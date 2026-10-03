Трагедия в Голливуде: 13-летняя дочь звезды «Скорой помощи» Чада Лоу совершила самоубийство

Актер Чад Лоу с женой Ким Пэйнтер и дочерьми Мейбл, Никси и Фионой. Фото: FS/AdMedia/Global Look Press.

Актер Чад Лоу прославился в 80-е и начале 90-х. В основном на телевидении: в 1993-м даже получил премию «Эмми» за роль ВИЧ-инфицированного молодого человека в сериале «Жизнь продолжается». После этого снимался в «Скорой помощи», «24 часах», «Место преступления: Майами». Широкой публике неплохо известен и его брат, актер Роб Лоу.

В 2010 году Чад Лоу женился на продюсере Ким Пэйнтер. Они вели довольно-таки закрытый образ жизни, нечасто появлялись на публике. У супругов родилось три дочери - Мейбл, Никси и Фиона. С последней произошла трагедия: 29 сентября пришло известие, что она скончалась в одной из лос-анджелесских больниц. И только что обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы: причиной смерти девочки названо самоубийство. Никакие другие детали не разглашаются. Фионе было 13 лет, в ноябре исполнилось бы 14.

В соцсетях семья выглядит дружной и счастливой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В официальном заявлении родителей говорится: «Мы глубоко потрясены и убиты горем из-за потери нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой — умной, творческой, обожавшей танцевать. Сестры ее боготворили, а родители глубоко любили. По сути, она была светом нашей жизни. Ее уход стал тяжелейшим ударом для всей нашей семьи; мы просим молиться за нас и уважать наше право на частную жизнь в это трудное время». Семья призвала всех, кто испытывает психологические затруднения, оказывается в кризисе, обращаться в специальную службу помощи, позвонив по горячей линии.