Европа готовится к атаке со множеством жертв: закрытые совещания идут полным ходом

Переговоры дипломатов и министров были сосредоточены на плане по развертыванию групп экстренного реагирования. Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В последние недели в Евросоюзе за закрытыми дверями, куда не пускают помощников и не разрешают проносить мобильные телефоны, представители 27 стран обсуждают план действий на случай гибридной атаки, которая может «унести жизни множества людей», сообщило Politico со ссылкой на евродипломатов. Мол, после инцидента в аэропорту Лейпцига, где обнаружили начиненный взрывчаткой беспилотник, власти ЕС убеждены, что такое развитие событий реалистично.

Зачем европейцы распространяют подобную фантастическую информацию? Об этом корреспондент KP.RU спросила профессора факультета политологии МГУ Андрея Манойло.

Переговоры дипломатов и министров были сосредоточены на плане по развертыванию групп экстренного реагирования, выделению средств Евросоюзу для «помощи пострадавшему государству» и тому, как руководители разных подразделений должны взаимодействовать между собой в случае смертоносной атаки, пишет Politico.

Кто может стоять за такой атакой, напрямую не говорится. Хотя намек прозрачен: издание утверждает, что с 2022 года Россия якобы провела «серию диверсионных операций» на территории Европы.

В последние недели в Евросоюзе за закрытыми дверями, куда не пускают помощников и не разрешают проносить мобильные телефоны, представители 27 стран обсуждают план действий на случай гибридной атаки Фото: REUTERS.

Профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло объясняет:

- Думаю, главная причина обсуждения таких планов - стремление получить деньги, возможность отщипнуть от оборонных бюджетов. Собрать большие совещания, произнести пламенные речи, добиться выделения средств на противодействие гибридным угрозам, а бюджет на это может быть приличных размеров.

Европейцы могут заявить, что США не успеют прийти на помощь, к тому моменту «гибридные операции» половину Европы разнесут в труху. Поэтому надо срочно осваивать бюджеты...

Внутри Евросоюза такое показное паникерство встретило критику. «Некоторые страны», как именует их Politico, считают, что Брюссель выходит за рамки своих обязанностей в обеспечении безопасности, присваивая функции НАТО.

Однако голоса критиков вряд ли будут услышаны. Ведь за укрепление охранительных механизмов евроблока выступает «евроцарица», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая недавно в Страсбурге, она предложила протокол по чрезвычайной безопасности, который должен помочь странам ЕС координировать свои действия при «апокалиптичном сценарии». Как ожидается, он войдет в «Европейскую стратегию безопасности», которая будет опубликована в начале ноября.

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