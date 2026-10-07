Будущее портала госуслуг: появится ли на нем ГосТиндер

Нашим госуслугам уже больше 15 лет. Как сделать портал еще лучше? Фото: Даниил ОПАРИН.

Самая веселая новость последней недели – в США сделают свой аналог наших госуслуг. Но только в 2027 году. Американцы счастливы. Россияне пожимают плечами. Нашим госуслугам уже больше 15 лет. Как сделать портал еще лучше? Или пора остановиться и предоставить все остальное бизнесу? На этот непростой вопрос пытались найти ответ участники пленарной сессии на форуме «Цифровые решения - 2026».

Для справки. Порталом госуслуг пользуются 120 млн россиян. Это почти все население страны, умеющее читать и писать. Портал сделал общение с государством простым и удобным. Не надо стоять в очередях за справками. Либо получаешь услугу онлайн, либо записываешься на прием к определенному времени. Или просто приходишь на прием в ближайший МФЦ.

- Нашу работу мало кто замечает. И, наверное, это хорошо. Есть даже шутка - чтобы о нас вспомнили, нужно, чтобы 15 минут что-то не работало. При этом пользуются порталом все без исключения. Две самых популярных жизненных ситуации – это «поступи в вуз онлайн» и «выход на пенсию», - рассказал Дмитрий Григоренко, вице-премьер и руководитель аппарата правительства.

Но при всей цифровизации нашего госаппарата, бизнес все же решает эти вопросы куда быстрее и эффективнее.

- Ни одно государство в мире и ни в какой период своего существования не могло конкурировать по эффективности с коммерческим сектором. Чем быстрее государство принимает инновации, тем более оно продвинутое. У нас оно достаточно быстро адаптируется к цифровому миру, применяет самые последние технологии, - добавил Герман Греф, глава Сбербанка.

При этом ни о какой конкуренции между государством и бизнесом речи не идет. Власть предлагает свои сервисы, а бизнес – свои. Каждый эффективен на своем поле. Главное – не заниматься тем, что у другого получается лучше. Но при этом можно использовать одни и те же, сквозные, как сейчас говорят, технологии.

- Самое важное: за цифрами, буквами, картинками, отчетами, искусственным интеллектом не потерять человека. Пройтись по улице, зайти в магазин, воспользоваться общественным транспортом, с людьми поговорить. Это гораздо полезнее, более понятно и правильно, чем просто работать с цифровыми устройствами. Лучший результат достигается, когда государство и бизнес взаимодополняют друг друга. Иногда государство делает шаг в сторону, иногда бизнес начинает монополизировать и не давать доступ. Поэтому мы всегда ищем этот баланс, - заметил Максим Орешкин, замглавы администрации президента.

Организаторы форума подготовились, прошлись по улицам Москвы и спросили горожан, как они пользуются госуслугами и чего им не хватает. Аудитория разделилась примерно поровну. Кому-то удобно все делать онлайн, а кому-то наоборот – проще все решить с живым человеком в МФЦ. Но некоторым пользователям существующих госуслуг недостаточно…

- Было бы классно, если бы на портале был еще сервис знакомств. Чтобы было сразу понятно, что за человек с тобой общается, - рассказала одна из опрошенных.

- Кстати, одна девушка сказала, что она очень удобно развелась через госуслуги. А другая – что нужен сервис знакомств. Стало бы еще удобнее: развелась и сразу искать пошла, - прокомментировала модератор дискуссии.

Идея создания «ГосТиндера», похоже, немного смутила вице-премьера…

- Наверное, с точки зрения идентификации спутника или его прошлого – это было бы здорово, - задумчиво сказал Дмитрий Григоренко.

Если верить теории Грефа (о том, что бизнес мобильнее государства), есть вероятность, что в ближайшее время в одном из крупных банков появится сервис знакомств. Это будет даже удобнее, чем на госуслугах?! Вот тебе и подтверждение, что это реальный человек, и вот информация, сколько у него денег на счете. А чтобы все было по-честному и без мошенничества, финансовые взаимоотношения между новой парой можно устанавливать только после свадьбы. И вот это уже можно сделать на госуслугах.

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