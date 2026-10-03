«Дайте прожить моменты счастья в тишине»: Юлия Пересильд впервые высказалась о своём браке

Недавно стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Недавно стало известно, что Юлия Пересильд впервые вышла замуж.

- Да, правда, вышла замуж. Но будьте великодушны. Дайте мне прожить эти моменты счастья в тишине, - попросила Юлия Пересильд своих подписчиков в соцсетях, они достали её вопросами о браке.

Актриса, которой 5 сентября исполнилось 42 года, рассказала, что в свой день рождения была абсолютно счастлива. Это было почти физическое ощущение счастья. Наверное, потому что вышла замуж, о чем, мечтала, как и каждая женщина.

- Главный подарок – это люди, которые тебя окружают. Которые тебя любят. Уважают. Верят в тебя, - рассуждает Пересильд. - Которые приходят к тебе не потому, что надо, а потому что хотят быть рядом. Которые готовы вместе с тобой делать что-то важное, красивое, иногда совершенно безумное. И наверное, один из главных подарков возраста – вдруг увидеть это. В 42 мне всё меньше хочется загадывать, что мне подарят. И всё больше хочется беречь тех, кого подарила мне жизнь.

Юлия по-прежнему не называет имени своего избранника. Но журналисты вычислили, что вероятно это кинооператор Михаил Милашин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Юлия по-прежнему не называет имени своего избранника. Но журналисты вычислили, что вероятно это кинооператор Михаил Милашин, который старше Юлии на два года. Пересильд и Милашин познакомились на съёмках военной драмы «Красавица», где актриса сыграла смотрительницу бегемотника Евдокию, пытающуюся спасать животных в Ленинградском зоопарке во время блокады города в Великую Отечественную войну.

Михаил Милашин – востребованный кинооператор, он снял такие фильмы, как «Ёлки 3», «Лёд 2», «Огонь», «Сердце Пармы», «Сто лет тому вперёд», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», сериалы «Мажор», «Триггер»...

У Юлии Пересильд более десяти лет был роман с женатым режиссером Алексеем Учителем, с которым она познакомилась на съемках фильма «Пленный». В этом союзе у пары родились дочери Анна и Мария. Имя отца своих детей Пересильд впервые публично назвала в 2017 году.

Мужем Юлии Пересильд стал самый красивый кинооператор в России: что известно о Михаиле Милашине

Родила от Алексея Учителя и улетела в космос: необыкновенная судьба Юлии Пересильд