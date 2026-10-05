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В мире5 октября 2026 12:25

На выборах президента Бразилии побеждает сын «друга США» Болсонару: выйдет ли страна из БРИКС?

Политолог Пшеничников оценил возможность выхода Бразилии из БРИКС после выборов
Левон АРУТЮНЯН
Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии

Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии

Фото: REUTERS.

Первый тур президентских выборов в Бразилии преподнёс сенсацию, которую не предсказывал ни один серьёзный опрос.

Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии и сын ориентированного на США бывшего президента Жаира Болсонару, не просто вышел во второй тур вместе с действующим главой государства, представителем левых взглядов Луисом Инасио Лулой да Силвой — а обошел его. Набрал 47,05% против 45,13% у Лулы.

Разрыв в 2,3 миллиона голосов — серьёзный удар для 80-летнего да Силвы, который шёл на выборы, надеясь победить уже в первом раунде.

«ВО МНЕ ПАПИНА КРОВЬ»

Флавио был довольно средненьким сенатором, предпочитавшим держаться в тени отца. Но Жаир Болсонару был осужден за попытку госпереворота после проигранных им прошлых президентских выборов. Ему дали 27 лет тюрьмы, сейчас он временно под домашним арестом по состоянию здоровья и потерял право избираться, Семейный политический проект перешёл к старшему сыну. (Он, кстати, и сам находится под следствием - его подозревают в отмывании денег на фильме про отца).

45-летний Флавио унаследовал электоральную базу Жаира и его лозунги: «Бог, родина, семья», жёсткая рука против преступности, сокращение роли государства в экономике.

«Я могу быть спокойнее, чем отец, больше улыбаться, казаться более умеренным. Но во мне течёт кровь Болсонару», — заявил он журналистам.

ДВЕ РАЗНЫХ БРАЗИЛИИ

Программа Лулы — расширение социальных программ, укрепление трудовых прав и рост госинвестиций.

Программа Флавио — консервативный манифест: сокращение налогов, послабления бизнесу, ужесточение борьбы с оргпреступностью. Логично, что Болсонару-младший победил в самых богатых и развитых регионах Бразилии.

За последние два года левые правительства проиграли выборы в Аргентине, Боливии, Чили и Коста-Рике. Причины сдвига аналитики видят в экономических провалах, росте преступности и влиянии администрации Трампа, который открыто поддерживает консервативных кандидатов.

Второй тур бразильских выборов назначен на 25 октября. Опросы показывают примерное равенство: по 46% за Лулу и за Флавио.

Да Силва заявляет, что «матч только начинается» и что он победит «в дополнительное время». А Болсонару-младший поспешил объявить о «конце эпохи Лулы».

Да Силва заявляет, что «матч только начинается»

Да Силва заявляет, что «матч только начинается»

Фото: REUTERS.

У ВАШИНГТОНА ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Что ждёт отношения Бразилии с Россией, если Флавио победит? Болсонару настроен скептически по отношению к БРИКС. Он видит в организации прежде всего экономическую платформу и выступает за снижение её политической составляющей.

Однако эксперты сходятся во мнении, что выход Бразилии из объединения практически невозможен.

- Напомню, как развивались события при Жаире Болсонару, - говорит KP.RU политолог Игорь Пшеничников. - Никакого выхода из БРИКС при нем не произошло. Было, скажем так, ослабление бразильского участия: страна посылала на мероприятия представителей более низкого уровня.

Конечно, американцам был бы выгоден выход Бразилии из БРИКС. Но при Болсонару-старшем для Вашингтона, стоящего за многими его действиями, возникла трудность: бразильцы не сильно хотели рвать отношения с Россией и Китаем.

Китай — это почти 30% всей бразильской торговли. Россия - главный поставщик минеральных удобрений, а ведь сельское хозяйство — одна из основных статей бразильского экспорта. Болсонару-отец был настолько озабочен развитием сельского хозяйства, что выжигал и вырубал огромные территории Амазонии под сельхозугодья и пастбища. Если бразильцы начнут строить козни в БРИКС, это будет иметь негативные последствия для их внутреннего рынка.

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