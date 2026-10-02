Фигуристка Медведева назвала страшный сценарий своей свадьбы

Евгения Медведева Фото: Даниил ОПАРИН.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как прошла ее свадьба. Оказалось, что самым большим страхом для нее было — не запомнить этот день в красках. Об этом спортсменка рассказала сама в интервью KP.RU на открытии своего ледового шоу «Дискотека 90-х».

«Прошло все как в мечте. Мы выбрали самых лучших организаторов, которые избавили нас от всех хлопот. Для нас самым страшным сценарием было то, что нам придется распыляться на кого-то, кроме друг друга. Боялись не запомнить друг друга в этот день. Но с нас сняли обязанность развлекать кого-то, потому что было много приглашенных артистов, которые создавали классную атмосферу. Мы были друг с другом и замечательно провели время», — рассказала Медведева.

Медведева рассказала, как прошла ее свадьба

Евгения Медведева Фото: Даниил ОПАРИН.

Позже спортсменка ответила на вопрос, окупилось ли торжество. Оказалось, что она выбрала отмечать «на широкую ногу», поэтому подаренных денег не хватило, чтобы окупить мероприятие.

Ранее KP.RU рассказал, как отреагировал на свадьбу Медведевой прославленный фигурист Алексей Ягудин. Он заявил, что вся спортивная семья ждет пополнения от олимпийской чемпионки.

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