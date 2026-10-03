Ударил капитана топором и захватил управление самолётом: что известно об обезумевшем пилоте Flydubai

Самолет Flydubai Фото: REUTERS.

Генпрокурор Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамад Сейф аш-Шамси раскрыл новые подробности инцидента с рейсом FZ1073 (Дубай – Тель-Авив): оказывается, замысливший устроить авиакатастрофу второй пилот ударил капитана корабля аварийным топором. Эта часть авиационного инвентаря, предназначенная лишь для крайних случаев, была использована ныне находящимся под следствием 29-летним оманцем Хамамом аль-Хаммами для захвата управления самолетом.

Сейчас напавший на собственного капитана второй пилот Аль-Хаммами уже доставлен для допросов в ОАЭ из Саудовской Аравии, где самолет рейса FZ1073 совершил из-за него вынужденную посадку. Наверняка он там подвергнется суровому наказанию: в отличие от Саудовской Аравии, ОАЭ имеет дипломатические отношения с Израилем. Там вряд ли будут прислушиваться к теориям заговора насчет того, что злоумышленник был «использован» некими злыми силами. По снимающим с аль-Хаммами вину версиям конспирологов, он был лишь пешкой в дьявольском плане. Этот план был якобы призван сорвать любой мирный процесс между Израилем, Ираном и США, использовав для этого крушение самолета.

По данным источников из ОАЭ, которые цитируют западные СМИ, доказано, что Хамам аль-Хаммами был радикализирован исламистами еще несколько лет назад. Почувствовав неладное, власти его родного султаната Оман еще в 2024 году уволили аль-Хаммами из оманской авиакомпании Oman Air. Но ему как-то вновь удалось устроиться на работу сначала в авиакомпанию Air Maroc, а потом и во FlyDubai. Следователи сейчас выясняют, как это могло случиться.

Американская телекомпания CNN сообщает, что в профиле аль-Хаммами в запрещенной в России сети LinkedIn через девять часов после инцидента с топором появились две записи. На них – видео кабины пилота самолета марки Боинг-737 (именно такой самолет совершал рейс FZ1073 Дубай – Тель-Авив), потом идут фото живых и мертвых руководителей запрещенной в России террористической организации Аль-Каида*.

*– признана террористической организацией и запрещена в РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир, спасший изрезанного пилота самолета FlyDubai: Я связал террориста наушниками и остановил кровь командира тряпками

«Хладнокровно понимал, что делает»: пытавшийся погубить самолет FlyDubai пилот действовал по страшному плану

«Второго пилота с рейса FlyDubai не выдадут Израилю»: что происходит с устроившим драку летчиком