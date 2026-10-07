Новые условия приема Украины в ЕС – без права экспорта сельхозпродуктов в страны союза – очень похожи на создание условий, которые заставят сам Киев хлопнуть дверью Фото: REUTERS.

Как ни старается Евросоюз сделать вид, что хочет принять Украину – хоть тушкой, хоть чучелом – в свои ряды, ничего не выходит. Вчера Еврокомиссия предложила «компромиссный» вариант членства в ЕС, и тут же получила жесткий отказ из Киева: «Такой Евросоюз нам не нужен!»

Дружба дружбой, но табачок - врозь.

Брюссельские чиновники предложили исключить украинскую сельхозпродукцию с рынка Европы и лишить сельское хозяйство незалежной финансирования, даже если Киев вступит в ЕС. Это, дескать, упростит процесс вступления страны в Евросоюз и снимет обеспокоенность стран, которые видят в украинских аграриях жестких конкурентов.

«Это не значит, что Украина не станет членом ЕС, — пояснила суть предложения комиссар Еврокомиссии по вопросам расширения союза Марта Кос. - Но мы установим особые условия для сельского хозяйства».

Ответ из Киева последовал тут же: незалежная «не может согласиться» с моделью членства в ЕС, которая навсегда ограничит продажу некоторых продуктов питания в страны блока, заявил в Politico министр сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Компромисс по временным ограничениям на «переходный период», был бы возможен, но у этих периодов должна быть конечная дата.

КИЕВ СТАВИТ УЛЬТИМАТУМЫ

Но в этом вся загвоздка: никакая «конечная дата» ограничений на украинский экспорт зерна и другой сельхозпродукции для европейского рынка не устроит Польшу, Румынию или Венгрию, которые видят в Украине не временного конкурента, а постоянного.

И вот в Еврокомиссии уже заговорили о том, что вместо полного доступа Киева к рынкам Европы ему помогут вернуться на его «исторические» экспортные рынки, в том числе в Африку и на Ближний Восток. Но это явно не то, чего хотел бы Зеленский, который буквально пытается диктовать Брюсселю, когда и на каких условиях Украину обязаны принять в ЕС.

Главарь киевского режима недавно заявлял, что его страну должны принять е европейскую семью в январе 2027 года. Когда друзья и спонсоры разъяснили Зеленскому: он ставит им нереальные планы, его настойчивость чуть поутихла. Но принципиальность осталась: когда канцлер Германии Мерц предложил для Украины статус «ассоциированного члена» как промежуточный этап на пути к полноправному членству, но без права голоса, Зеленский отверг эту идею. «Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной», - заявил он. Действительно, представить Зеленского лишенным права голоса никак не получается.

Зеленский буквально пытается диктовать Брюсселю, когда и на каких условиях Украину обязаны принять в ЕС Фото: REUTERS.

ВИЛАМИ НА ВОДЕ

Недавно ЕС предоставил четырем претендентам на вступление «дорожные карты» как свидетельство их успехов на пути к членству.

Черногория собирается стать 28-м членом ЕС в 2028 году. Албания намерена завершить всю необходимую работу к концу следующего года. Молдова планирует сделать это в первой половине 2028-го.

А вот с Украиной, как ни крути, выходит заминка. Для нее нет четких временных рамок, поскольку процесс вступления в ЕС неизбежно связан с возможным мирным урегулированием конфликта с Россией. «Страна находится в состоянии войны. Посмотрим. Слишком много "если" (в дорожной карте Украины - Ред.)», - сказала по этому поводу еврокомиссар Марта Кос.

То есть практически признала: все обещания Киеву светлого будущего в ЕС пока вилами на воде писаны.

Премьер-министр Албании Эди Рама в интервью немецкой Die Welt был более конкретен: «Посмотрите на Украину. То, что ей обещают - ложь. В рамках стандартной процедуры, со всеми критериями, ее никогда не примут. Это всем известно».

«ХЛОПНИТЕ ДВЕРЬЮ САМИ»

Новые условия приема Украины в ЕС – без права экспорта сельхозпродуктов в страны союза – очень похожи на создание условий, которые заставят сам Киев хлопнуть дверью.

В конце сентября Еврокомиссия отказалась выделить дополнительные 220 миллионов украинским аграриям. Министр сельского хозяйства Высоцкий в начале октября попросил Брюссель о срочной помощи с вывозом миллионов тонн зерна из-за блокировки Россией портов на Черном море. Только на дополнительные транспортные расходы по перевозке зерна через Европу он рассчитывал получить 1,1 миллиарда евро. Но пока не обломилось.

Без срочной помощи, объяснял Высоцкий, украинские фермеры будут вынуждены сократить посевные площади следующей весной на 35-40%. Если блокада портов сохранится, то в этом году на Украине может остаться 35 миллионов тонн сельскохозяйственных грузов, приносящих стране значительную часть ее валютной выручки. И каков был ответ?

«Мы должны решить эту проблему», - заявил журналистам комиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен, сославшись на опасения по поводу глобальной продовольственной безопасности, но не взял на себя никаких обязательств. Зато предельно категоричны были Польша и Румыния, пишет Politico: «Ответ: извините, но нет. Две страны, обладающие наиболее важной инфраструктурой для увеличения мощностей по транспортировке и хранению, заявили, что больше ничего не могут и не будут делать для помощи Украине». Для них интересы собственных фермеров остаются приоритетом.

Процесс вступления Украины в ЕС все больше становится похож на бесконечный балаган, в котором главное – чтобы Киев продолжал воевать. А европейцы готовы для этого держать перед ним евроморковку, сколько потребуется, лишь поводя ею из стороны в сторону.

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