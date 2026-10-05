Пожарные тушат огонь, вспыхнувший в ходе школьных протестов в Париже. Фото: REUTERS.

Молодежные протесты во Франции переросли в беспредел. Пять сотен школ по всей стране прекратили занятия – власти и лояльная к ним часть учителей с ужасом ожидают вторника, когда к бунту присоединятся профсоюзы. Слово «ужас» – отнюдь не гипербола: министр образования Эдуар Жеффре сообщил, что 24 школы по всей стране «подверглись поджогам или разгромам с серьезным ущербом».

Телевидение показывает страшные кадры: в городке Ла-Сьота рядом с Марселем школьники подожгли дерево во дворе альма-матер, а когда учитель физики Тьерри Лоран попытался его потушить, облили его бензином и чуть самого не сожгли (арестован 16-летний нападавший). В Париже во время манифестации били ногами с криками «Прикончим её!» девушку-полицейского, проходившую в тот день стажировку. А 15-летнему подростку в Лансе светошумовой гранатой оторвало руку, сообщает BFM TV.

По словам Жеффре, у 78 работников отрасли образования и у 190 учеников - телесные повреждения. Власти задержали 5 тысяч человек, 85% процентов – несовершеннолетние.

Фото: REUTERS.

КАК НАЧАЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

А началось всё с учительского протеста. В лицее имени Сент-Экзюпери, в парижском пригороде Кретей 17 сентября вышли на забастовку утомленные переработками, низкими зарплатами и переполненными классами педагоги.

Фото: REUTERS.

На следующий день к ним присоединились ученики, которым надоело, что из-за нехватки учителей их бывает просто некому готовить к экзаменам.

21 сентября протестующие заблокировали вход в школу, вскоре взбунтовались сотни других лицеев, причем под самыми разными лозунгами - начиная с недовольства большим количеством домашних заданий и заканчивая негодованием из-за того, что у школьников в классе отбирают мобильники. Вышли на протесты и студенты.

Фото: REUTERS.

«ТАКОГО РАЗМАХА НЕ ОЖИДАЛ НИКТО»

«Во Франции существует традиция акций за лучшие условия обучения, но такого гнева размаха насилия со стороны молодежи мало кто ожидал, - сказал в интервью «Комсомолке» Сергей Федоров, глава Центра французских исследований Института Европы РАН. – Возможно, первая вспышка гнева и вправду была спонтанной. Но соцсети быстро усилили её, а потом на протестах постарались получить политический капитал левые радикалы во главе с «Непокоренной Францией» Жан-Люка Меланшона».

В министерстве образования, между тем, утверждают: насилие множили какие-то непонятные уличные банды, которые ученики заметили у своих школ.

Французская пресса записала в зачинщики и левацкие группы типа RED Jeunes и Союз поколения EDR, часто прикрывающие насильственные действия во Франции солидарностью с Палестиной. К лозунгам требованиям лучшей жизни в школах добавились требования солидарности с мусульманским миром .

Фото: REUTERS.

Произошедшее усиливает общее недовольство французов политикой Макрона. На этом играет потенциальная кандидат в президенты от левоцентристов Сеголен Руаяль, впервые после 2008 года активно выступающая на предвыборной политической сцене.

На праймериз социалистов в выходные она заявила: «Со мной у власти ваши дети не будут обязаны идти погибать на Украине и не будут бояться Третьей мировой».

По мнению Сергея Федорова, это заявление Руаяль довольно четко показывает, к чему склоняется общественное мнение во Франции.

МЭР-БУНТОВЩИК

«Ущерб от погромов кошмарный – только в моем родном городе Бордо пострадали от поджогов 8 школ, - говорит «Комсомолке» предприниматель, получивший гражданство РФ, Фабрис Сорлин. - Проблема в том, что многие из низовых партийных лидеров, а также депутатов и мэров, избранных от «Непокоренной Франции», радикальнее Меланшона – призывали молодежь к насилию во время школьных бунтов».

Среди таких - мэр ставшего проблемным из-за наплыва мигрантов города Сен-Дени к северу от Парижа, Балли Багайоко. Он родился в семье выходцев из Мали, был избран градоначальником по спискам «Непокоренной Франции».

Багайоко напрямую поддержал протесты в родном городе. Конечно же, многим во Франции не понравился телесюжет, в котором чернокожий мэр старинного французского города говорит: «Иногда насилие может быть законным».

- А что вы хотите? Меланшон давно опирается в том числе на иммигрантов из проблемных пригородов. На следующих выборах во Франции будет голосовать 4,3 миллиона молодых, впервые пришедших на выборы избирателей – и многие из них как раз из таких нищих предместий, - комментирует Фабрис Сорлин.

- Насколько далеко могут пойти протестующие?

- Точно предсказать их действия я не могу, главный день протестов - завтра. Но ясно, что события надо рассматривать в контексте поляризации Франции перед президентскими выборами 2027 года.

Реальные шансы выйти во второй тур есть у лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен и у Меланшона. Окружение Макрона - я бы назвал этих людей партией экстремистов, выдающих себя за центристов - так просто власть не отдаст.

А значит, нас ждет самая опасная, заполненная насилием предвыборная президентская кампания в истории…

Фото: REUTERS.

Французский министр образования заявил, что надеется разрешить проблемы к 16 октября. Запущена онлайн-платформа, куда любой школьник сможет пожаловаться на проблемы, а в учебных заведениях организуют «дискуссионные встречи». Напоминает тушение пожара из пипетки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Безумие Мерца в Киеве: представил Германию жертвой Второй мировой

Все началось из-за старушки: премьер Испании Санчес объявил досрочные парламентские выборы

На выборах президента Бразилии побеждает сын «друга США» Болсонару: выйдет ли страна из БРИКС?