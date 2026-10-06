Итальянцы требуют остановить гонения верующих на Украине: кто стоит за акцией в поддержку Русской православной церкви

Вот такие плакаты с осуждением гонений киевского режима на православную церковь в стране появились сегодня на улицах Рима. Фото: Евгений СУЧКОВ.

Сегодня утром, 6 октября, в нескольких районах итальянской столицы появились плакаты, призывающие защитить запрещённую украинскими властями традиционную Русскую православную церковь.

"Киевский режим поставил вне закона крупнейшую конфессию в стране. Остановим преследование православной церкви на Украине!", - гласят надписи на постерах со священником, находящимся за решеткой.

Нашему корреспонденту удалось застать нескольких молодых людей, расклеивающих эти агитационные материалы вдоль одной из оживленных римских магистралей. "Городскими партизанами" оказались учащийся технического колледжа Марко и его товарищи - студенты филфака одного из крупнейших ВУЗов страны Джулия и Альдо.

Как они объяснили, целью акции было "заставить людей видеть альтернативную мейнстримной версию событий на Украине".

В ходе разговора выяснилось, что парни и девушка действительно хорошо осведомлены о происходящем сейчас в постсоветской республике, равно как и в первопричинах идущего противостояния.

Фото: Евгений СУЧКОВ.

— Как у вас появилась идея расклеить эти плакаты?

Марко: Как-то раз мы обсуждали новости и заметили, что о религиозной стороне украинского конфликта говорят намного меньше, чем о военной или политической. Нам стало интересно разобраться, что происходит с церковными общинами и почему вокруг них столько споров. Тогда мы узнали, что киевские власти запретили Церковь, в которой состояло большинство населения. Просто потому, что она якобы поддерживала Москву.

— Вы считаете свою акцию политической?

Джулия: Скорее нет. По крайней мере, мы не хотели агитировать за какое-либо государство или правительство. Для нас главным был вопрос свободы вероисповедания. Религиозные убеждения человека не должны становиться причиной преследования, а споры между государством, церковными структурами и верующими должны решаться законным и мирным путём.

— Почему вас, итальянских студентов вообще заинтересовала эта тема?

Альдо: Италия тоже страна с сильной религиозной традицией. Даже если человек сам не особенно верующий, он понимает, что храм или приход для многих — это не просто здание. Это часть семьи, района, памяти. Поэтому истории о конфликтах вокруг церквей вызывают эмоциональную реакцию.

— Вы хорошо разбираетесь в различиях между православными юрисдикциями на Украине?

Джулия: Конечно не настолько, чтобы изображать из себя экспертов. Мы читали разные материалы и поняли, что ситуация сложная: существуют разные церковные структуры, юридические споры, исторические и политические противоречия. Именно поэтому мы старались не писать на плакатах слишком категоричных обвинений. Но не надо быть экспертом, чтобы понять, кто решил просто заткнуть рот "неудобной" церкви.

— Как реагируют те, кто видит ваши плакаты?

Марко: По-разному. Некоторые спрашивали, почему нас волнует именно эта проблема. Были и люди, которые говорили, что подобные лозунги могут использоваться в пропаганде. Это, наверное, самый сложный момент: ты хочешь говорить о правах верующих, но не хочешь становиться частью чужой политической кампании. Мы не поддерживаем войну и не хотим оправдывать насилие. Для нас поддержка права человека свободно исповедовать свою религию не равна поддержке какого-либо правительства или армии.

- А какой точки зрения по поводу идущих военных действий вы придерживаетесь?

Альдо: Тема Украины сейчас настолько политизирована, что любой ответ на этот вопрос может вызвать бурную реакцию. Нам бы этого не хотелось, в том числе поэтому мы и наша организация стараемся соблюдать анонимность. Скажем лишь то, что большая часть людей здесь понимает, почему ситуация дошла до открытого противостояния. Очень многие и в 2014 году, и сейчас сопереживают жителям Донбасса.

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