Безумие Мерца в Киеве: представил Германию жертвой Второй мировой

Мерц представил Германию жертвой Второй мировой. Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Обреченные политики готовы на отчаянное безрассудство. Воскресный визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев – тому пример. Установив исторический антирекорд недоверия к себе среди немцев, Мерц отправился к теряющему почву под ногами Зеленскому. И оба они разразились угрозами в адрес России, от которых пострадают прежде всего их собственные страны.

Дальнобойное братание

Рейтинг канцлера Германии – 13-14%, рейтинг его партии ХДС – 18%. Его правящую коалицию, куда входит еще СДПГ (ее представлял бесславно покинувший пост экс-канцлер Шольц), поддерживают лишь 32% немцев. Ну как тут не отправиться демонстрировать свою твердость и непреклонность в страну, потворство которой стала главным стержнем политики нынешней немецкой власти!

«Цель поездки — дальнейшая поддержка Украины в конфликте против России, - раскрывает Euronews смысл неожиданного визита Мерца в Киев. - По данным источников из правительства Германии, в ближайшие месяцы украинским вооруженным силам будут поставлены тысячи беспилотников-перехватчиков. Они предназначены для борьбы с российскими реактивными беспилотниками, которые сложно перехватить из-за высокой скорости».

По данным источников из правительства Германии, в ближайшие месяцы украинским вооруженным силам будут поставлены тысячи беспилотников-перехватчиков Фото: REUTERS.

Вдобавок, сообщает издание, планируется расширить общее производство Украиной и Германией дальнобойного оружия. На это выделят около миллиарда евро из уже утвержденных бюджетных средств. Еще 350 миллионов из немецкой казны пойдут на ремонт и восстановление поврежденных украинских электростанций.

Москва «снова нападет» на Берлин?

«Совместное производство дальнобойного оружия» - это кого же Берлин вместе с Киевом хочет атаковать? Да Мерц и не скрывает: «Если мы не обуздаем Москву, российская военная машина рано или поздно обернется против нас и против НАТО, - заявил он, выступая в западногерманском Мюнстере за пару дней до вояжа на в незалежную. - Мы не должны закрывать глаза на эту опасность. Через три поколения после 1945 года война вернется в нашу часть Европы».

А дальше вообще шокирующее: «Станем ли мы, немцы, мишенью? Придется ли нам снова пережить ужасы войны?»

Это кто боится ужасов новой войны? Тот, чья страна развязала самую кровавую бойню в истории человечества? А теперь Мерц заявляет, что немцы тогда были лишь невинными жертвами, угроза же исходила из России?

Лучший канцлер Украины

Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», рейтинг которой впервые достиг 30%, жестко отреагировала на визит канцлера в Киев.

«Мерц в День германского единства отправляется на Украину и обещает выделить ей еще миллиарды евро из немецких налоговых средств, которых не хватает на пенсионные фонды и кассы медицинского страхования - в то время как Германия переживает крупнейший энергетический кризис. Все это уже просто не укладывается в голове», - написала она в соцсети.

Алиса Вайдель жестко отреагировала на визит канцлера в Киев Фото: REUTERS.

«Мерц — лучший канцлер, который когда-либо был у Украины», - лишь один из откликов на ее пост немцев, которые открыто пишут, что власть затягивает их страну в прямую войну с Россией.

«Фридрих Мерц - самый ярый немецкий поджигатель войны со времен Второй мировой - прибыл в Киев, - высказалась в соцсетях немецкий историк Марта Гавришко. - Тот самый человек, чья политика неустанной эскалации грозит затянуть Украину в спираль событий, способную унести еще сотни тысяч жизней». Тот самый Мерц, добавила она, который стремится лишить украинских мужчин призывного возраста убежища в Германии, выталкивая их обратно в «мясорубку».

Канцлер явно надеется продлить свою политическую жизнь, раскручивая ножи этой мясорубки, потому что он поставил все на поддержку киевского режима. Уже более 40 процентов немцев считают, что помощь ФРГ Украине «чрезмерна», но Мерц упорно ведет свою линию: Германия будет и впредь главной опорой Зеленского в Европе.

Курс политических смертников

И тут нельзя не увидеть «родство душ» Мерца и Зеленского. Первый открыто говорит, что его цель – сделать немецкую армию «снова самой сильной» на континенте, явно подразумевая, что последний раз это было при нацистах. А второй отдает почести лидерам пособников Гитлера из ОУН-УПА*, делая из них национальных героев Украины. Вот такие союзнические узы Берлина и Киева, готовых воевать с Москвой до победного конца.

Нельзя не увидеть «родство душ» Мерца и Зеленского Фото: REUTERS.

Другого выхода кроме как обострять конфликт с Россией, ни у Зеленского, ни у Мерца нет. Прекращение войны для них – политическая смерть. И все призывы немца в Киеве к России насчет необходимости договариваться о мире тут же обесцениваются его условием начать переговоры только после того, как военные действия будут приостановлены. Будто и не слышал предупреждения Москвы: никакого перемирия на время переговоров.

На фоне признаков отрезвления в Старом Свете по поводу Украины (возьмите хотя бы нежелание Брюсселя безоговорочно предоставлять Киеву все новые финансовые «подарки») тупая решимость Мерца и Зеленского воевать с Россией выглядит зловеще. Им, понятное дело, терять нечего. Но вот Европе стоит хорошо подумать, куда «политические смертники» из Берлина и Киева могут ее завести.

*Признаны террористическими, экстремистскими организациями, запрещены в России.

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