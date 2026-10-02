Алексей Ягудин о недавно вышедшей замуж Евгении Медведевой: «Ждем пополнения»

Алексей Ягудин признался журналистам, что ему приходится выступать несмотря на проблемы с коленями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

На «ЦСКА Арене» проходит новое ледовое шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду». Перед выходом на лед олимпийский чемпион и участник проекта Алексей Ягудин признался журналистам, что ему приходится выступать несмотря на проблемы с коленями.

Корреспонденты вспомнили случай с олимпийским чемпионом, когда тот на одном из шоу попал под огонь. На вопрос о том, не боится ли он повторения, отшутился: «Зайк, тут уже не то что под огонь. Здесь бы в бортик не въехать, нет, ты знаешь, больше здесь бы доехать…»

Артист признался, что чувствует по окончании своего выступления. «Аритмию! Я шучу. Главное, я спросил у Жени Медведевой, говорю: «Карета скорой будет?» Она говорит: «Леш, на любых мероприятиях массовых есть карета скорой помощи». Я говорю: «Ну все, тогда я выхожу». Ну, правда, тяжело, правда, но это такой кайф, который не перебить», — рассказал Ягудин.

Фигурист отметил, что из привычного образа у него теперь остался лишь яркий костюм и один прыжок, который он намерен выполнить во что бы то ни стало.

«У меня остался яркий зеленый костюм, чтобы все просто хотя бы видели, что я не умер. И еще один тулуп тройной, вот это основная моя задача — прыгнуть свой гребаный тулуп», — признался спортсмен.

Главная проблема, по словам Ягудина, заключается в том, что полноценно готовиться к выступлению он сейчас не может. «Конечно, страх, потому что здесь замкнутый круг: тренироваться я не могу, потому что у меня очень болят колени. Отсюда, соответственно, нет натренированности, а здесь уже чисто на адреналине. Но адреналин пока в карманах есть, лежит, поэтому и выходим», — сказал он.

При этом отдыхать олимпийский чемпион тоже практически не умеет. После насыщенного рабочего графика Ягудину сейчас особенно не хватает сна. «Я очень люблю баню, люблю свою собаку. А так баня. И главное, просто хотя бы один день выспаться, потому что у меня уже три дня без сна. Я устаю больше, наверное, головой, поэтому мне хотя бы один день, чтобы просто ничего не делать, а дальше я не могу ничего не делать. Я по натуре, тем более человек с СДВГ, сами понимаете, ему надо везде и всегда», — рассказал Ягудин.

Отдельно фигурист тепло высказался о Медведевой, которая совсем недавно вышла замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова. По словам Ягудина, они дружат уже много лет, причем отношения давно стали семейными. Внезапно Алексей заговорил о пополнении в семье фигуристки. «С Женей дружим много-много лет, с семьями можно так сказать, теперь у нее уже и прям полноценная семья. Ждем пополнения, когда будет, тогда будет», — сказал Алексей.