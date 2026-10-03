Плакала, летала без страховки и встала на колени: Бузова устроила масштабное шоу на сольном концерте в Москве

Ольга Бузова в этот вечер удивляла, показав эффектное шоу мирового уровня Фото: Михаил ФРОЛОВ.

11 тысяч зрителей в финале шоу «Разрешаю себе» скандировали: «Молодец!» Два с половиной часа фан-зона и звездный партер во главе с Филиппом Киркоровым танцевали под Ольгу Бузову и ее легкую музыку. Прохор Шаляпин с мамой, Алёна Жигалова, Владимир Яглыч, Даниель Вегас, Анастасия Крайнова, Дмитрий Соловьев, Дина и Арина Аверины, Юлия Самедова, Инна Жиркова, Роман Костомаров с Оксаной Домниной, Мария Погребняк и многие другие приехали поддержать любимую подругу.

Гости шоу: Прохор Шаляпин, Дмитрий Соловьев и Дина Аверина Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Филипп Киркоров с мамой Прохора Шаляпина Еленой во время шоу Ольги Бузовой «Разрешаю себе». Фото: личный архив Прохора Шаляпина

Оля в этот вечер удивляла, показав эффектное шоу мирового уровня. Наша Леди Бу «раздала огня», ничуть не уступая заморской Леди Га.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Для шоу поющей теледивы была кардинально перестроена сцена Live Арены. Оля установила очередной рекорд в России — ее 200-метровая авансцена стала самой длинной в истории отечественной поп-культуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Впрочем, удивляла Оля не только сценой и масштабными декорациями, но и дефиле из невероятных костюмов, сделанных дизайнерами к ее премьере. Артистка плакала (но, правда, на сей раз от любви) и летала над сценой без страховки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Она разделяла с любимым зрителем и радость от такого успеха, и боль от прошлых утрат и ран. Песню «Привыкаю», которую артистка выпустила после развода, Оля исполнила со стрелами в спине.

«Было очень больно, когда мне приходилось бороться и буквально собирать себя по кускам. Но благодаря вам, вашей любви и вашей поддержке я сегодня здесь», — призналась звезда.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Оля примерила в этот вечер и образ героини фильма «Аватар», и, словно длинноногая лань, Бузова невесомо порхала с виртуозным балетом на пульсирующем над сценой подиуме. Сцена легко трансформировалась из аквариума в таинственную Атлантиду.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Ольга, как и ее сценическое альтер-эго, и в реальной жизни ищет свою Атлантиду. Морская владычица на сцене, она служит только своей публике. И перед ней она даже в какой -то момент, расчувствовавшись, встала во время шоу на колени…Но рядом с Олей есть место и для того, с кем она разделит эту вершину.

— Так хочется, чтобы появился принц на белом коне и назвал тебя единственной, — призналась «своим людям» в финале шоу артистка.

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

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