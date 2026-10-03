Истекая кровью, сделал все, чтобы спасти самолет и людей: Капитан Flydubai стал героем на родине

Индийский пилот, 39-летний Смит Маччхар стал героем на родине Фото: REUTERS.

В Индии у дома, где живут родители капитана рейса FZ-1073, 39-летнего Смита Маччхара, собираются толпы людей с индийскими флагами и скандируют его имя. В Индии Смит Маччхар за один день стал героем. Во-первых, выяснились героические детали его борьбы за жизни 174 пассажиров рейса Дубай – Тель-Авив, 166 из которых были израильтянами. Во-вторых, вся страна посмотрела по видео разговор героя-пилота с индийским премьером Нарендрой Моди. Из разговора стало ясно, что ставший из-за работы гражданином Объединенных Арабских Эмиратов индиец Маччхар любит свою историческую родину и гордится ей.

«Я никогда не мог представить, что буду иметь счастье пообщаться с вами, сэр, - говорит Маччхар индийскому премьеру на размещенном в сети X видео. – Ваш выход на связь со мной переполняет меня гордостью».

«Вся страна молится за твоё выздоровление, - ответил летчику премьер-министр Нарендра Моди. – Благодаря твоему мужеству и хладнокровию оказались спасенными многие жизни. И теперь вся страна может с гордостью сказать: индийцы – это не те, кто забирает чужие жизни, индийцы – это прежде всего те, кто рискует собой, чтобы спасти от смерти других».

Смит Маччхар, гражданин Индии и пилот авиакомпании Flydubai, получивший ножевое ранение от второго пилота на борту самолета, и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время видеозвонка. Фото: REUTERS.

Слова капитана Маччхара подтверждаются видеоснимками: на них видно, что людей спасла целая цепь не только счастливых случайностей, но и героических поступков. Вступив в борьбу с вооруженным топором вторым пилотом по имени Хамам аль-Хаммами, капитан получил множество ран и истекал кровью, но он все же сумел снять засов с двери пилотской кабины. Но сама дверь оставалась закрытой! И тогда помогло еще одно сочетание случайности и человеческой ответственности за судьбы других: поведшая маленькую дочку в туалет пассажирка по имени Тали Манес услышала «необычный стук» в дверь кабины пилота изнутри и предупредила стюардессу, которая, воспользовавшись секретным кодом, впустила в кабину пришедших на помощь капитану пассажиров.

«Я боролся за собственную жизнь, - объяснил свою твердость капитан Маччхар в разговоре с Моди. – Но в то же время я знал: я просто не могу допустить, чтобы погибли другие люди».

Окровавленный командир воздушного судна лежит на полу возле кабины пилотов. Фото: Кадр видео.

Сейчас в Индии выясняют все подробности биографии героя. В 19 лет он решил стать летчиком, и отец позволил ему не продолжать семейную традицию в текстильном бизнесе, а уехать учиться летать – в Новую Зеландию. Потом были 11 лет работы в индийской авиакомпании SpiceJet, женитьба, рождение двух детей. Чтобы кормить семью, принял предложение компании FlyDubai, стал гражданином сразу двух стран – ОАЭ и Индии.

Люди собрались у квартиры родственников пилота Смита Маччхара. Фото: REUTERS.

«Я все время повторял молитву Хануман-Чалиса», - признался капитан Смит Маччхар индийскому премьеру. Оказалось, что индуистская молитва-восхваление Ханумана, верного спутника и помощника бога Рамы из эпоса «Рамаяна». Её знают и повторяют миллионы индийцев. По преданию, она считается «гимном защиты», дающим спасение от земных напастей и даже от цикла перерождений. Что ж, Смита Маччхара от смерти (а значит, и от ускоренного перерождения) она точно спасла. И не только его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ударил капитана топором и захватил управление самолётом: что известно об обезумевшем пилоте Flydubai