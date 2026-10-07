Нобелевский комитет исправился: лауреат по химии-2026 Анри Каган получил премию, которую у него украли в 2001 году

Нобелевскую премию по химии-2026 получили француз Анри Каган и японец Кэнсо Соаи. Фото: REUTERS.

Нобелевскую премию по химии-2026 получили француз Анри Каган и японец Кэнсо Соаи. Французскому химику 95 лет и его путь к нобелевской награде был сложен и тернист. В 2001 году Нобелевская премия по химии была присуждена за работы в области асимметричного катализа. Анри Каган является одним из пионеров в этой области, однако в число лауреатов не попал. Один миллион долларов Альфреда Нобеля разделили между собой американский химик Барри Шарплесс (он получил половину), его соотечественник Уильям Ноулз и японец Рёдзи Ноёри (им досталось по четверти премии). Анри Каган оказался четвертым-лишним. Это вызвало возмущение в научном сообществе, выяснилось, что не только россиян раздражает благосклонность Нобелевского комитета к американцам.

Дело не ограничилось скандалом в прессе: министр науки Франции Роже-Жерар Шварценберг отправил в Нобелевский комитет письмо с официальным протестом. Он обосновывал, что именно француз Каган является истинным первопроходцем в области каталитического асимметрического синтеза. Исключение его из числа лауреатов на основании формального повода (больше чем на трех человек Нобелевку делить нельзя) “искажает историю химии”.

Сам Каган демонстративно дистанцировался от публичного скандала, говорил, что не поддерживает инициативу министра науки и отказывался от комментариев на эту тему. Он считал, что история сама все расставит по своим места. Время показало, что Анри Каган был прав.

О сути открытия Нобелевских лауреатов-2026 по химии KP.RU рассказала кандидат химических наук Екатерина Чиканова, доцент кафедры общей и неорганической химии НИТУ МИСИС:

- Эта работа имеет большое значение для органической химии, поскольку показала, как в химической реакции можно многократно усиливать исходное небольшое различие между зеркальными формами молекул. Открытие автокаталитического эффекта в асимметричном синтезе позволило по-новому подойти к получению хиральных соединений — веществ, у которых две зеркальные формы могут обладать разными свойствами. Такие соединения особенно важны для фармацевтики, поэтому исследования Кагана и Соаи внесли существенный вклад как в понимание фундаментальных принципов органического синтеза, так и в развитие методов получения сложных молекул с заданной пространственной структурой.

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