Вся западная пресса сейчас дружно оплакивает утрату Украиной своей металлургической отрасли промышленности Фото: REUTERS.

Вся западная пресса сейчас дружно оплакивает утрату Украиной своей металлургической отрасли промышленности. Дескать, коварная и подлая Россия вынесла всю индустриальную мощь Незалежной, отправив ее чуть ли не в доисторические времена. Британская Financial Times даже взяла интервью у руководителя аппарата генерального директора холдинга «Метинвест» (комбинат «Запорожсталь») Александра Водовоза, который выдал из себя буквально эпитафию своей отрасли.

СТАЛИ НЕТ И БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

- Русские знали о заводе все, они точно знали, куда бить. Баллистические ракеты были нацелены на доменные печи трех заводов, в том числе двух, принадлежащих «Метинвесту», и завода ArcelorMittal в Кривом Роге. Сейчас мы не понимаем, сколько времени потребуется на ремонт — дни, недели, месяцы или годы, - заявил Водовоз и грустно констатировал. - На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности.

Пожарные на месте ракетного удара по предприятию «Запорожсталь» Фото: REUTERS.

Причем, в стенаниях Запада четко прослеживается мысль, что все эти предприятия, дескать, работали для выпуска мирной продукции, что доходы от них позволяли жить многим гражданам страны и пополняли бюджеты местных общин. Оставим пока в стороне эти брехливые тезисы, поскольку не только продукция сама по себе имела характер военный, так еще и все эти компании закупали для нужд ВСУ не только бронежилеты, но и те же самые ударные беспилотники. Впрочем, сейчас о другом.

Российская армия действительно начала, причем, недавно, выносить промышленные объекты на территории Украины (лучше поздно, чем никогда), но сама Украина уничтожила на протяжении всей своей постсоветской истории столько предприятия, такой промышленный потенциал, что под силу разве что массированным атомным бомбардировкам. Причем, зачастую это были передовые заводы и комбинаты, гордость советской промышленности, работавшие, в том числе, и на экспорт.

Пораженный металлургический комбинат «Каметсталь». Фото: ГСЧС Украины.

НЕ РОССИЕЙ ЕДИНОЙ, А СВОИМИ УСИЛИЯМИ

Например, Харьковский завод тракторных двигателей, который прекратил свое существование еще к 2008 году. На его месте была сначала открыта первая на Украине буддийская пагода, а потом отстроен и торговый центр. Один из крупнейших во всем СССР Харьковский моторостроительный завод «Серп и молот» (не путать с московским) не просто прекратил свое существование, его полностью снесли с лица земли уже в 2005 году, а на его месте возникла в результате, несмотря на все громкие планы, гигантская свалка строительного мусора площадью 8 га. Не спешите, мы еще не закончили с Харьковом. Там был еще один промышленный гигант — Харьковский тракторный завод. Он еще кое-как телепается на поверхности, до конца не тонет, но если в 80-х годах прошлого века, в СССР он выпускал до 70 тысяч тракторов в год, то после окончательного торжества европейской демократии в 2015-м руководство завода объявило, что за всю историю ХТЗ выпустил 2,7 млн тракторов (рубеж в 2 миллиона был преодолен еще в 1982-м) и отчиталось, что за год завод произвел 1500 тракторов. К 2019-му выпуск продукции сократился еще до 585 единиц.

АВТОМОБИЛИ УШЛИ В ПРОШЛОЕ ...

Что у нас там дальше? Автомобилестроение, говорите. Тоже отлично. Знаменитый Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) выпускал какие-то немыслимые партии «Запорожцев». Хоть про них и шутили, что, мол, ЗАЗ не машина, но на них ездила половина страны. Перед развалом страны завод освоил выпуск «Таврии», после болтался, пытаясь организовать сборку с разными зарубежными автомобильными концернами, но самым перспективным стала сборка машинокомплектов моделей LADA Vesta, XRAY и Largus, угадайте — какого производителя, начатая в 2020-м. Которая, естественно остановилась в 2023-м, и сейчас промышленный гигант ЗАЗ ведет мелкосерийное производство школьных автобусов и мусоровозов с эвакуаторами.

Водители-испытатели демонстрируют новые модели "Таврии" ЗАЗ-1105 и ЗАЗ-1102 с кузовом кабриолет, Запорожье. Фото: Дворный Борис, Матыцин В./Фотохроника ТАСС.

Еще один гигант — крупнейший некогда в мире завод по производству автобусов во Львове не пережил евроймайдан в Киеве и окончательно «умер» в 2014-м. Канул в Лету и Луцкий автомобильный завод — не гигант, но вполне приличное предприятие. Выпускаемые им «ЛуАЗы» можно было встретить в любом, самом глухом и непроходимом для любой другой техники уголке страны.

… КАК И ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

А есть еще полный набор предприятий - «Львовсельмаш», Кременчугский автосборочный завод, Николаевский судостроительный завод, Ордена Октябрьской революции завод «Днепрошина», звезда мирового ВПК «Южмаш», выпускавший грозные межконтинентальные носители для стратегических ядерных ракет. Если уж дошли до оборонки, то не грех вспомнить и «Мотор Сич» в Запорожье.

Океанский рефрижератор "60 лет Октября" во время спуска на воду на верфи Николаевского судостроительного завода, 1977 год. Фото: Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС.

Хотите еще? Киевский завод «Стройдормаш», приборостроительный завод в Могилеве-Подольском, Белокаменский огнеупорный завод. Да что там говорить, если крупнейшее в мире Черноморское морское пароходство, доставшееся Украине после раздела имущества, было раздергано и распродано по частям. Собственно, как и знаменитый советский научный флот, бороздивший просторы Мирового океана. А Николаевский судостроительный завод «Океан», некогда строивший авианосцы, как и «Южмаш» перешел в итоге на выпуск печек-«буржуек», деградировал настолько, что не смог отремонтировать даже несчастный десантный катер и был выставлен на продажу за долги в 2018-м.

Все это и сотни, если не тысячи других предприятий было уничтожено, распродано за гроши, а в случае самого позитивного итога просто деградировало. Большинство предприятий, которые продолжили свое существование, были обязаны этим деловым связям, которые остались у них с российскими партнерами.

НИЧЕГО ВАШЕГО, ВСЕ НАШЕ ОБЩЕЕ

Естественно, что после 2014-го года, когда в Киеве победили кастрюлеголовые участники Евромайдана и восторжествовала «европейская демократия», процесс деградации промышленности усилился, поскольку новая бандеровская власть связи с Россией, мягко говоря, не приветствовала. Успешными остались, преимущественно, лишь те предприятия, продукция которых еще со времен Союза была ориентирована на экспортные поставки на Запад. И это как раз металлургические комбинаты, горно-обогатительные, выстроенные при Союзе газо- и нефтепроводы и т. д. Остальная промышленность деградировала.

В качестве примера можно привести предприятия авиаотрасли, которые не построили ни одного нового большого самолета (правда, еще со времен СССР), танкостроительный завод выпустил какое-то единичное количество танков, большая часть которого была забракована иностранными заказчиками. В Киеве после 2013 года не построили и не запустили в эксплуатацию ни одной новой станции метро. В крупных городах Украины до сих пор стоят скелеты гигантских долгостроев, заложенных еще во времена Советского Союза и заброшенных. Кстати, ни одного крупного моста тоже не удалось построить.

Металлургический комбинат в Днепропетровске, СССР, 1977 год. Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Сейчас на Украине многие заняты поиском «русских шпионов», которые, дескать, передают точные координаты различных объектов, по которым наносятся удары. Ребята, не льстите себе — все, что у вас есть значимого и значительного, все это осталось еще со времен СССР. И эти объекты строились вместе, зачастую, с привлечением специалистов со всех уголков еще той страны, под кураторством союзных министерств в Москве, на средства, выделенные союзным правительством, а потому все данные о них имеются в тех московских кабинетах, где они должны быть.

И потому все эти стоны и поиски черной кошки в темной комнате бессмысленны. Украина сама выбрала путь деградации. России, лишившейся многих связей и партнеров, с которыми работала в кооперации, пришлось многое начинать, если не с нуля, то по новой, хоть и с заделом, как, например, с двигателями для вертолетов, турбин для кораблей и т. д. Россия смогла. Украина — нет. И теперь ей остается только обижаться на всех и вся. Хотя обижаться она может только на себя.

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