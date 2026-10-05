Экономика Украины вновь в минусе из-за политики Зеленского Фото: REUTERS.

Вчерашнюю встречу канцлера ФРГ Фридриха Мерца с украинским «просроченным» главарем бандеровского режима Владимиром Зеленским себе в актив может записать только Киев. И то — с большими оговорками.

ГЕРМАНИЯ — ЩЕДРАЯ ДУША. НО НЕ ДЛЯ НЕМЦЕВ

Немец пообещал передать Киеву еще более 1,3 млрд евро, из которых 1 млрд — на вооружения, а 350 миллионов — для поддержки украинской энергетики. При этом, речь идет не об общих европейских деньгах ЕС, а о средствах из немецкого бюджета. Кроме того, по сообщениям СМИ, Мерц еще предложил Украине доступ к единому рынку Евросоюза, а также статус наблюдателя без права голоса в Совете ЕС, Европейском парламенте и Еврокомиссии. Но, по тем же сообщениям, Зеленский отклонил это щедрое предложение канцлера и настаивает на полном и равном членстве в ЕС.

А вот это уже полные чушь и бред. Нет, дурачок Фридрих (извините, но язык не поворачивается употреблять в отношении него иного слова, ведь глава правительства ФРГ заявил давеча в ответ на реплику журналиста, мол, немцы неодобрительно относятся к его решениям касательно Украины: «Я вижу эти опросы, я слышу эти мнения, я отношусь к ним серьезно, хотя и не разделяю их»), конечно мог произнести такую чушь. Это вполне в духе Анналены Бербок, которой было точно также наплевать на интересы своих сограждан. Но весь цимес в том, что у Мерца нет абсолютно никаких полномочий предлагать что-либо от имени Европейского союза. Даже в плане инициатив, тем более, предложений, которые выглядят как будто уже согласованными решениями.

Мерц выделил из бюджеты Германии 1,3 млрд евро, из которых 1 млрд — на вооружения, а 350 миллионов — для поддержки украинской энергетики. Фото: REUTERS.

НА ПОПРОШАЕК НЕ РАССЧИТАНО

Тем более, что настроения в Евросоюзе ныне уже совсем другие. Такое могло бы проскочить, например, году в 2022-м (хотя также нет, не проскочило бы), но не сейчас. Более того, Еврокомиссия (главный орган исполнительной власти ЕС) уже предлагает «существенно ограничить» доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям ЕС после ее вступления в Евросоюз, о чем сообщила влиятельная британская газета Financial Times, сославшись на новые предложения по реформе расширения блока. То есть, Украина еще никуда не вступила, а ее возможности уже готовы ограничивать. По сведениям газеты, речь идет прежде всего о доступе к Общей сельскохозяйственной политике ЕС и европейскому рынку без тарифных ограничений. Все логично и объяснимо - для крупных аграрных стран союза, включая Польшу, Францию и Италию, вступление Украины означает появление нового крупного претендента на субсидии и усиление конкуренции со стороны украинского зерна и масличных культур. Как пишет FT, пока неясно, идет ли речь о каких-то временных ограничениях, которые со временем будут сняты, или о постоянных лимитах на доступ Украины к аграрным субсидиям ЕС.

Кстати, если говорить не о будущем, а о настоящем, то ЕС уже ввел ограничения на экспорт металлопродукции из Незалежной. Правда, сейчас это уже не так актуально, поскольку металлургии у Украины, благодаря политике «давления на Россию», провозглашенной «просрочкой» Зеленским, уже не осталось. Но и в отношении аграрной продукции украинских фермеров политику соседних с Незалежной стран-членов ЕС нельзя назвать дружественной. Так, к примеру, Польша и Румыния, как сообщило издание Politico, уже отказались увеличить объемы транзита через территории своих стран зерна из Украины. Напомним, Киев просил страны ЕС увеличить возможности для вывоза сельхозпродукции и выделить 1,1 млрд евро на компенсацию возросших транспортных расходов. В Румынии в ответ на эту просьбу заявили, что приоритетом остаются интересы собственных фермеров.

- Мы не можем удвоить количество поездов, дорог, железных дорог и портовых мощностей. Что есть, то есть, - рассказал министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош.

Польское министерство инфраструктуры также сообщило, что не планирует никаких изменений, направленных на увеличение транзита украинской сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танцош. Фото: wikimedia.org.

БЕГ ПО КРУГУ ОБЩЕУМЕНЬШАЮЩИЙ

В Киеве по этому поводу бьют в набат.

- Если ситуация сохранится до весны, посевные площади могут сократиться даже на 35-40%, - рассказал о последствиях нынешней ситуации министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий и пояснил, что в случае продолжения нынешнего простоя в стране останутся до 35 млн тонн зерна, которые некуда девать, а потери Киева от уменьшения экспорта зерна составят не менее $8 млрд. Высоцкий предупредил, что последствия от нынешней ситуации непременно ударят и по будущему аграрного сектора - нехватка денег у аграриев может привести к тому, что Украине придется сократить посевные площади на 35–40%, если не удастся восстановить нормальный экспорт агропродукции. Впрочем, все может быть еще серьезнее — подорожание топлива вкупе с дефицитом средств у фермеров могут привести к сокращению посевных площадей на Украине в следующем году на 60% от нынешних. Как заявляют эксперты, в результате получается настоящий бег по кругу, вернее, по спирали: заблокированный экспорт оставляет урожай внутри страны, отсутствие продаж лишает фермеров оборотных средств, сокращается следующая посевная, после чего Украина получает меньший урожай, экспорт и валютную выручку, что запускает процесс по новому циклу, но уже с меньшего уровня.

В общем, потери экономики Украины из-за аграрного сектора могут достигнуть 5% ВВП, еще 10% падения ВВП даст остановка металлургии. Итого - 15%. Причем, если говорить о «реальном» ВВП, которое дает производство товаров, то уровень сокращения «реального» ВВП от уничтожения аграрного и металлургического секторов окажется еще выше. Не говоря уже о том, что именно сельское хозяйство и металлургия давали Украине львиную долю валютной выручки.

И всего этого могло бы не быть, если бы «просроченный» наркофюрер Зеленский не поставил перед ВСУ задачи одерживать «перемоги» над Россией и ее объектами гражданской инфраструктуры для пиара «просрочки» в мировых СМИ.

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