«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Фото: Александр Щербак/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 октября:

1. Новости с передовой: освобождено Голубково

2. Киевляне в панике массово покидают столицу

3. Крупный дата-центр приказал долго жить

4. Хакер взломал чувствительные центры Украины

5. Украинцы сливают данные об объектах ракетного производства

6. В Харькове жаждут энергетического перемирия

7. Брюссель хочет переселять мигрантов в Незалежную

8. Графики отключения света опубликованы

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» вывели из строя свыше 250 боевиков. Подбиты две бронемашины и 17 автомобилей.

Бойцы «Запада» нанесли ВСУ такой урон - до 235 солдат и офицеров, три бронемашины и 15 автомобилей.

От действий «Южной» группировки ВСУ потеряли 195 человек. Поражены 27 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

Подразделения «Центра» выбили из рядов противника свыше 535 военнослужащих. Утилизированы бронемашина, 12 автомобилей и станция РЭБ.

«Восток» освободил Голубково в Запорожской области. ВСУ утратили 240 бойцов, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» уничтожил до 35 националистов. Сожжены 19 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и реактивный снаряд HIMARS. Поражены 17 ракет «Фламинго» и 1750 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киевляне в панике бегут из столицы

Украинские СМИ сообщают: жители Киева массово уезжают из города из-за повреждений мостов через Днепр. Такой отток населения спровоцировал резкий рост цен на аренду жилья на западе Незалежной. В частности, Ужгород и Ивано-Франковск по уровню цен может теперь сравниться с Монако. Неужели и рулетка заработает? Например, русская рулетка?

Жители Киева массово уезжают из города из-за повреждений мостов через Днепр. Фото: REUTERS.

Крупный дата-центр приказал долго жить

В украинской столице накрылся, в связи с полученными повреждениями, крупный дата-центр «Омега Телеком». Об этом сообщается на его странице . Ранее ударами российских вооруженных сил был поражен дата-центр RX-Name ВСУ в Николаеве. Вопли «а нас за шо?!» в страховых компаниях в качестве обоснования для погашения убытков принять не захотели.. .

Хакер взломал чувствительные центры Украины

Пророссийский хакер PalachPro сообщил, что успешно взломал дата-центры на Украине. Его слова приводят РИА Новости: «Взлом госспецсвязи подтвердил, что ряд крупных объектов на карте страны оказались украинскими и западными дата-центрами. Там хранились документы, ключевая информация и программное обеспечение, используемое ВСУ и украинским Минобороны». Хакер узнал о системах резервного копирования для военного ведомства, приложения «Армія+» и мессенджера Sonata. Также удалось выяснить координаты скрытых ЦОД De Novo, «Парковый», семейства Giga, Volla, WNET, «TTK» и других. Были получены данные об устройстве объектов, их площади, количестве и мощность серверных стоек, модели камер видеонаблюдения, систем охлаждения и пожаротушения. Большой брат следит за тобой, хуторянин!

Украинцы сливают объекты ракетного производства

В пророссийском подполье сообщили: ряд объектов украинской компании Fire Point, которая клепает ракеты «Фламинго», были уничтожены благодаря координатам, которые передали сами украинцы. Слова подпольщиков приводит ТАСС: «Это не случайность. Некоторые из этих ударов планировались непосредственно по информации, собранной неравнодушным населением Украины». Эти данные помогли поразить объекты в селе Милая, в городах под Киевом Боярка и Борисполь. А также и завод Fire Point в самой украинской столице. Из-за ударов российских сил Fire Point пришлось перераспределить линии сборки на 70 филиалов. В итоге темпы производства снизились и выросла стоимость продукции. А кто сказал, что ракеты запускать — как сало засолить?

В Харькове жаждут энергоперемирия

Мэр Харькова Игорь Терехов бьет тревогу: без срочного заключения энергоперемирия грядущая зима для второй столицы незалежной станет критической. В интервью ERR он заявил: «Если не будет «энергетического перемирия», то наступающая зима будет очень тяжелой.. Я еще осенью прошлого года всех предупреждал, что зима будет трудной – так оно и получилось». Притом Терехов заверил, что Харьков усиленно готовится к предстоящим холодам, как это происходит с 2022 года. Рубите лесополосы на гробы и солите грибы?

Брюссель выдавливает мигрантов в Незалежную

Анна Скороход, депутат Верховной рады, утверждает, что Европа хочет решить проблему с мигрантами из Азии и Африки путем переселения их в Незалежную. В интервью YouTube-каналу «МаякUA» она заявила: «Рабочая сила у нас вся будет заменена. Все эти мигранты поедут из Европы к нам в рамках договоренностей». Парламентарий сообщила, что ей не нравится такое решение, поскольку оно приведет к «уничтожению Украины как нации». Ну, если все 64 млн мигрантов из Старого Света смогут сплавить в самостийную - тогда да, потемнеет Незалежная, и не от гнева...

Анна Скороход, депутат Верховной рады, утверждает, что Европа хочет решить проблему с мигрантами из Азии и Африки путем переселения их в Незалежную. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Украинцы узнали графики отключения света

О введении в стране графиков отключения света заявили во вторник в украинской энергокомпании «Укрэнерго». В Telegram-канале компании сообщили: «С 15:00 и до конца суток вынуждено будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объёмом до одной очереди) для всех категорий потребителей». Из-за повреждений энергообъектов нет электричества у жителей Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей. Накануне сообщалось, что в четырёх областях Украины зафиксированы отключения света. Это лишь начало октября — не конец декабря...

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