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Звезды3 октября 2026 15:50

«Дайте прожить моменты счастья в тишине»: Юлия Пересильд впервые высказалась о своём браке

Юлия Пересильд призналась, что впервые за годы почти физические ощущает счастье
Татьяна ЗИМНЯЯ
Недавно стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

Недавно стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Недавно стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

- Да, правда, вышла замуж. Но будьте великодушны. Дайте мне прожить эти моменты счастья в тишине, - попросила Юлия Пересильд своих подписчиков в соцсетях, они достали её вопросами о браке.

Актриса, которой 5 сентября исполнилось 42 года, рассказала, что в свой день рождения была абсолютно счастлива. Это было почти физическое ощущение счастья. Наверное, потому что вышла замуж, о чем, мечтала, как и каждая женщина.

- Главный подарок – это люди, которые тебя окружают. Которые тебя любят. Уважают. Верят в тебя, - рассуждает Пересильд. - Которые приходят к тебе не потому, что надо, а потому что хотят быть рядом. Которые готовы вместе с тобой делать что-то важное, красивое, иногда совершенно безумное. И наверное, один из главных подарков возраста – вдруг увидеть это. В 42 мне всё меньше хочется загадывать, что мне подарят. И всё больше хочется беречь тех, кого подарила мне жизнь.

Юлия по-прежнему не называет имени своего избранника. Но журналисты вычислили, что вероятно это кинооператор Михаил Милашин.

Юлия по-прежнему не называет имени своего избранника. Но журналисты вычислили, что вероятно это кинооператор Михаил Милашин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Юлия по-прежнему не называет имени своего избранника. Но журналисты вычислили, что вероятно это кинооператор Михаил Милашин, который старше Юлии на два года. Пересильд и Милашин познакомились на съёмках военной драмы «Красавица», где актриса сыграла смотрительницу бегемотника Евдокию, пытающуюся спасать животных в Ленинградском зоопарке во время блокады города в Великую Отечественную войну.

Михаил Милашин – востребованный кинооператор, он снял такие фильмы, как «Ёлки 3», «Лёд 2», «Огонь», «Сердце Пармы», «Сто лет тому вперёд», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», сериалы «Мажор», «Триггер»...

У Юлии Пересильд более десяти лет был роман с женатым режиссером Алексеем Учителем, с которым она познакомилась на съемках фильма «Пленный». В этом союзе у пары родились дочери Анна и Мария. Имя отца своих детей Пересильд впервые публично назвала в 2017 году.

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