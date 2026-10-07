«Это не вам решать и не вашему президенту»: украинцы в ярости после слов Верещук о том, что мира не будет

Зеленский и его окружение настраивают украинцев на долгое и жесткое противостояние с Россией. Фото: REUTERS.

Как я уже сообщал в предыдущем тексте, заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук в ответ на заявления депутата Рады Гончаренко* о необходимости «договариваться с Россией везде, где возможно» и законопроект такого нардепа Украины Анны Скороход о возвращении стране статуса нейтрального и внеблокового государства выступила с разгромным заявлением, в котором пообещала, что мира «в обозримом будущем не будет», а вместо подобных ожиданий призвала украинцев сражаться дальше.

- Хочу, чтобы люди исходили из реалий, а не жили от иллюзии к иллюзии. Правда не всегда приятна. Но она дает силы сражаться, - заявила Верещук после пространных рассуждений, что вместе с украинцами не желает быть в «подчинении у русских», и призвала настроиться на долгое и жесткое противостояние с Россией. - В войне на истощение решающее значение имеет прочность тыла. В частности, гражданская защита и общественная стойкость. В этой войне начинается битва тылов. Нам придется многое изменить – если мы не хотим, чтобы у нас посыпался тыл.

В кратчайшие сроки украинские пользователи насыпали ей «полную панамку» комментариев, среди которых не оказалось ни одного, который бы поддерживал позицию Верещук. Причем, что характерно, украинцы писали ей комментарии как на украинском, так и на русском языках.

- Ну, не будет и не будет, только воюйте сами, - пожелал чиновнице Юрий Горошко.

- Пока такие дряблые кошелки и потужные (мощные) менеджеры зелупы (очевидно, Зеленского) будут управлять страной, мирной жизни точно не будет — держите немного реализма, Ирина Андреевна, - написал другой пользователь.

- Это не вам решать и не вашему президенту, потому что МЫ УКРАИНЦЫ (так в оригинале — прим.авт,) уже достаточно с вашей помощью хлебнули горя! — оценил работу команды Зеленского некий Владимир Бобылев.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук. Фото: Marianna Kotyk/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Верещук сядет в тюрьму пожизненно за преступления против человечности — мир наступит сразу, - предложил свой выход некий «монах Тарх».

- Сначала все сделали, чтобы враг беспрепятственно перешел нашу границу, а теперь герои, воевать до последнего украинца. Так украинцы воюют, а власть?

- Надо бы таких Ирин на фронт приближать «перемогу», - предложил Олег Гулик.

- Потому что вы, твари, не хотите этого мира!!! — возмущается Андрей Пятов.

- Пани, вы из окопа пишете? - издевается над чиновницей Людмила Бунчук.

- Верещук не хочет прийти в реальность, взять свою семью и пойти на нуль? Она же военная, присягу давала, - напомнила Верещук ее прошлое Аннета Садовская. Верещук действительно после окончания военного института в звании лейтенанта провела пять лет на военной службе.

- Где воюют твои дети? — требует ответа на свой вопрос некий Антон. Ну, хотя бы тут Верещук может честно сказать, что ее сын не подлежит мобилизации по возрасту.

Впрочем, предлагают Ирине Андреевне пойти не только на фронт, но и в другом направлении и совсем по иному адресу, тоже очень известному и популярному в Незалежной, хоть и не мове.

- Шли бы вы на …!!! — относительно вежливо, обращаясь на «вы», пожелал «доброго пути» Верещук Кирилл Будник.

- Пошла ты на хрен, - по-женски обратилась к чиновнице Раиса Тимощенко.

- Как вы, черти, всех за…, - устало констатирует Богдан Неизвестный.

- Все верно. Россия не остановится, пока не задушит в зародыше фашизм нацизм на Украине, - резюмирует Валерий Войтенко.

Да, на 70 с хвостиком комментариев, выдержанных в таком ключе — еще раз: ни одного позитивного отклика — приходится 180 лайков. Но мы-то с вами люди понятливые, знаем, как эти лайки ставятся.

Раньше настолько единодушного порыва ненависти к собственной власти как-то не было. Если я не прав, поправьте. И еще один момент — многие уже не скрываются за анонимными псевдонимами (никами), а выступают совершенно открыто, от своего собственного лица. И это тоже совсем нехороший признак для команды Зеленского.

Во всяком случае, чиновникам из «команды Зе» уже в ближайшем будущем лучше не появляться нигде без охраны. Побьют, право слово. И будут правы.

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Офис президента Украины потребовал от граждан забыть про мир: там шьют дело на депутата Рады, которая предложила вернуть стране нейтральный статус

Европа уже ничего не может дать Украине: сторонники Зеленского понимают, что все плохо

«Фламинго» уничтожены прямо в гнезде: разбор массированного удара по Украине 7 октября