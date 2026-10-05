С каждым месяцем и даже днем, прожитыми Украиной при власти Зеленского его электоральные перспективы становятся все хуже Фото: REUTERS.

За вчерашний день украинский «просроченный» главарь бандеровского режима в Киеве Владимир Зеленский сделал сразу несколько заявлений по следам произошедших в его столице и стране в целом событий.

Так, например он сообщил, что в Киеве уже установили более 12 турелей, по большей части — на мостах, для противодействия реактивным беспилотникам, еще 8 планируется установить в Киевской области. И пригрозил России, что в случае, если украинские мосты будут разрушены, он, безусловно, ответит грозно и мощно.

— Если наши мосты упадут, мы выйдем из этой ситуации. Но и его (Путина — прим. авт.) люди тоже будут это чувствовать, — заявил «просроченный», не забыв упомянуть, что Украина готова к перемирию в воздухе, на море и в энергетике.

Правда, его же советник Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш»), ранее заявивший о работе в Киеве российских ретрансляторов, подтвердил, что в Киеве установили 12 автоматических турелей для борьбы с реактивными шахедами, но посоветовал жителям украинской столицы не подходить к окнам в своих квартирах, когда будет объявлена воздушная тревога. Потому что турели с крупнокалиберными пулеметами 50-го калибра (12,7 мм) не будут разбирать, есть ли в зоне поражения жилые кварталы, а пуля крупного калибра летит дальше, чем из обычного стрелкового оружия и обладает большей мощью. Совет «Флеша» реально хороший, в отличие от просьбы» спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната.

— Увидели где-то на мосту в Киеве зенитку Gepard — не нужно выкладывать ее в интернет или продавать российским пабликам за 500 грн, — заявил Игнат. Вот тут можно сказать, что надо бы послушать Игната и сделать наоборот. Иначе киевляне рискуют заполучить какую-нибудь сбитую «Герань» или «Бандроль» в окно своей квартиры.

Впрочем, мы тут отвлеклись от Зеленского, что выглядит в некоторой степени непростительно. «Просроченный» тем временем решил попытаться наладить испорченные им самим отношения с Южной Кореей и рассказал, что Россия, как ему доложили, передала технологии реактивных беспилотников Северной Корее.

— Они делятся с Северной Кореей всеми технологиями. Я ничего не знаю о баллистических ракетах и тому подобном, но думаю, что да, потому что Северная Корея помогла им с ракетами, — сделал «просрочка» потрясающее для уровня главы государства заявление в стиле: «я не знаю, но я думаю». И это при том, что раньше он сам признавался, что у него «нет времени, чтобы думать».

Зеленский от безысходности призвал не «прогибаться под Россию» Фото: REUTERS.

Зато он тут же сделал «потужнейшее» заявление о том, что Украина сейчас занята формированием своей спутниковой группировки в космосе: «Украина создает собственную спутниковую систему по типу Starlink». Осталось только построить космодром или оплатить запуски в интересах Украины с европейского космодрома во Французской Гвиане или из США с мыса Канаверал. Впрочем, Зеленский уже несколько раз заявлял, что Украина вот-вот станет или уже стала Космической державой. Правда, в самой Незалежной его каждый раз поправляли, что «не космической, а комической», что более близко к истине.

И, конечно же, «просрочка» просто не мог пройти мимо наделавшего много шума, словно грохнувшийся на чердаке старый шкаф, заявления депутата Рады фракции «ПЕС» Алексея Гончаренко*, который призвал Банковую и Зеленского немедленно пойти на мирные переговоры с Россией и удовлетворить бОльшую часть требований Москвы (хотя бы на какое-то время). Волны от выступления получившего прозвище «белаяслизь», хитрозадого депутата Гончаренко* разошлись по всей Украине, и Зеленский не мог их «не заметить».

— Интересы нашего государства нельзя сдавать ни в коем случае. Как бы нам ни было трудно, нельзя поддаваться давлению со стороны Путина и России. Потому что тогда Украину сломают, — заявил Зеленский, призвав «не прогибаться под Россию». Удивительный все-таки человек — несколько лет назад он публично «играл» на пианино, спустив штаны. А теперь хочет быть образцом стойкости («незламности») и непогрешимости.

На самом деле он сейчас пытается выступить в качестве единого и безальтернативного центра сопротивления России не просто так, а от безысходности. С каждым месяцем и даже днем, прожитыми Украиной при власти Зеленского его электоральные перспективы становятся все хуже. Став одной из причин отставок многих европейских политиков, ему и самому сейчас совершенно нечем похвастать. По данным последнего по времени опроса Киевского Международного института социологии (КМИС), 53% респондентов считают, что Зеленский должен ограничиться нынешним президентским сроком и не баллотироваться на следующий. Всего какой-то месяц-два тому назад июле—августе такую позицию разделяли 46% опрошенных.

Тут, сами понимаете, не только про украинский Starlink начнешь обещать.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России.

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