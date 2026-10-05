Не добивайте кишечник! Сладкое во время приема антибиотиков разрушающе действует на микрофлору

Употребление сладостей во время антибактериальной терапии усиливает разрушение полезной микрофлоры кишечника. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Не секрет, что назначенные для борьбы с различными бактериальными заболеваниями или осложнениями после ОРВИ антибиотики серьезно бьют по кишечной микрофлоре. Это как ядреный взрыв – уничтожая вредное, выжигаем и полезное.

Но, как выяснили ученые, опубликовав свои выводы в журнале Nature, употребление сладостей во время антибактериальной терапии усиливает разрушение полезной микрофлоры кишечника! То есть, отказавшись от сладкого на период приема антибиотиков, мы снижаем вред для микробиома.

Ученые в течение пяти лет наблюдали за пациентами с раком крови, которые в стационаре получали антибиотики. Исследователи зафиксировали данные о 40 тысячах блюд и проанализировали более 1 000 образцов микробиома.

Выяснилось, что количество сладкого в питании влияет на состав микробиоты: каждые «лишние» 100 граммов сахара в день сокращают разнообразие кишечных бактерий на 24%. При этом увеличивается количество энтерококков.

Каждые «лишние» 100 граммов сахара в день сокращают разнообразие кишечных бактерий на 24% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Такие бактерии относятся к условно-патогенным и в норме входят в состав здоровой микрофлоры. Но если их количество возрастает, это отражается не только на пищеварении, но и иммунитете. У ослабленных пациентов (в частности, с раком крови) это может привести к тяжелым инфекциям крови и иммунным осложнениям.

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые провели опыты и на мышах. Эксперименты подтвердили: высокий уровень сахара, действительно, вызывает рост патогенов на фоне приема антибиотиков.

Так что помимо дополнительных пре- и пробиотиков во время антибактериальной терапии, лучше и от сладостей отказаться.

А еще, как рекомендует наш постоянный эксперт, врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова в своем канале в Мах, во время приема антибиотиков:

* пейте не менее 1,5 л воды в день,

* включайте в рацион кисломолочные продукты и растительную клетчатку (400–600 г овощей в сутки),

* ограничьте не только сладкое, но и жирное, жареное, маринованное, соленое и тяжелую для печени пищу,

* добавьте продукты с метионином (незаменимой аминокислотой, которая поступает только с пищей): рыбу, морепродукты, бобовые, орехи, яйца, нежирные сыры и творог, мясо птицы и животных. Метионин помимо метаболических полезных действий, помогает нейтрализовать ксенобиотики (чужеродные организму вещества).

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