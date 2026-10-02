Чарльз Баусман: Англия и Германия поднимают пиратские флаги

На этот раз к нам в гости пришел Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 2 октября, в 20.00 мск на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз к нам в гости пришел Чарльз Баусман. С конца 1980-х он несколько лет жил в России, где был продюсером в московском бюро NBC News, а затем - в инвестиционных компаниях, специализируясь на агробизнесе. С 1994-го с перерывами также работал в Москве в сфере журналистики и бизнеса.

СПРАВКА «КП»

Чарльз Баусман (Charles Bausman) родился в 1964-м в Гринвиче, штат Коннектикут, в семье журналиста. Его отец в 1960-х — 1970-х возглавлял московское бюро Associated Press, поэтому Чарльз с детства бывал в СССР.

Окончил престижную Академию Филлипса в Эксетере, затем - Уэслианский университет со степенью по истории и Колумбийский, где изучал бизнес…

В 2014-м основал портал Russia Insider — альтернативную медиаплатформу, рассказывающую западной аудитории о России и российско-американских отношениях.

В 2018-м Чарльз вернулся в США, однако после событий 6 января 2021-го принял решение переехать в Москву вместе с русской женой и четырьмя детьми, где постоянно жил до 2025 года.

* * *

Штурм Капитолия США произошёл 6 января 2021 года. Толпа протестующих, поддерживавших попытки 45-го президента США Дональда Трампа отменить результат президентских выборов 2020 года, ворвалась в здание Конгресса…

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- … Александр, и самое главное - Чарльз говорит по-русски без акцента…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Я это уже заметил, что - без акцента.

Ч. Баусман (улыбается):

- Стараюсь…

В. Бут:

- А еще вы глубоко знаете Россию. Очень редко можно найти такого иностранного журналиста.

С чего бы хотелось начать, Чарльз? Давайте поговорим про уникальный форум «Валдай», который все эти дни работал в Подмосковье. Он много лет собирается каждый год и уже стал серьезной площадкой, где обсуждаются очень важные проблемы, особенно геополитические.

К этому форуму приковано очень большое внимание во всем мире. Почему? Как минимум, 10 лет все, что говорится на этом форуме, потом реализуется, все эти сценарии проговорены.

Вчера на нем выступал президент Владимир Путин, были сделаны очень важные заявления.

Сегодня с утра разносится эхо этих заявлений. Их все усиленно комментируют… Хотелось бы услышать ваше мнение о выступлении Путина.

Виктор Бут, депутат Госдумы Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ч. Баусман:

- Конечно, довольно большое внимание сейчас к этому выступлению. Все понимают, что градус очень сильно повышается вокруг Европы… И все эти воинственные высказывания идут от европейцев.

Общение Владимира Путина с участниками форума была продолжительным, и это тоже заметили.

Организаторы очень правильно делают, потому что приглашают на «Валдай» политологов высокого уровня. И успевают туда пригласить уважаемых западных политологов и людей науки, которые очень часто не согласны с позицией России.

Там настоящие дискуссии происходят, и потом это переносится на Запад. Это оказалась очень эффективная площадка.

Президент ответил на самые горячие вопросы - Калининград и бесконечное разжигание войны, которым фактически занимаются Англия и Германия.

Я свободно говорю по-немецки и слежу за немецкими СМИ. То, что там творится, то, что рассказывают населению, это просто уже карикатура. Это хуже, чем в Америке. Я думаю, что это происходит отчасти потому, что немецкоязычная сфера немножко замкнутая.

2 октября, в 20.00 мск на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Иван МАКЕЕВ.

В. Бут:

- Как в подводной лодке.

Ч. Баусман:

- Да, это пузырь. Англоязычный мир не смотрит туда, они не следят за этим. Поэтому они немножко ушли в свое какое-то... По-английски это называется echo chamber, когда они начинают верить в то, что сами же и говорят, и это уже дошло до настоящего абсурда.

Как пример, они регулярно устраивают такие провокации, типа этого дрона в Лейпциге. (В аэропорту. - А.Г.)

И говорят: это очевидно, что «русские стараются разжечь войну». Такие вбросы делают один за другим.

В. Бут:

- В обиход вошел такой английский термин highly likely, который означает, что никаких доказательств нет, но всегда виновата России.

Это по-английски же называется false flag - повод или провокация для начала боевых действий или фальшивый флаг.

С чего началась эта вся история? Раньше пираты поднимали флаг нормальной страны, а когда к ним приближалось какое-то судно, поднимали в последний момент свой пиратский флаг.

И сейчас есть подобные потуги. Не только в Германии была такая попытка, причем неудачная, очень непрофессионально подготовленная.

В том же ряду - недавние события в Англии, где якобы была попытка атаки на американскую военную базу, а там базируются американские стратегические бомбардировщики. Это - для того, чтобы втянуть США как-то плотнее.

Я думаю, что сейчас все европейские элиты, глобалисты, как я их называю, будут стремиться устроить любую провокацию… Чтобы как можно быстрее заставить США встать на их сторону и активно готовиться к вооруженному конфликту с Россией.

Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ч. Баусман:

- Они действуют и стараются, уже начали эти false flag. Но у глобалистов есть огромные проблемы. Это то, что население сейчас кардинально отличается от того, которое было 15, 20, 30 лет назад, когда такие штуки удачно проходили.

В. Бут:

- Потому что сейчас есть интернет, правильно? Люди сами могут найти источники. А тогда было только телевидение и газеты. Трудно было докопаться (до истины. - А.Г.)

Ч. Баусман:

- И поэтому они играют (действуют) по старой стратегической книге, которая не очень хорошо работает.

А. Гамов:

- Что вы подразумеваете под «старой книгой»?

В. Бут:

- Имеются в виду старые сценарии, как действовать в той или иной ситуации. Есть огромное количество инфлюенсеров…

Бут, Баусман и Гамов на радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ.

СПРАВКА «КП»

Инфлюенсер (от англ. influence — «влиять») — это человек, обладающий авторитетом в определённой социальной или профессиональной среде и способный оказывать влияние на мнение, установки и поведение своей аудитории. Чаще всего действует в цифровой среде: в социальных сетях, на видеоплатформах, в блогах.

В. Бут:

… - с инфлюенсерами тоже тесно работают, сразу узнают эти провокации, false flags, начинает о них рассказывать.

Теперь про Калининград. Чарльз, как немцы трактуют то, что Путин сказал? (О Калининграде. - А.Г.)

Ч. Баусман:

- Те, кто жаждет эту войну, они думают, что могут легко забрать Калининград, это же анклав, он отрезан.

Они живут в мире фантазий, потому что у них нет военных сил, чтобы все это делать. Я не понимаю, как они могут сказать, что готовы воевать, когда у них нет ракет, не хватает оборудования.

А самое главное, что нет обученных солдат. И население против. Они могут кричать о войне, сколько хотят, а когда доходит до реального дела, они не готовы.

В. Бут:

- Тем не менее, мы должны эти воинственные заявления, особенно немцев, британцев, финнов, шведов, поляков, которые нам угрожают, что у них больше самолетов, и они нас сразу победят, воспринимать серьезно. Нельзя это просто списывать на то, что у них нет ничего. Потенциал все-таки у нашего противника серьезный, его нельзя недооценивать, нужно быть готовыми к разным сценариям…

(Продолжение следует.)