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Политика5 октября 2026 9:08

Зеленский загнал экономику Украины в смертельную ловушку: металлургия и аграрный сектор вошли в крутое пике

Гришин: экономика Украины потеряет еще минимум 15% ВВП из-за политики Зеленского
Александр ГРИШИН
Экономика Украины вновь в минусе из-за политики Зеленского

Экономика Украины вновь в минусе из-за политики Зеленского

Фото: REUTERS.

Вчерашнюю встречу канцлера ФРГ Фридриха Мерца с украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским себе в актив может записать только Киев. И то — с большими оговорками.

ГЕРМАНИЯ — ЩЕДРАЯ ДУША. НО НЕ ДЛЯ НЕМЦЕВ

Немец пообещал передать Киеву еще более 1,3 млрд евро, из которых 1 млрд — на вооружения, а 350 миллионов — для поддержки украинской энергетики. При этом, речь идет не об общих европейских деньгах ЕС, а о средствах из немецкого бюджета. Кроме того, по сообщениям СМИ, Мерц еще предложил Украине доступ к единому рынку Евросоюза, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Европейском парламенте и Еврокомиссии. Но, по тем же сообщениям, Зеленский отклонил это щедрое предложение канцлера и настаивает на полном и равном членстве в ЕС.

А вот это уже полные чушь и бред. Нет, дурачок Фридрих (извините, но язык не поворачивается употреблять в отношении него иного слова, ведь глава правительства ФРГ заявил давеча в ответ на реплику журналиста, мол, немцы неодобрительно относятся к его решениям касательно Украины: «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их»), конечно мог произнести такую чушь. Это вполне в духе Анналены Бербок, которой было точно также наплевать на интересы своих сограждан. Но весь цимес в том, что у Мерца нет абсолютно никаких полномочий предлагать что-либо от имени Европейского союза. Даже в плане инициатив, тем более, предложений, которые выглядят как будто уже согласованными решениями.

Мерц выделил из бюджеты Германии 1,3 млрд евро, из которых 1 млрд — на вооружения, а 350 миллионов — для поддержки украинской энергетики.

Мерц выделил из бюджеты Германии 1,3 млрд евро, из которых 1 млрд — на вооружения, а 350 миллионов — для поддержки украинской энергетики.

Фото: REUTERS.

НА ПОПРОШАЕК НЕ РАССЧИТАНО

Тем более, что настроения в Евросоюзе ныне уже совсем другие. Такое могло бы проскочить, например, году в 2022-м (хотя также нет, не проскочило бы), но не сейчас. Более того, Еврокомиссия (главный орган исполнительной власти ЕС) уже предлагает «существенно ограничить» доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям ЕС после ее вступления в Евросоюз, о чем сообщила влиятельная британская газета Financial Times, сославшись на новые предложения по реформе расширения блока. То есть, Украина еще никуда не вступила, а ее возможности уже готовы ограничивать. По сведениям газеты, речь идет прежде всего о доступе к Общей сельскохозяйственной политике ЕС и европейскому рынку без тарифных ограничений. Все логично и объяснимо - для крупных аграрных стран союза, включая Польшу, Францию и Италию, вступление Украины означает появление нового крупного претендента на субсидии и усиление конкуренции со стороны украинского зерна и масличных культур. Как пишет FT, пока неясно, идет ли речь о каких-то временных ограничениях, которые со временем будут сняты, или о постоянных лимитах на доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС.

Кстати, если говорить не о будущем, а о настоящем, то ЕС уже ввел ограничения на экспорт металлопродукции из Незалежной. Правда, сейчас это уже не так актуально, поскольку металлургии у Украины, благодаря политике «давления на Россию», провозглашенной «просрочкой» Зеленским, уже не осталось. Но и в отношении аграрной продукции украинских фермеров политику соседних с Незалежной стран-членов ЕС нельзя назвать дружественной. Так, к примеру, Польша и Румыния, как сообщило издание Politico, уже отказались увеличить объемы транзита через территории своих стран зерна из Украины. Напомним, Киев просил страны ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить 1,1 млрд евро на компенсацию возросших транспортных расходов. В Румынии в ответ на эту просьбу заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров.

- Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть, - рассказал министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош.

Польское министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует никаких изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош.

Фото: wikimedia.org.

БЕГ ПО КРУГУ ОБЩЕУМЕНЬШАЮЩИЙ

В Киеве по этому поводу бьют в набат.

- Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35-40%, - рассказал о последствиях нынешней ситуации министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий и пояснил, что в случае продолжения нынешнего простоя в стране останутся до 35 млн тонн зерна, которые некуда девать, а потери Киева от уменьшения экспорта зерна составят не менее $8 млрд. Высоцкий предупредил, что последствия от нынешней ситуации непременно ударят и по будущему аграрного сектора - нехватка денег у аграриев может привести к тому, что Украине придется сократить посевные площади на 35–40%, если не удастся восстановить нормальный экспорт агропродукции. Впрочем, все может быть еще серьезнее — подорожание топлива вкупе с дефицитом средств у фермеров могут привести к сокращению посевных площадей на Украине в следующем году на 60% от нынешних. Как заявляют эксперты, в результате получается настоящий бег по кругу, вернее, по спирали: заблокированный экспорт оставляет урожай внутри страны, отсутствие продаж лишает фермеров оборотных средств, сокращается следующая посевная, после чего Украина получает меньший урожай, экспорт и валютную выручку, что запускает процесс по новому циклу, но уже с меньшего уровня.

В общем, потери экономики Украины из-за аграрного сектора могут достигнуть 5% ВВП, еще 10% падения ВВП даст остановка металлургии. Итого - 15%. Причем, если говорить о «реальном» ВВП, которое дает производство товаров, то уровень сокращения «реального» ВВП от уничтожения аграрного и металлургического секторов окажется еще выше. Не говоря уже о том, что именно сельское хозяйство и металлургия давали Украине львиную долю валютной выручки.

И всего этого могло бы не быть, если бы «просроченный» наркофюрер Зеленский не поставил перед ВСУ задачи одерживать «перемоги» над Россией и ее объектами гражданской инфраструктуры для пиара «просрочки» в мировых СМИ.

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