Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии Фото: REUTERS.

Первый тур президентских выборов в Бразилии преподнёс сенсацию, которую не предсказывал ни один серьёзный опрос.

Флавио Болсонару, сенатор от правой Либеральной партии и сын ориентированного на США бывшего президента Жаира Болсонару, не просто вышел во второй тур вместе с действующим главой государства, представителем левых взглядов Луисом Инасио Лулой да Силвой — а обошел его. Набрал 47,05% против 45,13% у Лулы.

Разрыв в 2,3 миллиона голосов — серьёзный удар для 80-летнего да Силвы, который шёл на выборы, надеясь победить уже в первом раунде.

«ВО МНЕ ПАПИНА КРОВЬ»

Флавио был довольно средненьким сенатором, предпочитавшим держаться в тени отца. Но Жаир Болсонару был осужден за попытку госпереворота после проигранных им прошлых президентских выборов. Ему дали 27 лет тюрьмы, сейчас он временно под домашним арестом по состоянию здоровья и потерял право избираться, Семейный политический проект перешёл к старшему сыну. (Он, кстати, и сам находится под следствием - его подозревают в отмывании денег на фильме про отца).

45-летний Флавио унаследовал электоральную базу Жаира и его лозунги: «Бог, родина, семья», жёсткая рука против преступности, сокращение роли государства в экономике.

«Я могу быть спокойнее, чем отец, больше улыбаться, казаться более умеренным. Но во мне течёт кровь Болсонару», — заявил он журналистам.

ДВЕ РАЗНЫХ БРАЗИЛИИ

Программа Лулы — расширение социальных программ, укрепление трудовых прав и рост госинвестиций.

Программа Флавио — консервативный манифест: сокращение налогов, послабления бизнесу, ужесточение борьбы с оргпреступностью. Логично, что Болсонару-младший победил в самых богатых и развитых регионах Бразилии.

За последние два года левые правительства проиграли выборы в Аргентине, Боливии, Чили и Коста-Рике. Причины сдвига аналитики видят в экономических провалах, росте преступности и влиянии администрации Трампа, который открыто поддерживает консервативных кандидатов.

Второй тур бразильских выборов назначен на 25 октября. Опросы показывают примерное равенство: по 46% за Лулу и за Флавио.

Да Силва заявляет, что «матч только начинается» и что он победит «в дополнительное время». А Болсонару-младший поспешил объявить о «конце эпохи Лулы».

Да Силва заявляет, что «матч только начинается» Фото: REUTERS.

У ВАШИНГТОНА ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Что ждёт отношения Бразилии с Россией, если Флавио победит? Болсонару настроен скептически по отношению к БРИКС. Он видит в организации прежде всего экономическую платформу и выступает за снижение её политической составляющей.

Однако эксперты сходятся во мнении, что выход Бразилии из объединения практически невозможен.

- Напомню, как развивались события при Жаире Болсонару, - говорит KP.RU политолог Игорь Пшеничников. - Никакого выхода из БРИКС при нем не произошло. Было, скажем так, ослабление бразильского участия: страна посылала на мероприятия представителей более низкого уровня.

Конечно, американцам был бы выгоден выход Бразилии из БРИКС. Но при Болсонару-старшем для Вашингтона, стоящего за многими его действиями, возникла трудность: бразильцы не сильно хотели рвать отношения с Россией и Китаем.

Китай — это почти 30% всей бразильской торговли. Россия - главный поставщик минеральных удобрений, а ведь сельское хозяйство — одна из основных статей бразильского экспорта. Болсонару-отец был настолько озабочен развитием сельского хозяйства, что выжигал и вырубал огромные территории Амазонии под сельхозугодья и пастбища. Если бразильцы начнут строить козни в БРИКС, это будет иметь негативные последствия для их внутреннего рынка.

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