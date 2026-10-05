Карл Дейссерот, один из лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине 2026 года, в своей лаборатории Фото: REUTERS.

КТО ПОЛУЧИЛ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ-2026 ПО ФИЗИОЛОГИИ

Еще в 60-е годы прошлого века человек, открывший двойную спираль ДНК, британский ученый Фрэнсис Крик (Нобелевская премия 1962 года) говорил коллегам: хотите разобраться, как устроен мозг? Ищите систему, которая может стимулировать отдельные нейроны.

Дело в том, что исследования мозга с помощью ЭЭГ (электроэнцефалографии) или МРТ не давали большой детализации. Грубо говоря, в этом случае в ответ на воздействие «гудит» весь мозг, а разглядеть реакцию отдельных нейронов невозможно. В 2005 году был открыт метод, который позволил изучать мозг на уровне отдельных нейронов, он называется оптогенетика. Именно за разработку оптогенетики Нобелевскую премию-2006 по физиологии получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель.

За разработку оптогенетики Нобелевскую премию-2006 по физиологии получили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель Фото: REUTERS.

В чем суть открытия? Об этом KP.RU рассказал Станислав Отставнов, кандидат экономических наук, академический руководитель образовательной программы МФТИ «Прикладной анализ данных в медицинской сфере»».

— Оптогенетика — реально прорывное направление, позволяющее не просто наблюдать за работой мозга, а точечно вмешиваться в неё и проверять, какие клетки за что отвечают, — объясняет Станислав Отставнов. — Упрощённо говоря, она позволяет буквально «включать» или «выключать» определённые нервные клетки при помощи света.

Это уже состоявшийся и широко используемый исследовательский инструмент и одновременно потенциальная основа для новых подходов к лечению заболеваний нервной системы (благодаря оптогенетике ученые получили возможность изучать в «пробирке» любые нейродегенеративные заболевания, например, Альцгеймер или Паркинсон — Ред).

В ЧЕМ СУТЬ ОПТОГЕНЕТИКИ: МОЗГ ЗАСТАВИЛИ СВЕТИТЬСЯ

Если объяснять на пальцах, существуют белки, реагирующие на свет открытием ионного канала в мембране клетки. Учёным удалось ввести ген такого белка в определённые нейроны. В результате эти нейроны, прежде на свет не реагировавшие, становятся светочувствительными: посветили — изменили их электрическую активность. А значит, можно экспериментально проверить, какую роль именно эти клетки играют в работе нервной системы и поведении человека (Раньше ученые в теории догадывались, что определенная зона мозга отвечает за речь, другая — за движения, третья — за чувство страха, но доказать не могли — Ред).

Фото: REUTERS.

Соответствует ли научная и практическая ценность оптогенетики уровню Нобелевской премии? Здесь вопросов нет, уверен наш эксперт. Тем более, за оптогенетику уже награждали премиями, которые считаются спутниками Нобелевки: в 2016 году это была Премия «Прорыв» в области наук о жизни (Breakthrough Prize). В 2019 оптогенетика попала в Clarivate Citation Laureates (рейтинг на основании цитируемости научных работ). В 2021 году — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования.

НАГРАДА НАШЛА НЕ ВСЕХ ГЕРОЕВ

— А вот что касается персонального состава награжденных, то мы стали свидетелями настоящей драмы, — считает Станислав Отставнов. — Потому что эти три крупные премии за оптогенетику получали ученые в разных сочетаниях. И ни разу состав награжденных полностью не совпал с решением нобелевского комитета.

Премию «Прорыв» в 2016 году получили Эдвард Бойден и Карл Дейссерот. В число лауреатов Clarivate по цитируемости вошли Эрнст Бамберг, Карл Дейссерот и Геро Мизенбёк, Премию Альберта Ласкера получили Дитер Эстерхельт (умер в 2022 году), Петер Хегеманн и Карл Дейссерот. На мой взгляд, самым «справедливым» в плане персонального авторства видится решение премии The Brain Prize (Европейской премии за исследования мозга имени Грете Лундбек), где за оптогенетику было 6 лауреатов. Но Нобелевские премии традиционно нельзя делить больше, чем на трех ученых.

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