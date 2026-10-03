Разрушение промышленности Украины выгодно Зеленскому из-за мобилизации. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как это ни странно будет выглядеть на первый взгляд, но российские удары по инфраструктуре Украины, разрушая все созидательные возможности государства и обрекая его на уход в небытие, в данный момент являются для бандеровского режима украинской власти и лично его «просроченного» главаря Владимира Зеленского достаточно выгодным. И происходит это из-за разницы между Украиной и Россией в ведении войны. Россия полностью обеспечивает свои потребности для ведения боевых действий за свой собственный счет. Украина это делает за счет внешних заимствований и вливаний из-за рубежа в виде денежной помощи и поставок зарубежных вооружений. А главарь киевского режима «просрочка» Зеленский еще и ведет себя в полном соответствии с принципом: «Кому я должен — всем прощаю».

А потому для Зеленского и его камарильи гораздо более интересен людской резерв для мобилизации, а не налоговые отчисления от деятельности компаний и предприятий. «Просроченный» знает, что денег ему еще дадут, а вот мобилизовать новое «пушечное мясо» он может, опираясь только на свой людской ресурс. И будучи ограниченным в нем. По этой логике разрушение предприятий и увольнение их сотрудников лишь высвобождает для Зеленского новые ресурсы, которые были забронированы от мобилизации. Логика проста, незатейлива, но убойна, причем, даже в прямом смысле этого слова: нет работы — нет брони — добро пожаловать в ТЦК.

уволенные металлурги Кривого Рога и Запорожья становятся новым пушечным мясом для ВСУ Фото: REUTERS.

Примечательна в этой связи, например, судьба мужчин, работавших на металлургических комбинатах в родном городе «просроченного» - Кривом Роге. На крупнейшем меткомбинате города, заводе ArcelorMittal в первом полугодии 2026 года на предприятии работали 12 682 человека. Подавляющее большинство их них, мужчины призывного возраста, остались без работы. А в области есть еще крупнейшие на Украине добывающие комбинаты - Ингулецкий ГОК (горно-обогатительный комбинат), Южный ГОК и КЖРК (железнорудный комбинат). И каждое из них имело статус критически важного, на всех работали мужчины, которые имели бронь от мобилизации. Но теперь остановлены даже те из них, кто не был разрушен, как металлургические заводы.

На «Запорожстали» в городе Запорожье, которая входит в группу «Метинвест», работали около 10 тысяч человек. Преимущественно, все они — также мужчины призывного возраста. И, получается, что бронь отменена. Порядка 30 тысяч здоровых мужчин — это же просто месячный план мобилизации для всей Украины, если верить известному террористу, возглавляющему Офис президента Украины Кириллу Буданову*. Но каждое из этих предприятий связано десятками контрактов с другими компаниями — субподрядчиками, поставщиками и т. д. Как подсчитали эксперты, остановка «Запорожстали» оставила без работы и доходов не только сотрудников самого завода, а порядка 60-80 тысяч жителей города. Но это — сопутствующий ущерб, а для Зеленского сейчас важнее другое.

На «Запорожстали» работали около 10 тысяч человек, преимущественно все они — мужчины призывного возраста Фото: REUTERS.

Зеленскому сейчас глубоко наплевать на то, что эти предприятия давали десятки миллиардов гривен налоговых поступлений и миллиарды долларов валютной выручки, экспортируя свою продукцию на Запад и в другие регионы планеты. Ему сейчас важно, сколько штыков могут дать эти предприятия за счет уволенных с них работников. Это гораздо важнее, тем более, что, по данным министра экономики Александра Кравченко, по всей Украине сейчас забронированы от мобилизации около 1,4 млн человек.

Отметим, что в январе прошлого года тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о 900-950 тысячах украинцах, имеющих бронь от армии. А в январе нынешнего экс-министр экономики Алексей Соболев сообщил, что их уже 1,3 млн человек. То есть, получается, что, несмотря на все ужесточения, количество забронированных, уклоняющихся от мобилизации на законных основаниях, все время растет. Что не может не нравиться Зеленскому и командованию ВСУ.

«Людоловы» из ТЦК продолжают свою охоту Фото: СОЦСЕТИ.

А потому вполне логичным является то, что в результате недавнего пересмотра критериев бронирования, которые были ужесточены, около 15% компаний на Украине не смогли подтвердить свой ранее полученный статус критически важных предприятий. Особенно болезненно это отразилось на малых предприятий аграрного сектора, где мобилизация даже одного механизатора или водителя может остановить работу всей компании, и транспортных компаний, где разрешено бронировать не более половины водителей от штатного состава. И еще более важно, что подать на пересмотр и получение этого статуса компании смогут теперь только через полгода, а все это время их сотрудники останутся абсолютно беззащитными перед «людоловами» из ТЦК.

Большинство последствий от этих губительных для Украины шагов скажутся только через какое-то время, а пока «просрочка» будет гасить дефицит личного состава украинской армии за счет кадровой элиты украинской тяжелой промышленности и прочих отраслей экономики.

* – внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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