партии лучших в мире истребителей Су-57 летный состав ВКС на заводе-изготовителе смог детально поверить работу авиатехники. Причём в самых разных режимах эксплуатации. После чего новейшие машины перегнали на аэродромы дислокации.

Птичка напела, что у «сушек» обновлен, в том числе, технический облик. Расширен список выполняемых задач. А новые образцы средств поражения неприятно поразят противника. В прямом и переносном смысле.

НАШ КОНТРОЛЬ

В войска также поставлены новейшие РЛС. Армия получила комплексы «Зубр», «Цитадель» и другие системы. Они способны обнаруживать, сопровождать и поражать практически любые воздушные цели. Их эффективность уже доказана. Причем как в зоне проведения СВО, так и в приграничье.

Новые танки поставлены с суровых заводов Урала. У бронемашин - дополнительные комплексы защиты. Главная цель — сохранить жизни экипажей. Если получится - и самого танка. Средства защиты разрабатывались с учетом действий бронетехники в зоне СВО. Они прошли комплексные заводские испытания на полигоне разработчика.

БЕСПИЛОТНОЕ ГОСПОДСТВО

Российские подразделения беспилотных систем пополнились такими БПЛА: разведывательные дроны «Суперкам», «Скат», «Орлан», «Молния». Они поставлены в самых разных модификациях. А также ударными FPV-дронами самолетного и коптерного типа - в том числе на радио- и оптоволоконном управлении.

Заодно наша армия получила гексокоптеры. Такие, что могут наотмашь бить по укрытиям и личному составу противника. А также смогут доставить продукты, воду и боеприпасы штурмовикам в серой зоне.

Разведывательный дрон "Суперкам". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

KP.RU получил комментарий от военного эксперта, историка войск ПВО Юрия Кнутова.

- Что особо порадовало в сообщении Минобороны?

- Увеличение поставок беспилотных аппаратов. В том числе, тех, что предназначены для ведения разведки. Дроны разведки, Суперкамы, - у нас они совершенствуются активно. У нас есть и «Молния 2». Сейчас она может применяться и как обычный дрон, и как дрон камикадзе. Их дальнобойность возросла процентов на 50.

В производстве БПЛА серьезный прорыв технологический имеет место быть. В том числе, в плане камер ночного видения. И в плане поддержания связи - за сотни километров обеспечиваем уверенную передачи данных на дрон.

И кроме того, наши беспилотники отличаются высокой защитой от системы РЭБ противника, в том числе, от дронов на оптоволокне.

А новейшие наши системы, которые отработали по мосту вантовому в Киеве, показали высочайшую точность наведение дронов и более передовую боевую часть, которая способна повреждать стальные вантовые канаты - это указывает на увеличение значительное точности наших дальних БПЛА и их результативности.

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