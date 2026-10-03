Нахальство — второе счастье. Но у Зеленского оно явно первое и самое главное. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский получил полный отлуп от Евросоюза по поводу выделения дополнительных 27 млрд долларов, причем в самой унизительной формулировке, которая только возможна. Спикер Еврокомиссии Паула Пиньйо заявила, что у Зеленского «что-то неправильно посчитали, и никакого бюджетного дефицита на Украине нет».

- Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. Мы слышали о нем из сообщений СМИ. Вчера мы вместе с нашими украинскими партнерами пришли к выводу, что финансового пробела нет, - объяснила Паула, свалив все на СМИ и журналистов, как это принято у западных политиков, когда они садятся в лужу, и проигнорировав тот факт, что о дефиците заявляли чуть ли не все официальные лица из украинской власти, ряд депутатов парламента, министр финансов, премьер-министр правительства и даже сам «просроченный» Зеленский.

Спикер Еврокомиссии Паула Пиньйо заявила, что у Зеленского «что-то неправильно посчитали, и никакого бюджетного дефицита на Украине нет». Фото: EPA.

Ну да ладно — раз журналисты виноваты, пусть будут журналисты. Вот только «просрочка» не сдается, получив по морде лица при попытке «зайти в дверь», он полез теперь через «окно».

- Европа должна помочь Украине покрыть дефицит бюджета потому, что мы вас защищаем, — обратился «просроченный» к главе Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и «объяснил» ей, что из-за военного времени «реформы не всегда могут проводиться в соответствии с графиком». - Сейчас нам нужно защищаться, и некоторые решения, финансовые решения, нельзя откладывать. Потому что это вопрос нашей стабильности.

Нахальство — второе счастье. Но у «просроченного» оно явно первое и самое главное. И оно настолько сильно доминирует в психологии личности «просрочки», что не дает задуматься Зеленскому над последствиями его решений. Набранные Киевом и лично бандеровским главарем кредиты уже привели к тому, что по некоторым направлениям Украина отдает за обслуживание старых заимствований практически столько, сколько получает новых вливаний. То есть, долг растет, налепляя на себя все новые и новые платежи словно снежный ком.

Зеленский просит главу Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен покрыть дефицит бюджета Украины. Фото: Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press.

Как заявила депутат Верховной рады Нина Южанина (фракция «ПЕС» партии Петра Порощенко*), Украина за восемь месяцев 2026 года получила новых заимствований примерно столько же, сколько потратила на погашение и обслуживание госдолга.

По ее данным, государственный и гарантированный государством долг достиг $215,55 млрд, увеличившись с начала года на 560 млрд гривен. За восемь месяцев на погашение долга направили 391 млрд грн., еще 251 млрд грн. было потрачено на его обслуживание. Новые государственные заимствования за этот период составили 644,7 миллиарда гривен. Просто какая-то задачка про трубы в бассейне за 4-й или 5-й класс средней школы. По одним вливается, по другим выливается. Чудо, а не арифметика, но главное чудо, что специалистам из команды «просроченного» она явно не под силу их интеллекту.

- Сколько получили денег, столько и отдали за долги, — резюмировала Южанина, но тоже не стала уточнять, что общая сумма долгов выросла, а это значит, что отдавать придется с каждым заимствованием все больше и больше. Недолго осталось ждать того момента, когда обслуживание старых долгов превысит средства по новым кредитам. Что в условиях, когда единственным источником денег являются кредиты, станет путем и к полному финансовому самоуничтожению Незалежной.

Собственно говоря, Украина стала уже таким заемщиком, которому нормальный кредитор в базарный день копейки не будет одалживать, потому что в этой «черной дыре» пропадает все, что туда ни отдай. И «просрочка» Зеленский с каждым днем и каждым займом все глубже загоняет Незалежную в такую долговую яму, из которой нет выхода.

Украина уже превратилась в какую-то страну, которая стала глобальной катастрофой для себя во всех областях — экономики не осталось, транспортно-логистическая инфраструктура, по сути, находится на пути к исчезновению, демографический кризис сбрасывает страну в пропасть небытия, в остальных сферах ситуация не лучше. И все это за какие-то семь лет, когда кризисные явления в стране объединились и перешли в новое качество всеобъемлющего кризиса, сравнимого с цунами по своей разрушительной силе.

Все же не стоит недооценивать роль личности в истории, даже если эта личность становится «просроченной».

* - внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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