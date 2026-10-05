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Звезды5 октября 2026 16:45

Лиза Моряк и Сарик Андреасян отправились в круиз без детей и нарвались на хейт: «Единственный способ не утонуть в материнстве»

Лиза Моряк и Сарик Андреасян отправились в круиз, оставив дома месячного сына
Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА
Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

31-летняя актриса Лиза Моряк стала многодетной мамой месяц назад. 3 сентября она родила сына своему мужу, режиссеру Сарику Андреасяну. В семье уже подрастают две дочки – трехлетняя Элизабет и годовалая Шарлиз. Новорожденного мальчика родители назвали Эдмоном.

Буквально недавно Моряк и Андреасян в соцсетях публиковали кадры с выписки с малышом из роддома, как огорошили подписчиков еще одной новостью. Супруги отправились в круиз, причем без детей. Двух дочек и крошку-сына родители оставили дома с нянями. В комментариях сразу начался ураган: фолловеры выразили недоумение тем, что мама сбежала в отпуск, не взяв с собой грудного ребенка. Однако актриса не стала молчать и решила ответить подписчикам.

- Я готова слушать ваши упреки и читать негативные комментарии, - написала Лиза. -. Но поверьте, для меня это не побег от материнства, а единственный способ не утонуть в нем. Давайте честно: если бы у каждого из этих критиков была возможность улететь вдвоем с мужем, они бы уже стояли у трапа самолета.

Артистка подчеркнула, что она отправилась в круиз с мужем, «чтобы вернуть себе себя». Кроме того, многодетная мама добавила, что хочет быть не только матерью, но и женщиной с собственной личной жизнью.

- Этот круиз - не побег, а подарок нам с мужем как символ наших заслуг. Мы прошли через кризисы, которые только можно представить. У нас погодки, так что мы заслужили право просто побыть вдвоем, — подытожила Моряк.

Напомним, Лиза и Сарик начали встречаться в 2019 году, а в 2022-м поженились. Андреасян ранее был жена на журналистке Алене Тимченко. В 2013 году у них родился сын Марк, а в 2017м – второй сын Мартин. После развода с Сариком Алена снова вышла замуж.