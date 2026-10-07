Анри Каган и Кэнсо Соаи помогли разгадать вековую загадку Фото: REUTERS.

Нобелевскую премию по химии-2026 получили Анри Каган и Кэнсо Соаи - их работы помогли разгадать вековую загадку «химической асимметрии» природы.

В чем суть открытия? Об этом KP.RU рассказал Денис Кузьмин, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ, главный конструктор ВЭБ.РФ.

- Многие органические молекулы (например, аминокислоты) существуют в двух формах, которые являются зеркальными отражениями друг друга — примерно, как левая и правая руки, - объясняет Денис Кузьмин. - Это свойство называется хиральностью. При этом живые организмы на Земле построены на основе только одной из этих зеркальных форм (гомохиральность) — например, белки в клетках содержат только «левые» аминокислоты (в свою очередь в ДНК представлены исключительно “правые” сахара - Ред).

Долгое время для химиков оставалось загадкой, как в природе могло возникнуть такое неравенство, ведь при обычных искусственных реакциях всегда получается равное количество обеих зеркальных молекул - и “правых” и левых”. Открытия Анри Кагана и Кэнсо Соаи помогли эту загадку решить. Они продемонстрировали механизмы, которые запускают и лавинообразно усиливать химические реакции в пользу одной конкретной зеркальной формы.

Асимметрический синтез имеет огромное значение для создания лекарств (Многие лекарства хиральны. Одна «рука» молекулы лечит, а ее зеркальный двойник может быть смертельно опасным ядом - как это было, например с талидомидом - Ред). Кроме того,

это знание важно для получения биологически активных веществ и новых функциональных материалов, поскольку два зеркальных варианта одной молекулы могут обладать совершенно разными свойствами.

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