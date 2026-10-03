"От любви до расставания - неделя": Илон Маск бросил мать его четверых детей

Илон Маск бросил мать его четверых детей Шивон Зилис. Фото: Al Drago/Getty Images.

Сообщение в соцсетях подруги Илона Маска и матери его четырех детей Шивон Зилис о разрыве с миллиардером стало грустной сенсацией. Два относительно молодых человека (Зилис тогда было 30, а Маску - 45) познакомились в 2016. В это время шла работа над «Открытым искусственным интеллектом» (Open AI). Шивон Зилис с самого начала работала над ним, а впоследствии входила в совет директоров одноименной компании. Сейчас она работает Neuralink директором по спецпроектам. У этой очень успешной женщины канадское гражданство.

В своем посте в соцсетях Шивон сообщает, что её отношения с Маском прошли путь «от влюбленности до расставания», причем в течение одной недели и без всякого предупреждения со стороны Маска. Миллиардер уже заблокировал имевшую с ним «романтические отношения» около десяти лет подругу в соцсетях. Тем не менее пост выдержан в примирительном стиле: «Перейти из состояния влюбленности в состояние «дать уйти» в течение недели и без предупреждения – это трудная задача, но так иногда случается, вот и всё», - пишет Шивон Зилис.

Шивон сообщает, что её отношения с Маском прошли путь «от влюбленности до расставания», причем в течение одной недели и без всякого предупреждения со стороны Маска. Фото: Zuma\TASS.

Американское издание The Verge сравнивает Маска с менявшим жен, как перчатки, английским королем Генрихом Восьмым. Автор отмечает «почти благоговейное» отношение к Маску со стороны покинутой подруги. В посте она сообщает, что «набралась у него знаний на 100 лет вперед» и что миру повезло, что у него есть Маск.

Свои силы Шивон теперь намерена направить на воспитание четырех оставшихся от Маска детей: близнецов Сириуса и Астры (полные имена Strider Sekhar Sirius и Azure Astra Alice), дочери Аркадии и сына Селдона Ликурга.

У Маска же и без них хлопот полон рот: у него 14 известных детей от четырех женщин и, поговаривают, множество неизвестных.

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