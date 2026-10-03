Чарльз Баусман Фото: Иван МАКЕЕВ.

В пятницу, 2 октября, на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова».

На этот раз к нам в гости пришел Чарльз Баусман. С конца 1980-х он несколько лет жил в России, где был продюсером в московском бюро NBC News, а затем - в инвестиционных компаниях, специализировался на агробизнесе.

С 1994-го с перерывами также работал в Москве в сфере журналистики и бизнеса. (Подробная биография - в предыдущей публикации. Там же мы разместили и один из примечательных фрагментов передачи)

А сейчас - продолжение…

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- Мы не должны забывать о том, что Запад руками этого кровавого киевского режима уничтожает русских людей. Мало того, что они с 2014-го их бомбили, расстреливали, пытали. Многие жители Донбасса просто исчезли.

Главная задача запада была - уничтожение Русского мира. С чего они начали? С запрета русского языка и уничтожения русской православной церкви.

Ч. Баусман:

- Да, это было дико.

В. Бут:

- Чарльз, вы человек православный. Запад в 80-е годы прошлого столетия громко заявлял о том, что в Советском Союзе нет свободы вероисповедания. А теперь, когда действительно на Украине притесняют и убивают священников, забирают храмы, в самом святом монастыре всего православия - Киево-Печерской лавре - устроили просто какой-то шабаш.

А. Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Наш президент на форуме «Валдай» заявил буквально следующее: «Международное сообщество молчит, но там же, на Украине, страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают».

Ч. Баусман:

- Я знаком с этой темой, шесть-семь лет активно идут репрессии против церкви. Знаете, кто стоит за этим? Это организовал наш экс-госсекретарь Помпео, который возглавлял и ЦРУ. Он стоит за этой махинацией, направленной на разрушение единства веры между украинцами и русскими.

Я даже их не разделяю как разные народы. Для меня они все русские, кроме западенцев. Понятно, почему он (речь о Помпео. - А.Г.) это сделал. Это очень мощная связь - русские и украинцы. И это не устраивало запад.

В. Бут:

- А в самих США сейчас бум на православии. Очень много американцев приходят в православную церковь.

Я общался недавно с нашими святыми отцами, священниками. Они говорят, что в Америке очень много общин, где фактически нет русских, но это приход Русской православной церкви.

Чарльз, как бы вы могли объяснить этот феномен? Почему сейчас это так популярно в Америке? Из-за чего?

2 октября, в 20.00 мск на Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ч. Баусман:

- Я верующий человек.

Почему это происходит сейчас, а не 15, 20, 50, 100 лет назад - поводы совершенно объективные. Православие - религия очень светлая. И к ней тянутся разные люди, проживающие в Соединенных Штатах - греки, русские, украинцы…

А. Гамов:

- А вы здесь ходите в православную церковь?

Ч. Баусман:

- Да, хожу - каждое воскресенье. Я воцерковленный православный. Я бы сказал, что это Божий промысел.

И количество таких, как я, растет очень быстро. Сейчас около полутора миллионов новообращенных православных, и 95% из них - из протестантизма.

Они - новые православные - очень любят богословие, они очень любят читать Библию, трактовать Священное Писание. И - приходят к выводу, что православие – это самое убедительное, если действительно честно на все смотреть.

Это очень интересно. И они очень активны в интернете, у них есть целый ландшафт медиапространства, свои подкасты, большие аккаунты. У них довольно солидное влияние на дискуссию о религии, о христианстве.

А. Гамов:

- Вы православие приняли в Соединенных Штатах или в России?

Ч. Баусман:

- Здесь, в России.

А. Гамов:

- И ваша русская супруга тоже?

Ч. Баусман:

- Да, она православная.

А. Гамов:

- Чарльз, спасибо вам огромное!

(Продолжение следует.)